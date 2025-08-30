Bóng hồng duy nhất của dàn diễn viên trẻ phim Mưa đỏ: Để mặt mộc hoàn toàn trên phim, đạo diễn không cho làm 1 điều trước khi quay cảnh tình cảm

Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc.

Có thể khẳng định luôn rằng, phim Mưa đỏ chính là phim điện ảnh hot nhất ở thời điểm hiện tại. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của phim Mưa đỏ chính là dàn diễn viên trẻ với diễn xuất tự nhiên, đầy cảm xúc, làm lay động khán giả. Bên cạnh 7 chiến sĩ thuộc tiểu đội 1 đầy lạc quan và anh dũng, phim Mưa đỏ còn có sự xuất hiện của một bóng hồng. Cô như một làn gió dịu dàng, tươi mát nhưng không kém phần kiên cường giữa trận địa ác liệt, đó là cô lái đò tên Hồng.

Sự xuất hiện của nhân vật Hồng vô cùng có ý nghĩa và nam diễn viên Lâm Thanh Nhã trong vai Bình cũng từng chia sẻ đầy ẩn ý trên trang cá nhân của mình rằng: "Nếu chiến tranh là một mảng màu tàn khốc/ Sao Bình tìm được một sắc hồng ở bên sông" .

Vai diễn Hồng trong phim Mưa đỏ do nữ diễn viên Lê Hạ Anh thể hiện. Cô sinh năm 1995, quê quán tại Gia Lai. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, nét nào ra nét nấy cùng nụ cười tươi sáng, Lê Hạ Anh từng giành chiến thắng trong cuộc thi Ngôi sao thời trang năm 2011. Năm 2012, Hạ Anh lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh (Miss Photo).

Thành tích tại các cuộc thi sắc đẹp đã tạo bước đệm để Lê Hạ Anh lấn sân sang diễn xuất. Cô đóng khá nhiều phim từ điện ảnh tới truyền hình, chẳng hạn như Yêu đi đừng sợ, Cả một đời ân oán, Đánh cắp giấc mơ, Lật mặt: 48h, Cô gái đến từ hôm qua…

Không quá lời khi nói rằng, vai Hồng trong phim Mưa đỏ chính là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Lê Hạ Anh. Nhân dịp phim Mưa đỏ đang trình chiếu và "làm mưa làm gió" tại rạp, diễn viên Lê Hạ Anh đã có những chia sẻ về nhân vật Hồng – vai diễn vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp của cô.

Nhân vật Hồng trông thì nhỏ bé, bình thường, nhưng không hề tầm thường

Nhân vật Hồng là một cô gái trẻ sống tại Quảng Trị, khi gia đình của cô phải đi sơ tán do chiến tranh, Hồng chọn ở lại để góp sức cho cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Cô làm công việc lái đò chở các chiến sĩ qua sông Thạch Hãn. Cô cũng phải đương đầu với vô vàn nguy hiểm trong quá trình làm nhiệm vụ, phải đối mặt với "mưa bom bão đạn" nhưng chưa từng cho thấy sự lung lay trong tinh thần.

Nói về nhân vật Hồng, nữ diễn viên Lê Hạ Anh luôn dành cho nhân vật này sự trân trọng và ngưỡng mộ: "Hồng là cô gái duy nhất trong phim, và không phải là nhân vật cô lái đò đơn thuần, mà đây là biểu tượng cho rất nhiều nữ thanh niên xung phong thời chiến. Cô ấy có vẻ là một cô gái nhỏ bé và bình thường nhưng thực sự là không tầm thường. Cô ấy gan dạ, can trường, cô cũng chia tay gia đình để mình có thể ở lại và tham gia vào trận chiến này" .

Nhân vật Hồng còn tượng trưng cho tình yêu đôi lứa

Một trong những yếu tố mà phim Mưa đỏ khai thác chính là tình yêu đôi lứa trong thời chiến. Và cặp đôi nhân vật giúp truyền tải sâu sắc ý nghĩa này chính là Hồng và Cường (Đỗ Nhật Hoàng đóng).

