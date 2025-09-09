10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên

Mặt mộc - nỗi ám ảnh của nhiều cô gái nhưng lại là "vũ khí bí mật" của một số hot girl. Có người nhờ make-up mới toả sáng, nhưng cũng có những nhan sắc mà chỉ cần rửa mặt xong, bước ra đường là… vẫn khiến người ta ngoái nhìn.

Dưới đây là 10 gương mặt tiêu biểu, mỗi người một vibe, nhưng đều có điểm chung: không cần son phấn, vẫn "ăn đứt" cả dàn filter TikTok.

1. Chi Pu (Nguyễn Thùy Chi, SN 1993)

Người ta gọi cô là "nữ thần ảnh thẻ" đâu phải tự nhiên. Từ ngày còn mặc áo đồng phục, Chi Pu đã gây bão vì gương mặt mộc trong trẻo, baby. Giờ đã thành ca sĩ, diễn viên, thần thái sang chảnh hơn, nhưng khi bỏ hết make-up, nét xinh học trò ấy vẫn còn nguyên.

Trang Sina của Trung Quốc gây chú ý với bài viết có tựa đề "Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam, nữ thần quốc bảo nhan sắc, đẹp hơn cả Triệu Lệ Dĩnh". Và nhân vật chính trong bài chính là Chi Pu.

Chi Pu xứng danh "nữ thần mặt mộc" từ xưa.

Chi Pu khoe làn da láng mịn căng bóng dù chỉ để mặt mộc trong show Đạp Gió

Cô nàng cũng rất chăm làm clip TikTok biến hình khoe làn da mộc.

2. Khả Ngân (SN 1997)

Hot girl boxing chính là minh chứng: có tập luyện, có sức khỏe, làn da sẽ sáng bừng. Gương mặt mộc của Khả Ngân luôn tràn đầy năng lượng, đôi mắt to tròn như sắp "thách đấu" ai đó, nhìn vừa khoẻ vừa cute.

Xinh không góc chết.

Để mặt mộc trong Sao nhập ngũ mà nhan sắc cô cỡ này.

3. Midu (Đặng Thị Mỹ Dung, SN 1989)

Có người gọi Midu là "thần tiên tỷ tỷ", có người lại bảo cô "hack tuổi". Nhưng sự thật là Midu không cần hack gì cả – da mộc vốn đã trắng mịn, nét mặt thanh thoát, cứ thế mà dịu dàng như nàng thơ.

Midu trong những tấm hình khoe mặt mộc ngày xưa đã đỉnh chóp cỡ này.

Ở tuổi ngoài 30, nhan sắc cô không tỳ vết, xứng danh "Thần tiên tỷ tỷ".

4. Mai Tây (Nguyễn Túy Xuân Mai, SN 2000)

Mai Tây nổi từ thời còn mặc áo dài trắng đi học, gương mặt mộc bầu bĩnh, trong trẻo. Sau này lấy chồng giàu, cô vẫn trung thành style nhẹ nhàng – đúng kiểu "có nhan sắc sẵn rồi thì trang điểm chi cho cực".

Các đường nét sắc sảo vẫn không hề lu mờ khi hot girl Cần Thơ không tô điểm.

5. Xoài Non (Phạm Thùy Trang, SN 2002)

Nổi tiếng vì đẹp như búp bê lai Tây, nhưng Xoài Non được khen nhiều nhất lại chính là khi… để mặt mộc. Da căng bóng, đường nét chuẩn Tây, nhiều fan còn khẳng định: "Xoài đẹp nhất là khi không trang điểm gì hết."

Mặt mộc "ăn đứt" cả trang điểm của Xoài Non.

Điều khiến khán giả trầm trồ nhất chính là làn da trắng mịn màng, không chút khuyết điểm của bạn gái Gil Lê.

6. Vicky Thiên Trần (Trần Đỗ Ái Thiên, SN 1994)

Nếu phải miêu tả Vicky bằng một câu thì chắc là: "mộc mà rạng rỡ như vừa mở filter glow". Da mịn, nét mặt trẻ trung, nên dù có bỏ son phấn, cô vẫn xinh theo kiểu dễ thương, gần gũi.

Cô nàng từng được mệnh danh là "hot girl ảnh thẻ".

Clip makeup, thức dậy lúc 5h sáng và đây là mặt mộc của cô nàng.

7. Phan Thị Minh Hằng (SN 2001)

Một trong những hot girl đời đầu, nổi bật vì vẻ đẹp hiền lành đúng chuẩn "người trong mộng" của thế hệ 8x, 9x. Mặt mộc của Minh Hằng dịu dàng đến mức… khiến người ta chỉ muốn bê về ra mắt phụ huynh ngay.

Còn ảnh mặt mộc thì xinh phải biết, không cần miêu tả nhiều

8. Mai Hà Hoàng Yến (SN 2002)

Hot girl ảnh thẻ "huyền thoại" một thời. Hoàng Yến chứng minh rằng chỉ cần nụ cười tươi và gương mặt mộc nhẹ nhàng là đủ khiến cả lớp, thậm chí cả mạng xã hội ngày ấy xôn xao.

Nữ sinh sở hữu nhan sắc vạn người mê.

9. Nguyễn Ngọc Xuân (SN 1999)

Không ồn ào, không quá nổi đình nổi đám, nhưng Ngọc Xuân lại ghi điểm nhờ vẻ mộc mạc đúng nghĩa đen. Khuôn mặt phúc hậu, làn da đều màu, kiểu đẹp "gặp ngoài đời còn xinh hơn trên ảnh".

Xinh cỡ này cơ mà.

10. Hà Thi (2001)

Đại diện Gen Z: tươi, trẻ, và rất thật. Gương mặt mộc của Hà Thi có sức hút từ nụ cười rạng rỡ, da mộc căng mịn. Có thể nói, cô là minh chứng sống cho câu thần chú "tự tin là lớp make-up đẹp nhất".