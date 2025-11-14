Trợ lực mới cho thị trường từ giải pháp “1 căn hộ - 2 nguồn thu”

"Hiện tượng tăng trưởng" thúc đẩy nhu cầu sống cao cấp

Trong 5 năm gần đây (2020–2025), thị trường bất động sản Hải Phòng ghi nhận sự bứt phá đáng kể về giá trị và thanh khoản, đặc biệt phân khúc căn hộ và đất nền tại khu vực trung tâm. Động lực chính đến từ chính sách đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông kết nối các tuyến vành đai liên vùng, đã củng cố vị thế thành phố cảng như trung tâm công nghiệp, logistics và kinh tế trọng điểm miền Bắc.

Các dự án trọng điểm khác về phát triển khu công nghiệp và cảng biển đang tạo "đòn bẩy kép" cho Hải Phòng mở rộng không gian phát triển đô thị và gia tăng thu hút dòng vốn đầu tư mới. Cùng với đó, định hướng quy hoạch "siêu đô thị" lớn thứ ba cả nước đang thúc đẩy mở rộng địa giới hành chính và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là cộng đồng chuyên gia quốc tế, đã kéo theo nhu cầu ngày càng tăng về nhà ở và không gian sống chất lượng cao.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, giá bán chung cư khu vực miền Bắc đã tăng tới 44% trong 3 năm qua, nhưng giá cho thuê chỉ tăng 13% - tức trung bình khoảng 4% mỗi năm.

Mặc dù tỷ suất cho thuê có xu hướng giảm nhẹ so với đầu năm, Hải Phòng vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu về mức độ quan tâm và tìm kiếm tại khu vực phía Bắc với tỷ suất cho thuê quý 3/2025 đạt 4,6%, cao hơn mức 2,4% của Hà Nội và chỉ xếp sau Bắc Ninh (5,8%).

Tất cả các yếu tố đưa Hải Phòng thành tâm điểm thu hút sự quan tâm hàng đầu trong phân khúc chung cư tại miền Bắc. Đây chính là dư địa để các nhà phát triển bất động sản linh hoạt thiết kế các giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu thị trường.

"Hải Phòng đang phát triển ngày càng mạnh mẽ, chuyên gia quốc tế ngày càng đông đảo. Điều họ tìm kiếm không chỉ là một căn hộ mà là môi trường sống đồng bộ và văn minh. Gem Park được kiến tạo để đáp ứng nhu cầu ấy, với chuẩn mực quốc tế ngay giữa thành phố cảng", ông Jeong Cheol, thành viên Hội đồng quản trị N.H.O Group – nhà phát triển dự án Gem Park chia sẻ.

Giải pháp khác biệt "hai nguồn thu"

Trong khi nhiều nhà phát triển vẫn đang loay hoay tìm hướng khai thác hiệu quả ở thị trường cho thuê, Gem Park - dự án căn hộ cao cấp tại trung tâm Hải Phòng – tung ta mô hình "Một căn hộ – Hai nguồn thu", hướng đến giải pháp đầu tư bền vững và tối ưu dòng tiền cho người sở hữu, trợ lực cho xu hướng tích sản bền vững.

Thực tế cho thấy, 18 tháng đầu sau bàn giao luôn là giai đoạn khó khăn nhất đối với chủ sở hữu căn hộ cho thuê khi hệ tiện ích chưa hoàn thiện, cộng đồng cư dân chưa hình thành, khiến nhiều người buộc phải giảm giá để thu hút khách. Nắm bắt điều đó, Gem Park không dừng ở chính sách cam kết cho thuê mà phát triển mô hình vận hành toàn diện chủ đầu tư – khách thuê – chủ nhà.

Với chương trình cho thuê cam kết phổ biến, người mua nhà được cam kết tiền thuê từ chủ đầu tư trong 12-18 tháng đầu sau bàn giao. Chính sách tại Gem Park, song song với nguồn thu từ cam kết cho thuê lên đến 8% trong 18 tháng, chủ nhà sẽ có thêm nguồn thu thực tế phát sinh từ hợp đồng cho thuê giữa chủ đầu tư và khách thuê, tỷ suất lợi nhuận có thể đạt 12-16% tùy loại căn hộ. Điểm vượt trội còn ở khả năng vận hành, cho thuê chuyên nghiệp từ chủ đầu tư để duy trì tỷ lệ lấp đầy căn hộ và có mức giá thuê tốt nhất.

