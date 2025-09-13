Ăn trứng luộc mỗi ngày bổ gan hay hại gan? Bác sĩ chỉ rõ 4 nguyên tắc cần nhớ

Vậy, trứng luộc rốt cuộc là “bạn” hay “thù” của gan? Các bác sĩ cho rằng câu trả lời không đơn giản. Ăn trứng mang lại nhiều lợi ích, nhưng phải biết cách sử dụng đúng. Dưới đây là 4 nguyên tắc quan trọng khi ăn trứng mà ai cũng nên ghi nhớ.

1. Tránh chế biến nhiều dầu mỡ

Trứng vốn là thực phẩm giàu protein chất lượng cao, vitamin, khoáng chất và axit béo thiết yếu . Đặc biệt, chất lecithin trong trứng giúp phục hồi và tái tạo tế bào gan.

Tuy nhiên, nếu đem chiên rán ngập dầu, lượng chất béo xấu tăng cao sẽ gây hại. Ăn nhiều đồ chiên có thể dẫn đến tăng cân, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ , thậm chí khiến gan hoạt động quá tải. Vì vậy, trứng luộc là lựa chọn tối ưu, giữ nguyên dưỡng chất mà không gây gánh nặng thêm cho gan.

2. Ăn vừa đủ, không lạm dụng

Một quả trứng cỡ trung bình chứa khoảng 200mg cholesterol . Với người khỏe mạnh, ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày hoàn toàn an toàn.

Nhưng nếu ăn quá nhiều, nhất là với người có mỡ máu cao, bệnh gan hoặc tim mạch , nguy cơ rối loạn chuyển hóa và gánh nặng cho gan sẽ tăng. Tốt nhất, hãy căn cứ vào tình trạng sức khỏe cá nhân và tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh lượng trứng phù hợp.

3. Bảo quản trứng đúng cách

Trứng nếu để lâu hoặc bảo quản sai có thể biến chất, dễ nhiễm khuẩn, gây rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng tới gan. Trứng nên được cất ở nơi khô ráo, thoáng mát, hoặc bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, tránh để gần thực phẩm sống như thịt cá.

Khi mua cần chọn trứng tươi, còn hạn sử dụng. Một mẹo nhỏ là thả trứng vào nước, nếu trứng nổi tức là đã hỏng, không nên ăn.

4. Đừng bỏ qua lòng đỏ

Nhiều người sợ cholesterol nên chỉ ăn lòng trắng, bỏ lòng đỏ. Đây là một sai lầm. Lòng đỏ mới là phần chứa nhiều dưỡng chất quý như lecithin, vitamin A, D, E - đều rất cần thiết cho gan. Với người khỏe mạnh, ăn trọn quả trứng sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ khi có bệnh lý về mỡ máu hoặc gan, mới cần hạn chế lòng đỏ theo khuyến nghị của bác sĩ.

Có thể thấy, trứng luộc là thực phẩm lành mạnh, có lợi cho gan nếu ăn đúng cách . Tránh chiên rán nhiều dầu, ăn vừa đủ, bảo quản đúng cách và không bỏ qua lòng đỏ - đó chính là 4 nguyên tắc vàng để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của trứng mà không gây hại cho cơ thể.

