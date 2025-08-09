Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Triệu Lộ Tư có đủ tiền “chuộc thân”?

09-08-2025 - 20:10 PM | Lifestyle

Triệu Lộ Tư sẽ phải bỏ ra số tiền cực khủng nếu muốn phá vỡ hợp đồng với công ty quản lý.

Trong khoảng thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi lên tiếng tố cáo công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu, tỏ thái độ đối đầu cực quyết liệt: "Tôi đã sẵn sàng chịu mọi hậu quả, sẵn sàng trả giá. Tôi chỉ muốn được nói ra. Đúng là đúng sai là sai", "Các người không cần cấm hoạt động, tôi tự nghỉ". Được biết, nữ diễn viên Vụng Trộm Không Thể Giấu đã hoạt động trong công ty này được 10 năm, từ khi còn là cái tên đến ngôi sao hạng A Cbiz, trụ cột của Ngân Hà Ngốc Ngu. Hiện tại, Triệu Lộ Tư vẫn còn thời hạn 4 năm mới có thể kết thúc hợp đồng. Netizen thích "ăn dưa, hóng thị" đều ngầm hiểu, nếu muốn rời khỏi công ty quản lý trước thời hạn, Triệu Lộ Tư chắc chắn sẽ phải chi ra số tiền không hề nhỏ để "chuộc thân".

Triệu Lộ Tư có đủ tiền “chuộc thân”?- Ảnh 1.

Triệu Lộ Tư tỏ thái độ gay gắt khi đối đầu với công ty quản lý.

Trang QQ đã "soi" lại khối tài sản của Triệu Lộ Tư để làm rõ điều này. Vốn chẳng hay khoe giàu trên mạng xã hội và cũng không hề xây dựng hình tượng "yêu nữ thích hàng hiệu" nhưng rõ ràng, Triệu Lộ Tư sở hữu cả một bộ sưu tập túi xách hàng hiệu khổng lồ và cực kỳ đắt đỏ, có giá lên tới hàng chục đến hàng trăm nghìn NDT (hàng chục đến hàng trăm triệu đồng) mỗi chiếc.

Chưa kể, nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn đang sinh sống trong một căn biệt thự cao cấp ở khu vực "tấc đất tấc vàng" của Trung Quốc, có giá trị trên 30 triệu NDT (110 tỷ đồng) và được trang trí cực hút mắt với những món đồ nội thất xa xỉ, nhìn thôi cũng thấy thèm. Chẳng hạn như chiếc gương có giá trị hơn 60.000 NDT (219 triệu đồng), đèn bàn 8000 NDT (29 triệu đồng), gối ôm hàng hiệu và những món đồ trang trí có giá cao.

Triệu Lộ Tư có đủ tiền “chuộc thân”?- Ảnh 2.

Triệu Lộ Tư có đủ tiền “chuộc thân”?- Ảnh 3.

Triệu Lộ Tư có đủ tiền “chuộc thân”?- Ảnh 4.

Triệu Lộ Tư có vẻ "chuộng" những chiếc túi Hermes đắt đỏ.

Triệu Lộ Tư có đủ tiền “chuộc thân”?- Ảnh 5.

Cô đang sống trong một căn biệt thự cao cấp đầy đủ tiện nghi.

Triệu Lộ Tư có đủ tiền “chuộc thân”?- Ảnh 6.

Triệu Lộ Tư có đủ tiền “chuộc thân”?- Ảnh 7.

Ngoài ra, Triệu Lộ Tư còn chi mạnh tay cho những món đồ trang trí, nội thất.

Trang QQ cho biết, sau khi vụt sáng nhờ bộ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn vào năm 2020, Triệu Lộ Tư luôn tất bật với công việc phim ảnh, hoàn toàn xứng đáng là "chiến sĩ thi đua" của làng giải trí Hoa ngữ. Từ đó đến nay, tính sương sương, mỗi năm cô đóng khoảng 2 bộ phim, có trên 10 hợp đồng quảng cáo và thường xuyên được mời đi dự sự kiện. Là một trong những cái tên hot nhất trong thế hệ sau 1995, chắn chắn số tiền cát-xê của Triệu Lộ Tư không hề nhỏ chút nào. Thậm chí, nam ca sĩ Tiết Chi Khiêm còn từng tuyên bố, Triệu Lộ Tư là trụ cột kinh tế của Ngân Hà Khốc Ngu và công ty quản lý sẽ điêu đứng nếu không có cô ấy.

Triệu Lộ Tư có đủ tiền “chuộc thân”?- Ảnh 8.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, Triệu Lộ Tư "cá kiếm" rất giỏi nhưng số tiền thực sự về tay cô là bao nhiêu vẫn còn là dấu chấm hỏi, còn tùy thuộc vào các điều khoản hợp đồng nữ diễn viên ký với công ty quản lý. Chưa kể, theo Triệu Lộ Tư tiết lộ, sau khi cô buộc phải rời khỏi đoàn phim Người Yêu vì bệnh tật, công ty quản lý đã quy hết trách nhiệm lên đầu cô và tự ý chuyển tiền từ phòng làm việc của nữ diễn viên để bồi thường.

Hiện tại, trên mạng xã hội đang lan truyền tin đồn Triệu Lộ Tư sẽ phải bỏ ra 400 triệu NDT (1460 tỷ đồng) mới có thể rời công ty quản lý nhưng chưa rõ thực hư thế nào. Tuy nhiên, với thái độ "quậy đục nước" như hiện tại, có vẻ như nữ diễn viên Rèm Ngọc Châu Sa đã sẵn sàng "chảy máu ví" để thoát khỏi công ty đã kìm kẹp mình tới mức mắc bệnh tâm lý rồi!

Triệu Lộ Tư có đủ tiền “chuộc thân”?- Ảnh 9.

Nguồn: QQ

Bên trong căn hộ 82 tỷ của "phú bà thời đại mới" Triệu Lộ Tư

Theo Gia Linh