Ông Hoàng Huy, 40 tuổi, một chủ tiệm cà phê tại Hà Nội, đánh giá cao giải pháp tài chính này. "Tôi quan tâm nhiều đến cơ hội đầu tư vào Hải Phòng và thấy chương trình cam kết cho thuê ‘2 nguồn thu’ của Gem Park vượt trội hơn. Mức cam kết thuê từ chủ đầu tư hiện nhìn chung khá thấp trong khi với triển vọng thị trường giá thuê tại một số dự án có vị trí đẹp và chủ đầu tư uy tín. So với việc thuê người quản lý, vận hành và phí môi giới tìm khách thuê thì tôi thấy yên tâm với giải pháp Gem Park vì quản lý dòng tiền dễ dàng và tối ưu hơn."

Với nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tối đa hóa lợi nhuận, chương trình "Một căn hộ - Hai nguồn thu" sẽ là một lựa chọn lý tưởng bởi bên cạnh khoản thu từ tiền thuê, còn các lợi ích đi kèm trong 18 tháng là đòn bẩy tài chính "kép" giúp giảm chi phí vận hành và tăng sức cạnh tranh của căn hộ trên thị trường cho thuê cao cấp.

Vận hành chuyên nghiệp và cộng đồng khách thuê ổn định

Tại Hải Phòng, N.H.O là một trong những nhà đầu tư tiên phong triển khai mô hình này. Điểm khác biệt không chỉ nằm ở mức sinh lời mà ở cả cách chủ đầu tư đồng hành trong vận hành và khai thác sau bàn giao, giúp duy trì cộng đồng khách thuê ổn định và củng cố giá trị tài sản lâu dài.

Đại diện N.H.O khẳng định: "Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng không chỉ nguồn lợi nhuận mà còn sự an tâm khi đầu tư vào một sản phẩm giá trị, cần sự vận hành bền vững."

Về vận hành, N.H.O sẽ trực tiếp khai thác và quản lý cộng đồng khách thuê chuyên gia, kế thừa kinh nghiệm từ một số dự án tại Việt Nam & một số quốc gia trong khu vực. Mục tiêu là duy trì tệp khách thuê ổn định và hỗ trợ giá trị tài sản dài hạn. Điều này là lợi thế khác biệt cho Gem Park: nhà đầu tư không chỉ sở hữu tài sản sinh lời mà còn gắn kết được cộng đồng khách thuê cao cấp, đặc biệt là các chuyên gia làm việc và nguồn khách quốc tế sinh sống tại Hải Phòng.

Đại diện nhà phát triển bất động sản với hơn 13 năm hoạt động tại Việt Nam cho rằng, hơn cả giá cả, cộng đồng khách thuê cao cấp ngày nay quan tâm nhiều hơn đến giá trị sống tại chính căn hộ. Giải pháp "1 căn hộ - 2 nguồn thu" nhằm đi cùng nhà đầu tư để họ an tâm về dòng tiền ổn định và khả năng thanh khoản, đồng thời được kỳ vọng là trợ lực quan trọng trong việc nâng cao tiêu chuẩn khai thác bất động sản cho thuê và thúc đẩy sự phát triển bền vững của phân khúc căn hộ cao cấp tại Hải Phòng.

Ưu đãi đặc biệt trong tháng 11

Đặc quyền dành cho khách hàng sở hữu căn hộ Gem Park trong tháng 11 và tham gia chương trình "Một căn hộ - Hai nguồn thu":

Tặng gói nội thất hoàn thiện lên đến 300 triệu đồng tùy loại căn hộ

Miễn phí quản lý 18 tháng

Miễn phí vệ sinh nhà cửa 2 lần/tuần trong 18 tháng

Miễn phí Internet/TV Cab trong 18 tháng

Thông tin chi tiết: Hotline: 0796 088 666 hoặc website: https://gempark.vn/