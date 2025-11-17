Trung Quốc âm thầm phi đô la hóa: Đồng nhân dân tệ theo chân doanh nghiệp vươn ra toàn cầu, trở thành đồng tiền tài trợ thương mại thứ 3 thế giới

Tại tọa đàm do Standard Chartered tổ chức tại Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc ở Thượng Hải ngày 7/11, Giám đốc tài chính phụ trách thị trường nước ngoài Yang Feng tại công ty thiết bị điện Sieyuan Electric phát biểu: “Theo tính toán của tôi, 10% tổng số đơn hàng của công ty được định giá và thanh toán bằng nhân dân tệ”.

Ông nói thêm rằng phần lớn doanh nghiệp Trung Quốc có quan hệ hợp tác với Sieyuan “thường là nhà cung cấp hoặc khách hàng của nhau, nên cả hai bên đều có động lực để thanh toán bằng nhân dân tệ”.

Theo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, giá trị thanh toán xuyên biên giới bằng nhân dân tệ đạt 35.000 tỷ nhân dân tệ (4.900 tỷ USD) trong 6 tháng đầu năm. Mức này tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Yang cho biết các khách hàng nước ngoài của công ty sẵn sàng thanh toán bằng đồng nhân dân tệ chủ yếu trong số những quốc gia tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường, bao gồm Pakistan, Thái Lan, Malaysia, Saudi Arabia, Uzbekistan và Kazakhstan.

Ông nói: “Quá trình quốc tế hóa nhân dân tệ đang tiến triển nhanh. Khi nhiều doanh nghiệp Trung Quốc vươn ra toàn cầu, việc sử dụng đồng nhân dân tệ tự nhiên sẽ tăng. Nhân dân tệ có mức lãi suất cạnh tranh rõ rệt ở thời điểm này, đây là yếu tố quan trọng giúp giảm chi phí tài chính của chúng tôi”.

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn một năm ở mức 3% và lãi suất kỳ hạn 5 năm ở mức 3,5% trong tháng 10. Trong khi đó, chi phí vay bằng USD ở quanh mức 4%.

Theo báo cáo của Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc, đồng nhân dân tệ đã trở thành đồng tiền tài trợ thương mại lớn thứ ba thế giới vào cuối năm ngoái, chỉ sau USD và euro.

Ngoài huy động vốn, doanh nghiệp Trung Quốc cũng dùng nhân dân tệ cho đầu tư xuyên biên giới để giảm rủi ro tỷ giá.

Doanh nghiệp khai thác cobalt và sản xuất pin lithium Zhejiang Huayou Cobalt đã áp dụng nhân dân tệ cho các khoản đầu tư tại Indonesia. Công ty con tại Indonesia sử dụng nguồn vốn này để mua thiết bị từ nhà xuất khẩu Trung Quốc. Phó chủ tịch Qian Xiaoping cho biết động thái này giúp giảm phụ thuộc vào USD và tránh rủi ro tỷ giá.

Các nhà phân tích của Standard Chartered dự báo chính phủ Trung Quốc sẽ thúc đẩy mạnh hơn việc sử dụng nhân dân tệ trong giao dịch quốc tế, gồm tại các nước tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường và trong việc định giá hàng hóa.

Các nhà phân tích viết viết trong báo cáo ngày 6/11: “Chúng tôi kỳ vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục nới lỏng kiểm soát dòng vốn, gỡ bỏ phần lớn hạn chế về cho vay xuyên biên giới, đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư chứng khoán để đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa nhân dân tệ”.

