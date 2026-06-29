Trớ trêu: Khu xem World Cup miễn phí ế ẩm vì nằm giữa... đầm lầy cá sấu, muốn vào phải đi bộ qua vùng từng có cá sấu tấn công người

World Cup 2026 không chỉ mang đến những bất ngờ trên sân cỏ mà còn liên tục xuất hiện các câu chuyện bên lề khó tin. Mới đây, một khu fan festival tại Mexico khiến mạng xã hội xôn xao khi bị phát hiện nằm ngay giữa khu vực đầm lầy cá sấu, khiến lượng khán giả đến xem các trận đấu giảm mạnh.

Theo truyền thông Anh, Cancun Fut Fest được tổ chức tại thành phố du lịch Cancun với mục tiêu tạo không gian miễn phí để người hâm mộ theo dõi World Cup. Tại đây, khán giả có thể xem trực tiếp các trận đấu trên màn hình lớn, thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm trò chơi và thưởng thức ẩm thực đường phố. Tuy nhiên, địa điểm tổ chức lại khiến nhiều người phải e dè.

Cá sấu khiến CĐV yêu bóng đá cũng phải từ chối tới fanzone xem World Cup miễn phí

Hàng nghìn con cá sấu sinh sống ngay cạnh khu fan zone

Ban tổ chức chọn Malecon Tajamar, khu vực nằm bên cạnh đầm phá Nichupte, làm nơi diễn ra sự kiện. Đây vốn là một khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng của Cancun với hệ sinh thái rừng ngập mặn rộng lớn, đồng thời là nơi sinh sống của hàng nghìn con cá sấu hoang dã.

Theo thông tin được công bố, nhiều cá thể tại đây có chiều dài lên tới 15 feet (khoảng 4,5 mét). Đáng chú ý, ít nhất ba con cá sấu trong khu vực từng được ghi nhận có hành vi tấn công con người. Điều khiến nhiều CĐV lo lắng hơn cả là để vào được khu fan zone, họ phải đi bộ gần 800 mét qua con đường xuyên rừng ngập mặn - khu vực vốn được xem là môi trường sống tự nhiên của cá sấu.

Dọc lối đi, các biển cảnh báo được dựng lên liên tục với nội dung yêu cầu du khách tuyệt đối không rời khỏi đường chính để tránh nguy cơ chạm mặt loài bò sát nguy hiểm.

Theo mô tả, sân khấu chính và màn hình LED cỡ lớn được đặt ngay bên bờ đầm Nichupte - nơi những con cá sấu thường lên bờ nghỉ ngơi. Trớ trêu hơn, thời điểm chúng xuất hiện nhiều nhất lại là lúc hoàng hôn và chập tối, cũng chính là khung giờ diễn ra phần lớn các trận đấu World Cup. Để đảm bảo an toàn, cảnh sát có vũ trang đã phải tăng cường tuần tra quanh khu vực trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Khu fanzone World Cup vắng vẻ người qua lại vì nằm cạnh đầm cá sấu

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Cancun Fut Fest từng rất đông người trong các trận đấu có đội tuyển Mexico. Tuy nhiên, ở các ngày thi đấu khác, khu fan zone gần như rơi vào cảnh thưa vắng, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng ban đầu.

Nhiều ý kiến cho rằng vị trí tổ chức quá đặc biệt chính là nguyên nhân khiến người hâm mộ ngần ngại tới xem trực tiếp, dù toàn bộ sự kiện đều miễn phí.

Theo truyền thông địa phương, Cancun Fut Fest không phải fan festival chính thức của FIFA mà là chương trình do địa phương tổ chức nhằm hưởng ứng bầu không khí World Cup. Trong khi khu fan zone vật lộn với bài toán thu hút khán giả, đội tuyển Mexico lại đang tạo nên cơn sốt thực sự trên sân cỏ. Đội chủ nhà khu vực CONCACAF toàn thắng cả ba trận vòng bảng trước Nam Phi, Hàn Quốc và CH Czech để giành vé vào vòng knock-out với thành tích tuyệt đối.