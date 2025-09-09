Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên

09-09-2025 - 17:14 PM | Lifestyle

Đúng là không nơi đâu nhiều người xinh bằng quê mình!

Mặt mộc - nỗi ám ảnh của nhiều cô gái nhưng lại là "vũ khí bí mật" của một số hot girl. Có người nhờ make-up mới toả sáng, nhưng cũng có những nhan sắc mà chỉ cần rửa mặt xong, bước ra đường là… vẫn khiến người ta ngoái nhìn. 

Dưới đây là 10 gương mặt tiêu biểu, mỗi người một vibe, nhưng đều có điểm chung: không cần son phấn, vẫn "ăn đứt" cả dàn filter TikTok.

1. Chi Pu (Nguyễn Thùy Chi, SN 1993)

Người ta gọi cô là "nữ thần ảnh thẻ" đâu phải tự nhiên. Từ ngày còn mặc áo đồng phục, Chi Pu đã gây bão vì gương mặt mộc trong trẻo, baby. Giờ đã thành ca sĩ, diễn viên, thần thái sang chảnh hơn, nhưng khi bỏ hết make-up, nét xinh học trò ấy vẫn còn nguyên. 

Trang Sina của Trung Quốc gây chú ý với bài viết có tựa đề "Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam, nữ thần quốc bảo nhan sắc, đẹp hơn cả Triệu Lệ Dĩnh". Và nhân vật chính trong bài chính là Chi Pu.

10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 1.

Chi Pu xứng danh "nữ thần mặt mộc" từ xưa.

10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 2.

Chi Pu khoe làn da láng mịn căng bóng dù chỉ để mặt mộc trong show Đạp Gió

10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 3.
10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 4.

Cô nàng cũng rất chăm làm clip TikTok biến hình khoe làn da mộc. 

2. Khả Ngân (SN 1997)

Hot girl boxing chính là minh chứng: có tập luyện, có sức khỏe, làn da sẽ sáng bừng. Gương mặt mộc của Khả Ngân luôn tràn đầy năng lượng, đôi mắt to tròn như sắp "thách đấu" ai đó, nhìn vừa khoẻ vừa cute.

10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 5.

Xinh không góc chết.

10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 6.

Để mặt mộc trong Sao nhập ngũ mà nhan sắc cô cỡ này.

3. Midu (Đặng Thị Mỹ Dung, SN 1989)

Có người gọi Midu là "thần tiên tỷ tỷ", có người lại bảo cô "hack tuổi". Nhưng sự thật là Midu không cần hack gì cả – da mộc vốn đã trắng mịn, nét mặt thanh thoát, cứ thế mà dịu dàng như nàng thơ.

10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 7.
10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 8.

Midu trong những tấm hình khoe mặt mộc ngày xưa đã đỉnh chóp cỡ này.

10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 9.

Ở tuổi ngoài 30, nhan sắc cô không tỳ vết, xứng danh "Thần tiên tỷ tỷ".

4. Mai Tây (Nguyễn Túy Xuân Mai, SN 2000)

Mai Tây nổi từ thời còn mặc áo dài trắng đi học, gương mặt mộc bầu bĩnh, trong trẻo. Sau này lấy chồng giàu, cô vẫn trung thành style nhẹ nhàng – đúng kiểu "có nhan sắc sẵn rồi thì trang điểm chi cho cực".

10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 10.
10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 11.

Các đường nét sắc sảo vẫn không hề lu mờ khi hot girl Cần Thơ không tô điểm.

5. Xoài Non (Phạm Thùy Trang, SN 2002)

Nổi tiếng vì đẹp như búp bê lai Tây, nhưng Xoài Non được khen nhiều nhất lại chính là khi… để mặt mộc. Da căng bóng, đường nét chuẩn Tây, nhiều fan còn khẳng định: "Xoài đẹp nhất là khi không trang điểm gì hết."

10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 12.

Mặt mộc "ăn đứt" cả trang điểm của Xoài Non.

10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 13.

Điều khiến khán giả trầm trồ nhất chính là làn da trắng mịn màng, không chút khuyết điểm của bạn gái Gil Lê.

10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 14.

6. Vicky Thiên Trần (Trần Đỗ Ái Thiên, SN 1994)

Nếu phải miêu tả Vicky bằng một câu thì chắc là: "mộc mà rạng rỡ như vừa mở filter glow". Da mịn, nét mặt trẻ trung, nên dù có bỏ son phấn, cô vẫn xinh theo kiểu dễ thương, gần gũi.

