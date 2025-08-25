Cứ đà này, Mitsubishi Xpander dễ thành xe xăng bán chạy nhất Việt Nam năm nay: Doanh số đều, khuyến mãi liên tục với giá trị lớn

Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), 3 mẫu xe xăng/dầu có doanh số vượt 1.500 xe trong tháng 7 có Ford Ranger, Mazda CX-5 và Mitsubishi Xpander xếp theo thứ tự từ bán chạy nhất. Các mẫu xe này không chênh lệch nhiều về doanh số, với mức chênh nhiều nhất chỉ 45 xe.

Mặc dù xếp ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng top doanh số xe xăng/dầu tháng 7, Xpander vẫn đứng ở vị trí thứ nhất khi xét từ đầu năm tới nay. Doanh số 7 tháng đầu năm của mẫu xe này đạt 9.740 xe, cao hơn so với 9.383 xe của Ranger và 8.970 xe của CX-5. Khoảng cách giữa Xpander và CX-5 là 770 xe. Nếu vẫn giữ đà này trong quý 3 và 4, Xpander có thể sẽ là xe xăng bán chạy nhất năm nay.

Nguồn số liệu: VAMA, TC Motor

Cả 3 mẫu xe đứng top doanh số hiện tại đều có nhiều khuyến mãi. Ví dụ, Ranger được hỗ trợ 100% trước bạ tại đại lý, tương đương khoảng 10% giá xe; CX-5 đang được khuyến mãi tới 40 triệu đồng, tương đương hơn 5% giá xe; Xpander có khuyến mãi nhiều nhất với tổng giá trị cao nhất 82 triệu đồng, tương đương hơn 12% giá xe.

Mitsubishi Xpander có giá trị khuyến mãi so với giá xe cao nhất trong top 3 bán chạy. Ảnh: Đại lý

Cụ thể hơn, các phiên bản Xpander (gồm cả Xpander Cross) đều được hỗ trợ 50% trước bạ kèm quà tặng giá trị cao. Xpander hiện được tặng thêm phiếu nhiên liệu trị giá 15-20 triệu đồng. Bản AT Premium tặng kèm bảo hiểm thân vỏ 9 triệu đồng cùng camera 360 độ trị giá 20 triệu đồng, trong khi bản MT có thêm camera lùi. Xpander Cross ngoài hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ còn được tặng thêm phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng cùng camera 360 độ trị giá 20 triệu đồng.

Đây không phải chương trình khuyến mãi của Xpander trong tháng 8. Mẫu MPV bán chạy nhất phân khúc này liên tục được duy trì mức khuyến mãi như vậy qua các tháng.

Mazda CX-5 xếp dưới Mitsubishi Xpander trong bảng xếp hạng doanh số từ đầu năm với khoảng cách 770 xe. Ảnh: Đại lý

Một mẫu xe khác của Mitsubishi cũng nằm trong top 10 bán chạy 7 tháng đầu năm và tháng 7 là Xforce. Mẫu xe này cũng đang được hãng mạnh tay khuyến mãi với giá trị cao nhất tương đương 10% giá xe. Phiên bản GLX tiêu chuẩn được khuyến mãi nhiều nhất là 100% trước bạ (tương đương 30 triệu đồng). Các bản khác như Premium và Ultimate được hỗ trợ 50% trước bạ và được tặng thêm phiếu nhiên liệu trị giá 15-21 triệu đồng tùy bản.

Không chỉ có Xpander, Xforce cũng được Mitsubishi "dồn lực" khuyến mãi. Ảnh: Đại lý

Mitsubishi cũng đang dồn khuyến mãi cho cả Attrage và Triton. Với Attrage, bản MT được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, bản CVT Premium hỗ trợ 50% trước bạ, kèm phiếu nhiên liệu 8-20 triệu đồng cùng quà tặng khác.

Trong khi đó, Triton được áp dụng hỗ trợ 50% trước bạ và quà tặng 10 triệu đồng cho cả 3 phiên bản, riêng bản tiêu chuẩn có thêm 6 lần thay dầu chính hãng hoặc gói hỗ trợ tài chính. Đối thủ của Triton chính là Ranger - mẫu bán tải đang đứng top doanh số nhóm xe máy dầu tại Việt Nam.