Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam thu về hơn 9 tỷ USD trong tháng 7, giảm nhẹ so với tháng trước. Hết 7 tháng đầu năm 2025, nhóm hàng này mang về cho nước ta 56,7 tỷ USD, tăng gần 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện nay, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vẫn là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của nước ta, chiếm đến 21,6% kim ngạch cả nước. So với các nhóm hàng xuất khẩu lớn kế tiếp, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cũng có khoảng cách rất xa.

Đóng góp vào mức tăng trưởng trên là Mỹ, khi quốc gia này tiếp tục giữ vị trí thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Tính chung 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ lên tới 22,2 tỷ USD, tăng tới 68% so với cùng kỳ năm 2024. Đây cũng là nhóm hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất trong tất cả các mặt hàng được xuất sang Mỹ, chiếm hơn 26% tỷ trọng xuất khẩu.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Mỹ trong 7 tháng năm 2025 đã đạt hơn 85 tỷ USD, xuất siêu sang thị trường này 74,6 tỷ USD. Điều này cho thấy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ đang tăng trưởng tích cực, đặc biệt là sau khi mức thuế đối ứng do Tổng thống Donald Trump áp dụng giảm xuống còn 20%.

Theo thông tin từ Nhà Trắng và Hải quan Mỹ, nhóm hàng này của Việt Nam bị áp thuế 9,1% trong khi mức thuế trung bình các nước bị áp khi xuất khẩu vào Mỹ là 10,2%, tạo vị thế cạnh tranh lớn trên thế giới.

Hiện nay, hơn một nửa giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ là các sản phẩm công nghệ cao (hàng điện tử tiêu dùng, điện thoại thông minh), các sản phẩm may mặc và giày dép, còn lại là các sản phẩm khác như nội thất và nông sản.

Triển vọng tăng trưởng xuất khẩu của ngành điện tử, trong đó có máy tính và linh kiện ngày càng rõ ràng hơn, khi Việt Nam đã và đang là điểm đến đầu tư của các tập đoàn công nghệ lớn trên toàn cầu. Hiện tại, các “ông lớn” công nghệ như Samsung, LG, Foxconn, Fukang Technology, LG, Canon, Intel, Compal, Pegatron, Luxshare… hiện diện ở Việt Nam với chuỗi nhà máy được đầu tư hàng tỷ USD, giúp tăng nhanh năng lực sản xuất, đưa Việt Nam thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị của ngành trên toàn cầu.

Theo các chuyên gia kinh tế dự báo, tín hiệu phục hồi của sản xuất và xuất khẩu vẫn đang được duy trì tích cực khi nhìn vào mức chi ngoại tệ để nhập khẩu máy móc, thiết bị và một số nhóm hàng chủ lực phục vụ xuất khẩu. Ngoài ra, nếu đơn hàng xuất khẩu ngành điện tử duy trì như hiện nay thì nhiều khả năng kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có khả năng cán mốc 100 tỷ USD.