Trứng luộc ngon nhất khi lòng đỏ đặc sánh, lòng trắng mềm mịn - và đây là cách làm!

Trứng luộc tưởng chừng là món dễ nấu, nhưng thực tế lại đòi hỏi một chút nghệ thuật. Nếu không có kỹ thuật đúng, bạn sẽ có lòng trắng chưa chín kỹ hoặc lòng đỏ bị nấu quá chín, trở nên khô và có màu xám.

Theo báo Anh Express, trứng luộc “hoàn hảo” là kiểu trứng có kết cấu lòng đỏ giống mứt – vàng óng, đặc sánh và có thể phết lên bánh mì nướng - với lòng trắng mềm mịn bao quanh.

Việc đạt được độ hoàn hảo như vậy đã làm dấy lên vô số cuộc tranh luận về nhiệt độ nước, thời gian nấu và việc nên bắt đầu với nước nóng hay lạnh. Nhưng theo các đầu bếp dày dạn kinh nghiệm, có một phương pháp đơn giản giúp loại bỏ mọi sự phỏng đoán và đảm bảo trứng luộc lần nào cũng ở trạng thái ngon nhất.

Các đầu bếp của cửa hàng làm bánh Minimalist Baker cho biết: “Bạn có thể hình dung trứng luộc ngon nhất nằm ở đâu đó giữa trứng luộc chín kỹ (hard-boiled) và trứng lòng đào (soft-boiled).”

“Lòng trắng đã được nấu chín hoàn toàn giống như trứng luộc kỹ, nhưng sự khác biệt nằm ở phần lòng đỏ. Phần lòng đỏ hơi đặc lại ở phần tiếp xúc với lòng trắng (giống trứng luộc kỹ), nhưng ở giữa thì mềm và dẻo như mứt (giống như trứng lòng đào)!”

Theo các đầu bếp, trứng luộc ngon nhất khi nằm ở giữa trứng luộc chín kỹ và trứng lòng đào. (Ảnh minh họa)

Cách luộc trứng ngon nhất

Theo các chuyên gia, đây là cách luộc trứng cho kết quả ngon nhất:

Nguyên liệu:

- Trứng

- Nước

- Muối (tùy khẩu vị)

- Tiêu (tùy khẩu vị)

Cách làm:

1. Đầu tiên, đun sôi một nồi nước lớn cho đến khi nước sôi sùng sục.

2. Dùng muỗng nhẹ nhàng thả từng quả trứng (hoặc vài quả) vào nồi để tránh trứng bị nứt.

3. Giữ nước sôi ở mức ổn định và đảm bảo trứng được ngập hoàn toàn trong nước.

4. Sau đúng 7 phút 30 giây, vớt trứng ra ngay lập tức và cho vào bát nước đá trong 3 phút.

5. Việc làm lạnh nhanh này không chỉ giúp bóc vỏ dễ dàng hơn mà còn tạo ra phần lòng đỏ mềm dẻo, đặc sánh như mong muốn.

Phương pháp nấu trứng tuyệt vời này nhanh chóng, đơn giản và hoàn hảo để nâng tầm bữa sáng của bạn.

Hoặc nếu bạn thích trứng ốp la, hãy tìm hiểu nguyên liệu nên dùng thay dầu ô liu để có món trứng ngon hơn.