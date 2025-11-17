Mọi ánh mắt đổ dồn vào báo cáo việc làm trở lại trong tuần này: Biến số then chốt để Fed thống nhất lãi suất?

Số liệu việc làm này sẽ chấm dứt chuỗi ngày thiếu dữ liệu do chính phủ liên bang Mỹ đóng cửa kỷ lục 43 ngày.

Dữ liệu bị đóng băng khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), doanh nghiệp, giới hoạch định chính sách và nhà đầu tư thiếu thông tin về lạm phát, việc làm, tăng trưởng GDP và nhiều chỉ báo khác về sức khỏe kinh tế Mỹ từ cuối mùa hè.

Hai chuyên gia Thomas Simons và Michael Bacolas tại Jefferies liệt kê rằng hơn 30 báo cáo của Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động và các cơ quan thuộc Bộ Thương mại, gồm Cục Phân tích Kinh tế và Cục Điều tra Dân số, đã bị trì hoãn vì bế tắc chính trị.

Bộ Lao động đã không công bố báo cáo hàng tuần về số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong 7 tuần liên tiếp. Báo cáo này được coi là chỉ báo sớm về xu hướng thị trường lao động.

Bộ Lao động có công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9, thước đo lạm phát được theo dõi nhiều nhất, nhưng muộn 9 ngày vào 24/10. Chính phủ cho phép có ngoại lệ này vì báo cáo cần dùng để tính mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt hằng năm cho hàng chục triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp liên bang.

Việc tạm ngưng số liệu thống kê kinh tế liên bang diễn ra trong thời điểm nhạy cảm. Chính sách của Tổng thống Donald Trump gồm các loại thuế nhập khẩu thay đổi liên tục và hoạt động trục xuất người lao động nhập cư bất hợp pháp quy mô lớn đang khiến triển vọng kinh tế thêm bất định.

Kinh tế Mỹ cũng đưa ra các tín hiệu trái chiều: tăng trưởng ở mức khá vào giữa năm và tỷ lệ thất nghiệp thấp. Nhưng tăng trưởng việc làm mất đà, trong khi lạm phát vẫn cao hơn mức mục tiêu 2% của Fed.

Ông Simons tại Jefferies dự báo báo cáo việc làm tháng 9 sẽ cho thấy doanh nghiệp tạo ra 65.000 việc làm, vẫn yếu nhưng cao hơn mức 22.000 của tháng 8. Ông dự đoán tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,3%.

Tình trạng thiếu dữ liệu khiến thị trường tài chính lo ngại và làm sâu thêm bất đồng trong nội bộ Fed về việc có nên cắt giảm lãi suất lần thứ ba liên tiếp vào tháng 12 hay không.

Trong tuần này, một số quan chức Fed cho rằng việc thiếu dữ liệu là lý do để họ ủng hộ quan điểm giữ nguyên lãi suất.

Vì vậy, các báo cáo mới về việc làm và lạm phát trong thời gian tới sẽ có tác động lớn tại Fed. Dữ liệu mới có thể giúp thu hẹp khoảng cách quan điểm giữa những người muốn cắt giảm lãi suất và những người phản đối.

Dù chính phủ đã mở cửa trở lại, nhưng cần vài tuần nữa để dữ liệu được khôi phục hoàn toàn. Đầu tuần này, cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng Kevin Hassett nói rằng chỉ một phần báo cáo việc làm tháng 10, vốn dự kiến công bố ngày 7/11, sẽ được phát hành.

Cục Thống kê Lao động nhiều khả năng có đủ dữ liệu từ doanh nghiệp để tính số việc làm tăng hoặc giảm vì phần lớn được gửi qua hệ thống điện tử. Nhưng khảo sát hộ gia đình được dùng để tính tỷ lệ thất nghiệp không thể thực hiện trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Do đó, lần đầu tiên sau 77 năm, Cục Thống kê Lao Động có thể sẽ không tính được tỷ lệ thất nghiệp tháng 10.

Một số quan chức Nhà Trắng trước đó cũng cho biết sẽ không có báo cáo lạm phát tháng 10 vì dữ liệu không được thu thập trong thời gian đóng cửa. Đây là thách thức với Fed khi cơ quan này muốn xác định liệu lạm phát có đang quay về mức 2% hay không.

Việc gián đoạn dữ liệu xảy ra chỉ vài tháng sau khi ông Trump sa thải giám đốc Cục Thống kê Lao động Erika McEntarfer. Báo cáo việc làm ngày 1/8 đã không làm ông Trump hài lòng. Dù vậy, các nhà kinh tế cho rằng những báo cáo sắp tới sẽ không bị thiên vị.

Chuyên gia Aaron Sojourner tại Viện Upjohn nói: “Dữ liệu được thực hiện bởi những con người đúng như trước đây”.

