Hoà Minzy buồn vì Còn Gì Đẹp Hơn được khán giả yêu thích hơn ca khúc Nỗi Đau Giữa Hoà Bình do mình thể hiện

Tháng 8/2025, khi Mưa Đỏ trở thành hiện tượng điện ảnh, văn hóa được cả nước quan tâm, một ca khúc đi kèm bộ phim cũng vụt sáng thành hit: Còn Gì Đẹp Hơn. Hiện tại, video chính thức của ca khúc đã vượt mốc 32 triệu lượt xem, đưa Nguyễn Hùng - giọng ca chính nhóm MAYDAYs lên tầm hiện tượng của nhạc Việt năm nay.

Trên các nền tảng âm nhạc từ Apple Music, Spotify, iTunes, YouTube Top Song Vietnam đến Billboard Vietnam Top 100, Còn Gì Đẹp Hơn đều đang giữ vị trí số một. Đây là minh chứng rõ ràng cho sức hút khổng lồ của những ca khúc mang thông điệp tự hào dân tộc trong bối cảnh điện ảnh và âm nhạc cùng nhau thăng hoa.

Còn Gì Đẹp Hơn được Nguyễn Hùng viết trong thời gian anh tham gia đóng phim Mưa Đỏ. Trong tác phẩm, nam ca sĩ thủ vai Hải - chiến sĩ Tiểu đội 1, người lính trẻ gan lì và quả cảm. Ca khúc mang hơi thở của nhân vật, từ ca từ đến cảm xúc đều là câu chuyện của người lính Thành cổ, lời nhắn cho mẹ và người yêu, tâm tình giữa lúc chiến đấu từ góc nhìn thứ nhất. Các diễn viên như Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường) hay Đình Khang (vai Tú) thậm chí đã bật khóc ngay trong lần đầu nghe bài hát.

Điều đặc biệt, dù lấy cảm hứng trực tiếp từ phim, Còn Gì Đẹp Hơn lại không phải nhạc phim chính thức của Mưa Đỏ. Thay vào đó, ca khúc chính được chọn là Nỗi Đau Giữa Hòa Bình do Hòa Minzy thể hiện, sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Thế nhưng, trong hành trình cinetour và các hoạt động bên lề, Còn Gì Đẹp Hơn lại được khán giả đồng ca, chia sẻ rầm rộ, thậm chí trở thành nhạc “signature” của Mưa Đỏ.

Hàng loạt clip ghi lại cảnh người dân hát Còn Gì Đẹp Hơn trong dịp A80 lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Khán giả dành nhiều lời khen cho tác giả sinh năm 1999, khi viết nên những câu ca đầy sức mạnh: “Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên mẹ có đứa con anh hùng”. Nhiều người nhận xét, chính nhờ ca từ biến nỗi đau thành niềm tự hào mà ca khúc dễ dàng chạm đến trái tim khán giả. Không ít ý kiến cho rằng việc Còn Gì Đẹp Hơn không được sử dụng trong phim là một thiếu sót. “Trong phim mà lồng được bài này thì chắc chắn còn viral hơn nữa”, khán giả bình luận. Có thể nói, sự cộng hưởng của ca khúc với Mưa Đỏ đã vượt kỳ vọng, đưa Nguyễn Hùng “một bước thành sao”.

Được NSX Mưa Đỏ và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung "chọn mặt gửi vàng" cho ca khúc Nỗi Đau Giữa Hòa Bình, Hòa Minzy không chỉ thể hiện được tinh thần của ca khúc mà còn tất tay cho ra MV tiền tỷ mang chất lượng điện ảnh. MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình như câu chuyện phát triển từ Mưa Đỏ, có cả nhân vật Tạ (Phương Nam thủ vai) tham gia. Hòa Minzy và NSND Như Quỳnh hóa thân thành vợ và mẹ của nhân vật Tạ ở quê nhà. Khi chiến tranh kết thúc, Hòa Minzy rơi nước mắt ở nghĩa trang Trường Sơn, xót thương cho chồng.

MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình thu về 25 triệu view (tính đến ngày 2/10/2025) và lan tỏa câu chuyện Mẹ Việt Nam Anh Hùng ra với bạn bè quốc tế. Thành tích này không phải nhỏ, nhưng so với sự rầm rộ của Còn Gì Đẹp Hơn thì Nỗi Đau Giữa Hòa Bình là câu chuyện khác.

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Hòa Minzy đã có chia sẻ đáng chú ý về việc nhiều khán giả nhầm lẫn giữa nhạc phim Mưa Đỏ là Còn Gì Đẹp Hơn chứ không phải Nỗi Đau Giữa Hoà Bình. Khi phim công chiếu, xuất hiện nhiều ý kiến tranh cãi về việc đâu mới là ca khúc phù hợp với phim nhất, Hoà Minzy thẳng thắn: “Hòa có đọc hết bình luận của khán giả. Cái gì Hòa cũng đọc comment hết, kể cả là mọi người có thích bài Còn Gì Đẹp Hơn hay Nỗi Đau Giữa Hòa Bình. Thậm chí là mọi người thích bài Còn Gì Đẹp Hơn hơn. Nhiều khi thì mình cũng buồn. Nhưng khi đọc những bài viết khác thì có lượng khán giả yêu thích bài của mình. Cảm xúc về từng bài hát của mỗi người khác nhau.

Còn Gì Đẹp Hơn là ca khúc rất quan trọng. Bài hát này gắn liền với những hình ảnh đầu tiên của phim, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Vì vậy, việc khán giả mong chờ nó xuất hiện trong phim là điều dễ hiểu.

Còn ca khúc của Hòa lại nói về nỗi đau của người ở lại, nó phù hợp với cái kết của phim, khi chỉ còn những người mẹ, người vợ mòn mỏi chờ tin người thân. Hòa đánh giá Còn Gì Đẹp Hơn là một bài hát hay, đỉnh. Hòa thậm chí đã trực tiếp nhắn tin cho Nguyễn Hùng để khen ngợi, và nói rằng nếu bài đó trở thành bài hát của năm thì cũng không có gì phải bàn cãi. Vì thế, Hòa không hề buồn khi khán giả có những sự so sánh. Âm nhạc vốn là sự cảm nhận của mỗi người. Thay vì đặt hai ca khúc lên bàn cân, Hòa mong mọi người hãy nghĩ rằng cả hai đều là chất xúc tác quan trọng, góp phần tạo nên thành công chung cho bộ phim.”

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng tiết lộ con số đầu tư khủng, trên 2 tỷ đồng cho MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình. Đây không phải ngoại lệ mà là “mặc định” trong sự nghiệp của cô hiện nay: “Đến thời điểm này, không có dự án nào của Hòa dưới 2 tỷ đồng cả. Đó là tổng chi phí cho toàn bộ dự án, từ sản xuất MV đến những khoản chi râu ria khác. Từ đầu năm đến nay, sau Bắc Bling thì công việc của Hòa cũng ổn định hơn. Mọi người hay trêu: ‘Sao hát Bắc Ninh hoài thế?’, thì Hòa cũng phải xin lỗi, vì show nhiều quá. Nhưng chính nhờ may mắn có show, có quảng cáo thì Hòa mới có thể dồn sức đầu tư cho các dự án sau này được trọn vẹn nhất.

Nếu bây giờ Hòa không đủ khả năng đầu tư chỉn chu, chỉ ra một bài hát đơn thuần thì Hòa sẽ không làm. Thà đợi hai năm để ra một ca khúc chất lượng còn hơn. Kinh phí là quan trọng, nhưng phải bắt nguồn từ cái tâm muốn khán giả được thưởng thức sản phẩm tốt nhất thì Hòa mới bỏ tiền. Nên từ nay, mọi người không cần phải hỏi chi phí các sản phẩm nữa, cứ mặc định là trên 2 tỷ mà tính.”

Nhìn ở góc độ khách quan, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình và Còn Gì Đẹp Hơn đều là hai mảnh ghép quan trọng tạo nên dư âm đặc biệt cho Mưa Đỏ. Chính sự bổ sung của 2 ca khúc đã tạo nên bức tranh âm nhạc trọn vẹn, giúp bộ phim vừa lan tỏa, vừa chạm đến trái tim người xem.