Để nhập vai thật tốt một cặp đôi gặp gỡ và yêu nhau trong chiến tranh, diễn viên Hạ Anh và Nhật Hoàng lại có quá trình chuẩn bị rất khác lạ so với nhiều cặp đôi màn ảnh khác. Thay vì kết thân và chuyện trò để hiểu nhau hơn, Hạ Anh và Nhật Hoàng lại bị đạo diễn… tách đôi. "Khi mà tụi em quay ở Quảng Trị thì chị Huyền (Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền – đạo diễn của phim Mưa đỏ) không có cho tụi em nói chuyện với nhau quá nhiều. Chị Huyền muốn là khi mà tụi em diễn với nhau thì cái tình cảm đó phải là tình cảm rất nguyên sơ, mới mẻ chứ không phải hai người biết nhau rồi thì mình ra mình diễn kiểu là mình đã quen biết trước đó. Nên khi tụi em tập luyện ở Quảng Trị thì luôn có một khoảng cách nhất định. Nhờ vậy, khi mình vào quay thì sẽ có những cảm xúc e thẹn như mọi người thấy trên phim" .

Một trong những phân cảnh ấn tượng nhưng cũng khá ngượng ngùng giữa nhân vật Hồng và Cường đó là khi hai người ở trạm thương. Hạ Anh chia sẻ rằng cô với Cường trong phân cảnh đó cũng rất là… ngại. Nhưng mà không khí ngại ngùng được giảm bớt phần nào khi nhân vật Hồng nói một câu thoại rằng: "Anh là thương binh còn em là ý tá, việc này là việc em phải làm" . Đây là công việc, còn tình cảm giữa hai nhân vật vẫn rất trong sáng.

Một trong những phân cảnh giữa Hồng và Cường khiến Hạ Anh vô cùng ấn tượng chính là khi hai người gặp nhau trên thuyền sau nhiều ngày mong nhớ. Nữ diễn viên bộc bạch: "Có 1 cảnh quay ở xa, không có đoàn phim nhiều xung quanh, chỉ có em và Hoàng ở trong không gian đó. Cả em và Hoàng đều khóc. Tại vì mình cảm nhận được sự mênh mông rộng lớn của không gian ở đó, trên sông Thạch Hãn. Mình cảm nhận được là nếu mà 2 người yêu nhau mà khoảng thời gian có thể gặp nhau rất là hạn chế, và nó ngắn ngủi như vậy, trong khi rất là nhiều tình cảm, thì lúc đó tụi em chỉ biết ôm nhau và khóc" .

Khán giả xem phim đều biết rằng, Cường đã hy sinh và không thể gặp lại người mình yêu, đưa cô ra Bắc gặp mẹ như đã hẹn ước. Dẫu vậy, khi ngày hòa bình tới, Hồng và mẹ của Cường đã có cuộc gặp gỡ vô cùng ý nghĩa, họ cùng ngồi cạnh nhau và lắng nghe bản nhạc giao hưởng do Cường sáng tác. "Lúc mà em được nghe bản giao hưởng đó thì thực sự là em đã có quá nhiều cảm xúc. Bởi vì, em nghĩ là tác giả đã gửi gắm tất cả tâm tư tình cảm của mình vào sáng tác đó. Và khi mà em được đặt vào cái bối cảnh quay, được ngồi cạnh chị Hà, ngồi cạnh Huy đóng nhân vật Tấn và xung quanh là rất nhiều người đến buổi giao hưởng đó để có thể lắng nghe được tác phẩm của Cường, thì đó là niềm tự hào. Niềm tự hào là à, cuối cùng tác phẩm của anh đã đến được với mọi người rồi, ngày hôm nay hòa bình rồi. Chúng ta có thể nghe được tác phẩm của anh ở đây rồi. Và xen lẫn niềm tự hào đó là sự tiếc thương, bởi vì anh không còn ở đây nữa. Anh không còn ở đây để có thể nghe được tác phẩm đó cùng với mẹ, cùng với em, cùng với đồng đội của mình. Lúc đó em có rất nhiều cảm xúc tác động, cứ nghe bản nhạc đó, nhìn lên sân khấu là nước mắt mình tự rơi" .

Nhận xét về bạn diễn Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh khen ngợi rằng: "Hoàng là một người rất dễ thương, có sự cầu thị trong công việc. Hoàng lắng nghe và rất chịu khó học hỏi. Sau khi em xem xong bộ phim thì em thấy rằng, ở những cảnh quay tại Thành cổ không có sự hiện diện của nhân vật Hồng, em cảm thấy các bạn đã cống hiến rất nhiều cho vai diễn của mình" .