10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 15.

Cô nàng từng được mệnh danh là "hot girl ảnh thẻ".

10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 16.

Clip makeup, thức dậy lúc 5h sáng và đây là mặt mộc của cô nàng.

7. Phan Thị Minh Hằng (SN 2001)

Một trong những hot girl đời đầu, nổi bật vì vẻ đẹp hiền lành đúng chuẩn "người trong mộng" của thế hệ 8x, 9x. Mặt mộc của Minh Hằng dịu dàng đến mức… khiến người ta chỉ muốn bê về ra mắt phụ huynh ngay.

10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 17.

Còn ảnh mặt mộc thì xinh phải biết, không cần miêu tả nhiều

8. Mai Hà Hoàng Yến (SN 2002)

Hot girl ảnh thẻ "huyền thoại" một thời. Hoàng Yến chứng minh rằng chỉ cần nụ cười tươi và gương mặt mộc nhẹ nhàng là đủ khiến cả lớp, thậm chí cả mạng xã hội ngày ấy xôn xao.

10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 18.

10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 19.

Nữ sinh sở hữu nhan sắc vạn người mê.

9. Nguyễn Ngọc Xuân (SN 1999)

Không ồn ào, không quá nổi đình nổi đám, nhưng Ngọc Xuân lại ghi điểm nhờ vẻ mộc mạc đúng nghĩa đen. Khuôn mặt phúc hậu, làn da đều màu, kiểu đẹp "gặp ngoài đời còn xinh hơn trên ảnh".

10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 20.
10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 21.
10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 22.

Xinh cỡ này cơ mà.

10. Hà Thi (2001)

Đại diện Gen Z: tươi, trẻ, và rất thật. Gương mặt mộc của Hà Thi có sức hút từ nụ cười rạng rỡ, da mộc căng mịn. Có thể nói, cô là minh chứng sống cho câu thần chú "tự tin là lớp make-up đẹp nhất".

10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 23.
10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 24.
10 gương mặt mộc đẹp vô địch Việt Nam: Sao hạng A Triệu Lệ Dĩnh cũng phải xếp sau một cái tên- Ảnh 25.

Xứng danh "bạch nguyệt quang".

Mẫu Việt để mặt mộc lên bìa tạp chí quốc tế: Cảnh sắc miền Bắc Việt Nam đẹp hơn tranh

Theo Trần Hà

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chọn thuê nhà thay vì mua nhà, người phụ nữ U40 khẳng định: "Nhiều triệu phú khác đều làm giống hệt tôi"

Chọn thuê nhà thay vì mua nhà, người phụ nữ U40 khẳng định: "Nhiều triệu phú khác đều làm giống hệt tôi" Nổi bật

Phát hiện hòn đảo hoang sơ giữa biển miền Trung: Không có nhà dân, cảnh thay đổi theo mùa

Phát hiện hòn đảo hoang sơ giữa biển miền Trung: Không có nhà dân, cảnh thay đổi theo mùa Nổi bật

Tiếc nuối của bản nhạc phim 'Mưa đỏ' đang gây sốt mạng xã hội

Tiếc nuối của bản nhạc phim 'Mưa đỏ' đang gây sốt mạng xã hội

17:14 , 09/09/2025
Minh Hằng mê pickleball, chồng đại gia mở 12 sân cho vợ chơi thoả thích, còn lặng lẽ đi sau nhặt bóng gây sốt!

Minh Hằng mê pickleball, chồng đại gia mở 12 sân cho vợ chơi thoả thích, còn lặng lẽ đi sau nhặt bóng gây sốt!

16:40 , 09/09/2025
Thành Chung cùng vợ con đón sinh nhật, khung cảnh biệt thự bạc tỷ mới toanh chiếm spotlight

Thành Chung cùng vợ con đón sinh nhật, khung cảnh biệt thự bạc tỷ mới toanh chiếm spotlight

16:30 , 09/09/2025
Quá khứ boy phố của Lê Văn Tú: Chàng lính tuổi 20 đẹp trai gấp 10 lần nhờ "ăn cơm nhà nước"

Quá khứ boy phố của Lê Văn Tú: Chàng lính tuổi 20 đẹp trai gấp 10 lần nhờ "ăn cơm nhà nước"

16:18 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên