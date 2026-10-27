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Trúng độc đắc 10 tỷ đồng, người đàn ông bán rau làm một việc, người dân nô nức tìm tới

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Câu chuyện về người đàn ông bán rau may mắn này đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Thời gian nay, mạng xã hội đang chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh đông người dân hào hứng, vui vẻ đến lấy rau củ quả tại quầy hàng của tiểu thương ở chợ Tắc Vân (Cà Mau). Ngoài rau củ quả, một số người còn lấy các vật dụng buôn bán như cân, rổ, túi đựng hàng. Theo nội dung clip thì nam tiểu thương này thông báo phải đi nhận giải thưởng độc đắc, nên quyết định để lại toàn bộ rau củ quả tại quầy, người dân có nhu cầu thì đến lấy miễn phí. Sau đó, ông cho hay mình sẽ quay trở về quê nhà.

Hình ảnh người dân vui vẻ tới nhận rau miễn phí tại quầy hàng của nam tiểu thương. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Thông tin trên Tiền Phong, nam tiểu thương này có tên là Đ. Các tờ vé số ông Đ. trúng độc đắc có dãy số 729510, của Công ty Xổ số Kiên Giang phát hành, mở thưởng ngày 25/10. Tổng giải thưởng là 10 tỷ đồng (chưa trừ thuế).

Bên cạnh đó, chia sẻ trên Dân Trí, ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Công ích phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau), xác nhận thông tin một nam tiểu thương ở chợ Tắc Vân may mắn trúng giải độc đắc 5 vé số. Theo thông tin từ Ban Quản lý chợ, ông Đ. đã bán rau củ quả tại khu vực chợ nhiều năm, nhưng không phải tiểu thương kinh doanh bên trong chợ.

Theo Hương Trà (T/H)

Phụ Nữ Mới

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