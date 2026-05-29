Trời nóng đỉnh điểm, nhiều người đang "săn lùng" 3 loại rau này vì ăn vào thấy cơ thể "nhẹ hẳn"

Mùa hè năm nay đang khiến nhiều người “đuối sức” đúng nghĩa. Chỉ cần bước ra đường vài phút là mồ hôi túa ra, cơ thể uể oải, đầu óc nặng nề, tối về còn mất ngủ vì nóng bức. Không ít người than rằng ăn gì cũng thấy ngán, càng ăn đồ dầu mỡ càng mệt thêm.

Trong bối cảnh đó, xu hướng ăn uống thanh mát, ít dầu và dễ tiêu hóa đang được nhiều gia đình ưu tiên hơn bao giờ hết. Trên các chợ online lẫn siêu thị, những loại rau mùa hè như rau dền, mướp hay khổ qua bất ngờ được săn mua mạnh vì được xem như “cứu tinh” giúp cơ thể dễ thở hơn trong ngày nắng đỉnh điểm.

Nhiều người thừa nhận chỉ cần ăn một bát canh rau đơn giản là cảm giác nóng nực, nặng bụng cũng giảm đi đáng kể.

Vì sao trời nóng lại khiến cơ thể dễ kiệt sức?

Khi nhiệt độ tăng cao, cơ thể sẽ liên tục tiết mồ hôi để làm mát. Quá trình này không chỉ khiến cơ thể mất nước mà còn làm hao hụt kali, natri, vitamin và nhiều khoáng chất quan trọng.

Đó là lý do nhiều người thường xuyên cảm thấy: Mệt mỏi, Chóng mặt, Chán ăn, Cáu gắt, Khó ngủ, Nóng trong người,...

Theo BS Nguyễn Trọng Hưng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, trong những ngày nắng nóng kéo dài, cơ thể cần được bổ sung thêm nước, vitamin, khoáng chất và chất xơ từ rau xanh, trái cây tươi để duy trì cân bằng chuyển hóa và giảm nguy cơ mất sức.

Ông cho biết các món ăn quá nhiều dầu mỡ, cay nóng hoặc chế biến đậm vị có thể khiến cơ thể càng thêm nặng nề trong mùa hè. Chính vì vậy, những loại rau thanh mát, dễ ăn đang được xem là lựa chọn “quốc dân” trên mâm cơm ngày nóng.

Rau dền - món ăn dân dã nhưng được săn mua mỗi dịp hè

Nhắc đến các món “giải nhiệt quốc dân”, rau dền gần như luôn đứng đầu danh sách. Loại rau này xuất hiện rất nhiều ở chợ dân sinh vào mùa hè với giá rẻ, dễ nấu và hợp khẩu vị của nhiều gia đình. Tuy nhiên năm nay, rau dền còn được chú ý mạnh trên mạng xã hội khi nhiều người chia sẻ cảm giác “ăn xong thấy cơ thể nhẹ hẳn”.

Rau dền chứa khá nhiều vitamin A, vitamin C, sắt và canxi - những dưỡng chất cơ thể dễ bị thiếu hụt khi đổ mồ hôi nhiều. Đặc biệt, món canh rau dền nấu tôm hoặc trứng được nhiều người xem là “combo mùa hè” vì vừa dễ ăn vừa giúp bữa cơm thanh nhẹ hơn.

Không ít dân văn phòng còn chia sẻ rằng chỉ cần ăn canh rau dền vài ngày liên tục là cảm giác nóng trong, táo bón hay khô người cũng giảm đáng kể. Ngoài ra, rau dền còn chứa nhiều nước và chất xơ nên hỗ trợ tiêu hóa khá tốt trong những ngày cơ thể dễ mệt vì thời tiết.

Mướp - loại rau “mát từ trong ra ngoài”

Nếu rau dền là “quốc dân” của các món canh thì mướp lại là cái tên được nhiều người yêu thích nhờ độ thanh mát đặc trưng.

Mướp có vị ngọt nhẹ, mềm, chứa nhiều nước và cực kỳ dễ chế biến. Chỉ cần nấu canh với tôm, thịt bằm hoặc xào nhẹ là đã có ngay món ăn hợp thời tiết nóng bức. Nhiều gia đình còn xem mướp như món ăn “cứu cánh” cho những ngày chán cơm vì không gây ngấy hay đầy bụng.

Điểm đặc biệt của mướp là lượng nước và chất xơ khá cao, giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn sau bữa ăn. Đây cũng là lý do các món canh mướp luôn nằm trong top món được tìm kiếm nhiều vào mùa hè.

Trên TikTok và Facebook gần đây, không ít video nấu canh mướp thu hút hàng triệu lượt xem nhờ hình ảnh thanh mát, dễ ăn và gợi cảm giác “giải nhiệt” rất rõ.

Một số người còn gọi vui đây là “món ăn chữa lười mùa nóng” vì vừa nhanh nấu vừa khiến cơ thể bớt cảm giác uể oải.

Mướp đắng (Khổ qua) - càng nóng càng được nhiều người mê

Dù có vị đắng đặc trưng khiến nhiều người “né” từ nhỏ, khổ qua lại là món ăn được săn mua mạnh mỗi khi bước vào cao điểm nắng nóng.

Nhiều người cho rằng càng trời nóng thì ăn khổ qua càng “đã miệng” vì cảm giác thanh mát rất rõ sau bữa ăn.

Khổ qua có thể chế biến theo nhiều kiểu như: Canh khổ qua nhồi thịt, Khổ qua xào trứng, Salad khổ qua lạnh, Khổ qua hấp,... Đặc biệt, món khổ qua trộn lạnh đang trở thành trend trên mạng xã hội vì vừa ít dầu mỡ vừa dễ ăn hơn cách nấu truyền thống.

Nhiều người trẻ chia sẻ rằng trước đây không thích khổ qua nhưng khi thử các phiên bản salad lạnh thì “nghiện lúc nào không biết”. Ngoài cảm giác thanh mát, khổ qua còn được yêu thích vì giúp bữa ăn mùa hè bớt ngấy hơn rất nhiều.

Mùa hè ăn gì cũng quan trọng bằng ăn “đúng kiểu”

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng mùa hè không cần ăn quá nhiều món bổ dưỡng cầu kỳ. Điều quan trọng nhất là ưu tiên thực phẩm: Dễ tiêu hóa, Ít dầu mỡ, Nhiều nước, Giàu vitamin và chất xơ,...

Một bữa cơm đơn giản với rau xanh theo mùa đôi khi lại giúp cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều so với các món quá nhiều đạm hay gia vị. Đó cũng là lý do những loại rau dân dã như rau dền, mướp hay khổ qua cứ đến mùa nóng lại “hot” trở lại.

Nhiều người thừa nhận sau những ngày ăn đồ chiên rán hoặc uống nước ngọt liên tục, chỉ cần một bát canh rau thanh mát cũng đủ khiến cơ thể cảm thấy được “hồi sức”.

Với thời tiết oi bức hiện tại, đôi khi thứ cơ thể cần không phải sơn hào hải vị mà chỉ đơn giản là một bữa cơm nhẹ bụng, mát người và dễ thở hơn sau cả ngày nóng nực.