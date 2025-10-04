Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trứng luộc ngon nhất khi lòng đỏ đặc sánh, lòng trắng mềm mịn - và đây là cách làm!

04-10-2025 - 06:30 AM | Sống

Luộc trứng đạt đến độ hoàn hảo tưởng dễ nhưng thực ra là một trong những nhiệm vụ ‘khó nhằn’.

Trứng luộc tưởng chừng là món dễ nấu, nhưng thực tế lại đòi hỏi một chút nghệ thuật. Nếu không có kỹ thuật đúng, bạn sẽ có lòng trắng chưa chín kỹ hoặc lòng đỏ bị nấu quá chín, trở nên khô và có màu xám.

Theo báo Anh Express, trứng luộc “hoàn hảo” là kiểu trứng có kết cấu lòng đỏ giống mứt – vàng óng, đặc sánh và có thể phết lên bánh mì nướng - với lòng trắng mềm mịn bao quanh.

Việc đạt được độ hoàn hảo như vậy đã làm dấy lên vô số cuộc tranh luận về nhiệt độ nước, thời gian nấu và việc nên bắt đầu với nước nóng hay lạnh. Nhưng theo các đầu bếp dày dạn kinh nghiệm, có một phương pháp đơn giản giúp loại bỏ mọi sự phỏng đoán và đảm bảo trứng luộc lần nào cũng ở trạng thái ngon nhất.

Các đầu bếp của cửa hàng làm bánh Minimalist Baker cho biết: “Bạn có thể hình dung trứng luộc ngon nhất nằm ở đâu đó giữa trứng luộc chín kỹ (hard-boiled) và trứng lòng đào (soft-boiled).”

“Lòng trắng đã được nấu chín hoàn toàn giống như trứng luộc kỹ, nhưng sự khác biệt nằm ở phần lòng đỏ. Phần lòng đỏ hơi đặc lại ở phần tiếp xúc với lòng trắng (giống trứng luộc kỹ), nhưng ở giữa thì mềm và dẻo như mứt (giống như trứng lòng đào)!”

Trứng luộc ngon nhất khi lòng đỏ đặc sánh, lòng trắng mềm mịn - và đây là cách làm!- Ảnh 1.

Theo các đầu bếp, trứng luộc ngon nhất khi nằm ở giữa trứng luộc chín kỹ và trứng lòng đào. (Ảnh minh họa)

Cách luộc trứng ngon nhất

Theo các chuyên gia, đây là cách luộc trứng cho kết quả ngon nhất:

Nguyên liệu:

- Trứng

- Nước

- Muối (tùy khẩu vị)

- Tiêu (tùy khẩu vị)

Cách làm:

1. Đầu tiên, đun sôi một nồi nước lớn cho đến khi nước sôi sùng sục.

2. Dùng muỗng nhẹ nhàng thả từng quả trứng (hoặc vài quả) vào nồi để tránh trứng bị nứt.

3. Giữ nước sôi ở mức ổn định và đảm bảo trứng được ngập hoàn toàn trong nước.

4. Sau đúng 7 phút 30 giây, vớt trứng ra ngay lập tức và cho vào bát nước đá trong 3 phút.

5. Việc làm lạnh nhanh này không chỉ giúp bóc vỏ dễ dàng hơn mà còn tạo ra phần lòng đỏ mềm dẻo, đặc sánh như mong muốn.

Phương pháp nấu trứng tuyệt vời này nhanh chóng, đơn giản và hoàn hảo để nâng tầm bữa sáng của bạn.

Hoặc nếu bạn thích trứng ốp la, hãy tìm hiểu nguyên liệu nên dùng thay dầu ô liu để có món trứng ngon hơn.

Trứng gà chần có bổ dưỡng hơn trứng luộc chín? Ai hay ăn trứng chần nhất định phải biết điều này

Theo Trà My

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người phụ nữ SN 1957 chuyển khoản 900 triệu đồng mua đồng hồ xịn của bạn "tỷ phú", mong bán lại 4 tỷ đồng kiếm lời

Người phụ nữ SN 1957 chuyển khoản 900 triệu đồng mua đồng hồ xịn của bạn "tỷ phú", mong bán lại 4 tỷ đồng kiếm lời Nổi bật

Công dụng thần kỳ của chanh khi làm sạch, khử mùi đồ dùng nhà bếp

Công dụng thần kỳ của chanh khi làm sạch, khử mùi đồ dùng nhà bếp Nổi bật

Chuyện kỳ lạ tại nền kinh tế số 2 thế giới: Giới trẻ làm sao mà phải trả tiền để… lên văn phòng?

Chuyện kỳ lạ tại nền kinh tế số 2 thế giới: Giới trẻ làm sao mà phải trả tiền để… lên văn phòng?

06:15 , 04/10/2025
Mẹ bỉm 2 con mỗi ngày đều dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị cơm cho con đi học, thực đơn thay đổi liên tục, càng xem càng "ghiền"

Mẹ bỉm 2 con mỗi ngày đều dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị cơm cho con đi học, thực đơn thay đổi liên tục, càng xem càng "ghiền"

06:10 , 04/10/2025
Hơn 1 tháng nữa sẽ có 2 con giáp gặp thời đổi vận, tài lộc rực rỡ, 1 con giáp lại cần thận trọng

Hơn 1 tháng nữa sẽ có 2 con giáp gặp thời đổi vận, tài lộc rực rỡ, 1 con giáp lại cần thận trọng

05:24 , 04/10/2025
Vì sao kín đáo trong chuyện tiền nong là một loại khôn ngoan sống còn?

Vì sao kín đáo trong chuyện tiền nong là một loại khôn ngoan sống còn?

23:17 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên