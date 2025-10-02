Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Triệu Lộ Tư gây sốt với tấm lưng cực phẩm: Hóa ra nhờ một câu "thần chú" và động tác 30 giây mỗi ngày

02-10-2025 - 23:16 PM | Lifestyle

Triệu Lộ Tư có thể sở hữu tấm lưng đẹp đến vậy, cô cũng phải duy trì những thói quen đi đứng nhất định và thực hiện những động tác bổ trợ cho vai, lưng và eo.

Xem phim "Hãy để tôi tỏa sáng" người xem như bị hớp hồn trước nhan sắc và vẻ kiêu sa của Triệu Lộ Tư. Vẻ kiêu sa ấy không chỉ đến từ nhan sắc xinh đẹp, thần thái tự tin và còn từ dáng đi của cô. Trong bất kỳ cảnh quay nào, công chúng đều thấy những bước đi từ tốn nhẹ nhàng của cô và đặc biệt tấm lưng của Triệu Lộ Tư luôn thẳng tắp dù đang đi hay chỉ đơn thuần là ngồi uống nước.

Triệu Lộ Tư luôn biết cách phô diễn tấm lưng thon mảnh mai và thẳng tắp của mình trong những thiết kế trần lưng, cổ yếm, hai dây... và mỗi lần như vậy công chúng lại được dịp xuýt xoa trước vẻ kiêu kỳ ấy.

Không phải tự nhiên mà "tổng tài" Trần Vỹ Đình cũng phải hết lời khen ngợi tấm lưng thon gọn đẹp mướt mát của Triệu Lộ Tư. Và đương nhiên, không phải tự nhiên mà Triệu Lộ Tư có thể sở hữu tấm lưng đẹp đến vậy, cô cũng phải duy trì những thói quen đi đứng nhất định và thực hiện những động tác bổ trợ cho vai, lưng và eo.

Luôn tự nhủ trong đầu: "Thẳng cái lưng lên"

Nếu đã theo dõi Triệu Lộ Tư cả trong phim lẫn các sự kiện thảm đỏ, bạn sẽ thấy dáng đi của cô rất thẳng, cô luôn giữ vai mở, lưng thẳng tắp ngay cả khi ngồi hay khi đi đứng. Đó đã trở thành thói quen của Triệu Lộ Tư bất kể trong hoàn cảnh nào.

Chưa nói đến vóc dáng hay những bộ trang phục khoác lên người, chỉ cần nhớ giữ lưng thẳng trong mọi hoạt động, là vóc dáng, thần thái của phụ nữ đã nâng tầm hơn hẳn.

Chưa kể giữ thẳng lưng, không so vai cũng giúp các chị em "ăn gian" được chút chiều cao, hack dáng thon gọn, cân đối hơn. Vậy nên chị em hãy luôn khắc cốt ghi tâm câu nói: "Thẳng cái lưng lên" để dần cải thiện vóc dáng của mình.

4 động tác giúp chị em sở hữu vai thon, lưng thẳng, hỗ trợ siết mỡ bụng

Và đương nhiên, để sở hữu tấm lưng ong nuột nà, bờ vai mảnh mai và vòng bụng săn chắc, các chị em cũng cần những bài tập hỗ trợ, tập trung tác động vào vùng vai, lưng và eo của mình. Và đây là 3 động tác tĩnh, giúp siết mỡ giảm cân, loại bỏ mỡ thừa tích tụ ở những khu vực này, chị em có thể tự tập ở nhà nhanh gọn và cực kỳ hiệu nghiệm.

Động tác 1 + 2: Ép vai (giữ mỗi hiệp 30 giây, thực hiện 3 hiệp)

Hai động tác này sẽ tác động trực tiếp vào các nhóm cơ vai, thắt lưng và bụng để từ đó siết mỡ ngay trong tư thế tĩnh. Khi giữ tư thế này, bạn sẽ cảm nhận được phần vai và bụng đang thắt lại, đó là lúc động tác đang tập trung siết các nhóm cơ.

(Nguồn: @dume3840)

Động tác 3: Ép lưng 90 độ (giữ mỗi hiệp 30 giây, thực hiện 3 hiệp)

Động tác nay đứng cách xa tường hơn so với tư thế 1 và 2. Ép lưng 90 độ để động tác siết sâu hơn vào các nhóm cơ lưng, đồng thời giúp bạn mở vai, cái thiện tình trạng gù lưng, so vai - vốn gặp nhiều ở các chị em văn phòng.

(Nguồn: @dume3840)

Bắt đầu từ thói quen đơn giản nhất là giữ lưng thẳng trong mọi hoạt động từ đi đứng đến ngồi nghỉ ngơi, sau đó mỗi ngày thực hiện 3 động tác này, mỗi động tác 3 hiệp, bạn có thể tập buổi sáng hoặc tối đều được, hoặc tập ngay khi cảm thất thắt lưng nhức mỏi do phải ngồi làm việc nhiều giờ. Dần dần bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi của bản thân.

Theo Tiểu Mai

Phụ nữ số