Nhân vật Hồng là vai diễn vô cùng đáng trân trọng

Đối với các diễn viên của phim Mưa đỏ nói chung và Hạ Anh nói riêng, vai diễn ở trong phim là vô cùng quan trọng, và đáng trân trọng, biết ơn. Lê Hạ Anh có ông ngoại là người lính đã hy sinh tại Quảng Trị và cô cho biết: "Khi tham gia bộ phim Mưa đỏ và được đi casting, em đã trân trọng từ giây phút nhà sản xuất và chị đạo diễn mời đi casting. Bởi vì đây là cơ hội lớn đối với bản thân mình. Em không ngần ngại bay ngay tới Hà Nội bởi đây là cơ hội và mình phải nắm bắt cơ hội này. Và khi nhận được vai diễn trong bộ phim Mưa đỏ thì em rất là biết ơn. Đây là cơ hội để em có thể gửi lời tri ân của mình đến ông ngoại, cũng như tất cả những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để chúng ta có nền hòa bình, độc lập như ngày hôm nay" .

Được biết, để hóa thân vào nhân vật Hồng, Lê Hạ Anh đã có một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai diễn. Cô rèn luyện thể lực và còn học cách lái đò. Khi được hỏi về những khó khăn gặp phải trong quá trình quay phim khắc nghiệt, Lê Hạ Anh trả lời một cách vui vẻ, nhẹ nhàng bởi thực tế, cô đã rất tận hưởng quá trình quay phim đầy niềm vui, dù không hề dễ dàng: "Em là kiểu người nhìn thì khá là mong manh, khá là nữ tính nhưng mà em là người rất lì. Bởi vì khi em mong muốn mình có thể truyền tải vai diễn cho quý vị khán giả thì em sẽ cố gắng rất là nhiều, em cố gắng để rèn luyện thể lực của mình một cách tốt nhất. Cố gắng để mình có thể giữ vững sức khỏe để có thể chiến đấu tới tận cuối cùng bộ phim. Và cái điều quan trọng đó là ý chí, và sự tập trung của em cho nhân vật Hồng. Bởi vì khi mà mình là nhân vật nữ duy nhất của bộ phim thì cái hình ảnh mà mình mang đến cho quý vị khán giả sẽ là hình ảnh đại diện cho rất nhiều người phụ nữ thời chiến, cho nên em luôn mong muốn là mình sẽ truyền tải được ý nghĩa đó một cách tốt nhất, cố gắng nhiều nhất có thể" .

Xem phim Mưa đỏ, Hạ Anh không chỉ gây ấn tượng bởi diễn xuất giàu cảm xúc mà cô còn rất xinh đẹp, duyên dáng, dù tạo hình của cô vô cùng mộc mạc, thậm chí còn thường xuyên lấm lem do hoàn cảnh của nhân vật. Được biết, Hạ Anh không trang điểm trong phim: "Chị Huyền mong muốn là những hình ảnh mà bộ phim gửi đến khán giả là những hình ảnh thật nhất, mộc mạc nhất. Bởi vì khi mà mình kể câu chuyện, mình tái hiện lại điều thiêng liêng như vậy thì cả ê-kíp đều hy vọng là mình có thể mang đến một hình ảnh thật nhất cho quý vị khán giả" .

Trong quá trình chia sẻ về vai diễn Hồng của phim Mưa đỏ, Lê Hạ Anh luôn thể hiện niềm hạnh phúc khi nhớ lại khoảng thời gian quay phim và bày tỏ sự trân trọng đối với tác phẩm điện ảnh này: "Em cảm thấy là em rất biết ơn bởi vì mình có thể tham gia một bộ phim mà tất cả mọi người đều mong muốn có thể mang đến những điều tốt nhất cho bộ phim và cho quý vị khán giả" . Hạ Anh cũng dành rất nhiều tình cảm và sự biết ơn cho đoàn làm phim Mưa đỏ bởi họ đã luôn mang đến nguồn năng lượng đẹp và những lời động viên để Hạ Anh cố gắng nhiều hơn nữa cho vai diễn: "Khoảng thời gian dành cho bộ phim rất là quý giá. Làm sao mình có lại một lần nữa nếu mà mình không trân trọng khoảng thời gian đó" , Hạ Anh chia sẻ.

Thông tin phim điện ảnh "Mưa đỏ" - Tóm tắt phim: "Mưa đỏ" - Phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này. Bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, là nén tâm nhang tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hoà hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam. - Thể loại: Hiện thực chiến tranh - Hành động - Đơn vị sản xuất: Điện ảnh Quân đội nhân dân - Đơn vị phát hành: Galaxy Studio - Đạo diễn: NSƯT Đặng Thái Huyền - Diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy, Steven Nguyễn, Hạ Anh - Dự kiến khởi chiếu: 22.8.2025

Ảnh: Sưu tầm