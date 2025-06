Triệu phú tự thân: Hãy nghĩ đến tiền tỷ ngay từ tuổi 20!

Ramit Sethi, triệu phú tự thân kiêm tác giả cuốn I Will Teach You to Be Rich , đã từng chia sẻ trên CNBC Make It lời khuyên mà ông xem là chìa khóa để trở thành triệu phú: “Bạn phải đầu tư 10% thu nhập mỗi năm. Vào cuối năm, tăng thêm 1%. Hãy duy trì điều ấy càng lâu càng tốt và bạn sẽ trở thành người sở hữu triệu USD”.

10% có vẻ là con số lớn, song ông nhấn mạnh rằng nếu không thể bắt đầu với tỷ lệ này ngay từ đầu, hãy thử với tỉ lệ bạn có thể và tăng dần theo thời gian. Sethi minh họa: nếu bạn bắt đầu đầu tư 300 USD mỗi tháng từ tuổi 22 với tỷ suất lợi nhuận trung bình 7% mỗi năm, sau 45 năm bạn có thể có hơn 1,1 triệu USD. Ngược lại, nếu bắt đầu từ tuổi 30 với cùng số tiền đầu tư hằng tháng và tỷ suất tương tự, bạn chỉ có khoảng 632.000 USD. Điều này cho thấy sự khác biệt to lớn của việc bắt đầu sớm và sức mạnh của lãi kép theo thời gian.

Thực tế Ramit áp dụng lời khuyên này vào chính hành trình của mình. Ông bắt đầu tích lũy và đầu tư đều đặn ngay từ khi vào nghề, tự động hóa việc đầu tư như một khoản “hóa đơn” bắt buộc mỗi tháng và cho rằng chỉ cần tăng dần 0,5–1% mỗi năm là đủ để duy trì kỷ luật tài chính. Sau vài thập niên, ông đã trở thành triệu phú nhờ sự kiên trì và hiệu ứng tích lũy dài hạn.

Một yếu tố nữa được Sethi nhấn mạnh là đầu tư vào quỹ chỉ số chi phí thấp (low-cost index funds) – ví dụ như quỹ theo dõi 500 công ty lớn của Mỹ. Ông giải thích rằng index funds đa dạng hóa rủi ro tự động, chi phí quản lý thấp và phù hợp cho ai muốn đạt lợi nhuận thị trường theo thời gian mà không phải chọn cổ phiếu riêng lẻ.

Trong một bài viết khác trên Business Insider, Sethi khuyên các bạn trẻ tránh 2 sai lầm phổ biến khi thị trường biến động: đầu tiên là bán tháo hoảng loạn, và thứ hai là quá thường xuyên tối ưu đầu tư. Ông cho rằng việc duy trì đầu tư định kỳ sẽ ổn định, đồng thời đề xuất giữ quỹ dự phòng đủ dùng trong 12 tháng chi tiêu để không cần rút vốn khi thị trường giảm giá .

Câu chuyện tương tự của Grant Sabatier, một triệu phú độc lập tài chính (FIRE) nổi tiếng khác, càng minh chứng thêm cho lời khuyên này. Sabatier từng chỉ có 2 USD đã trở thành triệu phú trong vòng 5 năm nhờ tiết kiệm hơn 80% thu nhập và đầu tư vào các quỹ chỉ số cơ bản. Ông duy trì phong cách sống rất giản dị và ưu tiên chất lượng tài sản hơn thể hiện sự phông bạt cho tới khi đạt mức tài sản khoảng 1,25 triệu USD trước tuổi 30.

Văn hóa tài chính của các triệu phú tự thân như Ramit hay Grant nhấn mạnh nguyên tắc sống dưới mức thu nhập (living below your means), tránh gây áp lực lạm phát chi tiêu khi thu nhập tăng, đồng thời duy trì đầu tư đều đặn. Nhiều nghiên cứu như từ cuốn The Millionaire Next Door của Thomas Stanley cũng cho thấy tỷ lệ cao người giàu có thật sự không tiêu xài xa hoa mà đảm bảo mức tiết kiệm ổn định so với thu nhập.

Khi thu nhập tăng cao, theo Ramit, điều quan trọng không nằm ở việc tăng tỷ lệ đầu tư quá lớn mà là duy trì và tăng dần, duy trì kỷ luật dài hạn. Ông từng chia sẻ rằng các CEO và doanh nhân thành công thường giữ thói quen tiết kiệm ổn định, không chạy theo chi tiêu hào nhoáng, cho phép đầu tư chính bằng tiền nhàn rỗi và tận dụng lợi suất kép theo thời gian.

Cuối cùng, thông điệp mà Ramit Sethi gửi đến những sinh viên mới tốt nghiệp hay người trẻ bắt đầu công việc là hãy bắt đầu thật sớm, dù với số tiền nhỏ, đầu tư đều đặn mỗi năm và tăng dần một chút. Đầu tư không phải là chọn đúng thời điểm hay dự đoán thị trường, mà là hình thành thói quen dài hạn và để lãi kép làm việc. Chỉ cần kiên trì và kỷ luật nhỏ mỗi tháng, theo thời gian bạn sẽ xây dựng được tài sản đủ lớn để sống tự do.

Theo: CNBC