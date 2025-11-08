Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

08-11-2025

Trồng 3 cây này trong nhà: Tà khí không dám bén mảng, tiền tài tự tìm đến

3 cây này vừa đẹp vừa có ý nghĩa tốt đẹp.

Không chỉ giúp không gian sống thêm tươi mát, việc trồng cây xanh trong nhà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Một số loài cây được xem là "thần giữ cửa", vừa giúp xua tà, hóa sát, vừa đem lại phúc khí và tài vận cho gia chủ. Dưới đây là 3 loại cây được đánh giá cao về khả năng trấn trạch, vượt xa trầu bà cả về thẩm mỹ lẫn giá trị phong thủy.

1. Cây hoàng dương - biểu tượng của nhân tài và thịnh vượng

Từ xưa, dân gian đã có câu "Nhà nào trồng hoàng dương, đời đời sinh hiền tài". Hoàng dương là loài cây sinh trưởng chậm nhưng sống rất bền, gỗ của nó mịn, thơm nhẹ và khó mối mọt, vì vậy thường được dùng trong chế tác đồ mỹ nghệ cao cấp.

Theo quan niệm phong thủy, hoàng dương giúp trấn trạch, trừ tà, đồng thời tượng trưng cho sự trường thọ, phúc đức và nhân tài nảy nở. Trước kia, nhiều gia tộc quyền quý thường trồng một cây trước cổng hoặc trong sân như vật phẩm phong thủy bảo hộ.

Cây xanh quanh năm, tán dày và dễ tạo dáng bonsai nên rất hợp trồng trong chậu trang trí hiên nhà, sân vườn. Khi chăm sóc, cần cắt tỉa thường xuyên để giữ dáng đẹp, loại bỏ cành khô và giúp cây thông thoáng. Một chậu hoàng dương dáng cổ, rễ uốn lượn không chỉ tạo điểm nhấn phong cách Á Đông mà còn là "lá bùa" giữ bình yên cho ngôi nhà.

Trồng 3 cây này trong nhà: Tà khí không dám bén mảng, tiền tài tự tìm đến- Ảnh 1.

2. Cây ngân hạnh - biểu tượng của phúc lộc và trường tồn

Ngân hạnh, còn gọi là bạch quả, là loài cây gắn liền với hình ảnh thanh cao và bền bỉ. Cây có thể sống hàng trăm năm, được mệnh danh là "hóa thạch sống" của tự nhiên. Vào xuân, lá ngân hạnh xanh biếc; sang thu, cả tán cây chuyển sang sắc vàng rực rỡ như dát ánh nắng, mang lại cảm giác ấm áp và hưng vượng cho ngôi nhà.

Theo phong thủy, trồng ngân hạnh giúp chiêu tài, giữ lộc, con cháu hòa thuận và gia đạo bền vững. Cây cũng được xem là biểu tượng của phúc thọ song toàn, trường thịnh bền lâu. Ngoài ra, lá ngân hạnh còn có giá trị y học, giúp hạ huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Nếu có không gian sân vườn hoặc ban công rộng, bạn có thể trồng một cây ngân hạnh trong chậu lớn, đặt ở nơi đón ánh sáng. Khi được chăm tốt và đón nắng đầy đủ, cây sẽ phát triển mạnh, ra hoa kết quả, giúp không gian thêm sinh động và tràn đầy năng lượng tích cực.

Trồng 3 cây này trong nhà: Tà khí không dám bén mảng, tiền tài tự tìm đến- Ảnh 2.

3. Cây tường vi - vinh hoa phú quý nở rộ quanh năm

Hoa tường vi (hay tử vi) là loài cây tượng trưng cho vinh hoa, phú quý và sự thanh nhã. Hoa nở rực rỡ từ đầu hè đến tận cuối thu, màu sắc phong phú từ hồng, đỏ, tím đến trắng, hương thơm dịu nhẹ. Trong phong thủy, tường vi có khả năng trấn trạch, hóa sát, mang lại sự an yên và vận khí tốt cho gia chủ.

Tường vi ưa sáng nên thích hợp đặt ở vị trí ban công, sân thượng hoặc gần cửa sổ nhiều nắng. Khi trồng chậu, cần giữ đất tơi xốp, thoát nước tốt, tưới khi đất se khô và bón phân có hàm lượng lân, kali cao để hoa bền màu. Một chậu tường vi đặt ở phòng khách hay sân vườn không chỉ làm đẹp không gian mà còn giúp điều hòa năng lượng, mang lại cảm giác thư thái và viên mãn.

Trồng 3 cây này trong nhà: Tà khí không dám bén mảng, tiền tài tự tìm đến- Ảnh 3.

