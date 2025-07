Lăn bánh xe Mitsubishi tháng này tiết kiệm tới 75 triệu đồng: 4 mẫu được khuyến mãi, Xpander nhận hỗ trợ lớn nhất

Mặc dù luôn dẫn đầu doanh số phân khúc, Mitsubishi Xpander (gồm cả Xpander Cross) vẫn liên tục được hãng đưa ra những chính sách hỗ trợ lớn nhất, đặc biệt về giá. Trong tháng 7 này, Xpander tiếp tục là mẫu xe có khuyến mãi tốt nhất của Mitsubishi, với mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng kèm nhiều phụ kiện có giá trị cao. Nhờ đó, chi phí lăn bánh một chiếc Xpander tiết kiệm tới 75 triệu đồng.

Cụ thể, tất cả các phiên bản MT, AT, AT Premium của Xpander và cả Xpander Cross được tặng 50% lệ phí trước bạ, quy đổi từ 28 triệu đến 35 triệu đồng tùy phiên bản, áp dụng cho cả xe sản xuất 2024 và 2025. Quà tặng kèm xe đa dạng, giá trị lớn nhất là phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng và camera 360 độ trị giá 20 triệu đồng cho phiên bản AT Premium của Xpander và Xpander Cross.

Xpander và Xpander Cross đang có khuyến mãi giá trị lớn nhất từ Mitsubishi. Ảnh: Đại lý

Khác với Xpander, mặc dù vẫn có doanh số nằm trong nhóm dẫn đầu, Xforce đang gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt hơn trong phân khúc với nhiều mẫu mới ra mắt và được cập nhật gần đây như Skoda Kushaq hay Hyundai Creta. Do đó, không chỉ cần trang bị hấp dẫn, giá bán cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới doanh số của mẫu xe này.

Hiện Xforce đang có khuyến mãi 50% trước bạ tương tự như Xpander, áp dụng cho 3 phiên bản GLX, Premium và Ultimate (gồm 1 tông màu và 2 tông màu), quy đổi cao nhất 35,5 triệu đồng. Ngoài ra, các bản này còn được tặng kèm phiếu nhiên liệu trị giá 15-21 triệu đồng tùy bản. Tổng giá trị khuyến mãi cao nhất tới 55,5 triệu đồng. Giá niêm yết của xe dao động từ 599 triệu đến 710 triệu đồng.

Xforce bản tiêu chuẩn sẵn nguồn cung và được khuyến mãi là yếu tố có thể giúp mẫu xe này tăng trưởng doanh số tốt hơn trong thời gian tới. Ảnh: Đại lý

Mẫu xe được nâng cấp mới nhất của Mitsubishi tại Việt Nam là Triton cũng được hỗ trợ 50% trước bạ, quy đổi 20-28 triệu đồng, cộng thêm quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Mẫu bán tải này hiện được phân phối với 3 phiên bản số tự động, không có tùy chọn số sàn như các đối thủ Ford Ranger hay Toyota Hilux. Xe có giá khởi điểm từ 655 triệu đồng.

Mẫu xe dễ tiếp cận nhất của thương hiệu Nhật Bản này là Attrage càng dễ sở hữu hơn khi hãng đưa ra chính sách hỗ trợ 100% trước bạ cho bản tiêu chuẩn số sàn. Bản này còn được tặng kèm phiếu nhiên liệu trị giá 8 triệu đồng và camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng. Bản CVT Premium chỉ được hỗ trợ 50% trước bạ nhưng có thêm phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng và ăng ten vây cá 1,5 triệu đồng.

Có thể thấy, Mitsubishi là một trong những hãng xe duy trì khuyến mãi bền bỉ nhất qua các tháng. Chính sách bán hàng hỗ trợ này chủ yếu tập trung vào 4 mẫu xe gồm Xpander, Xforce, Triton và Attrage. Trong khi đó, Pajero Sport đang được áp dụng chính sách giảm giá riêng từ đại lý.

Trong thời gian tới, nhiều khả năng Mitsubishi sẽ có thêm SUV 7 chỗ mới tại Việt Nam, là bản thương mại của DST Concept vừa được trưng bày trong tháng 6. Mẫu xe được ví là “Xforce 7 chỗ” này sẽ ra mắt Indonesia trong tháng này. Indonesia là nơi xuất khẩu những chiếc Xpander và Xforce sang Việt Nam.