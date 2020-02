Trung Quốc cam kết tiếp tục bơm thêm tiền và hạ lãi suất để cứu doanh nghiệp

"Ngân hàng sẽ điều chỉnh lãi suất thị trường theo hướng thấp hơn", Liu Guoqiang, quan chức cấp cao của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), trả lời Financial News trong một cuộc phỏng vấn mới đây. Ông cũng tuyên bố rằng, chính sách tiền tệ của Trung Quốc vẫn còn đủ các công cụ để có thể bù đắp cho nền kinh tế trước tác động của đại dịch.



Những thay đổi hàng năm trong đánh giá cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cũng sẽ giúp "giải phóng" nhiều tiền hơn cho các Ngân hàng thương mại để họ có thể mở rộng hoạt động cho vay cho các doanh nghiệp nhỏ. Kết quả khảo sát với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa Trung Quốc được Bloomberg thực hiện trong tháng này cho thấy rằng khoảng 1/3 số doanh nghiệp trả lời có đủ tiền để chi trả trong vòng 1 tháng, 1/3 nữa có đủ tiền cầm cự trong vòng 2 tháng.

Tại Trung Quốc, dịch bệnh và các lệnh cấm đi lại trong phạm vi rộng đã khiến cho các doanh nghiệp tư nhân nhỏ, đặc biệt là các nhà hàng là nơi dễ bị ảnh hưởng nhất và gặp khó khăn lớn vì họ có ít tiềm lực tài chính để tự phục hồi cho đến khi việc kinh doanh trở lại như trước. Dù rằng đóng góp chiếm 60% nền kinh tế và 80% việc làm ở Trung Quốc, doanh nghiệp tư nhân tại Trung Quốc nhiều năm nay vẫn chật vật tiếp cận với vốn vay để mở rộng khi kinh doanh thuận lợi và tồn tại qua những thời kỳ khó khăn. Nếu không có thêm hỗ trợ tài chính hoặc kinh tế Trung Quốc không thể phục hồi sớm, nhiều công ty có thể sẽ phải đóng cửa vĩnh viễn.

Trong tương lai gần, sẽ có những điều chỉnh linh hoạt hơn trong việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho mục tiêu tài trợ toàn diện. Nhiều ngân hàng đủ điều kiện dự kiến ​​sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi vì trong thời gian tới một lượng tiền lớn sẽ tiếp tục được bơm vào hệ thống ngân hàng. Tháng 1/2019, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã phát hành khoảng 250 tỷ nhân dân tệ (35,58 tỷ USD) tiền mặt để bổ sung cho các ngân hàng, do những thay đổi trong việc đánh giá giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc được công bố vào năm 2018.

Cũng theo ông Liu, PBOC sẽ cắt giảm lãi suất cho vay, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ, bằng cách cải thiện hơn nữa cơ chế truyền tải của lãi suất cho vay cơ bản (LPR). Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ không dùng đến biện pháp kích thích "lũ lụt". Trung Quốc đã cắt giảm một số lãi suất chủ chốt trong những tuần vừa qua, bao gồm lãi suất cho vay chuẩn vào hôm 20/2, và kêu gọi các ngân hàng cung cấp những gói vay giá rẻ và hỗ trợ trong việc thanh toán cho các công ty bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Các nhà phân tích mong đợi nhiều hơn nữa các chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong những tuần tới đây, đồng thời nhấn mạnh thách thức của chính sách trong ngắn hạn là tìm cách giữ cho các công ty tiếp tục hoạt động cho đến khi có thể phục hồi.

Ông Liu cho biết, lãi suất tiền gửi cơ bản cũng sẽ được điều chỉnh ở một thời điểm thích hợp. Hoạt động đầu cơ đã gia tăng khi việc cắt giảm lãi suất được xem xét, điều này sẽ làm giảm chi phí tài trợ của ngân hàng và giúp họ có thêm động lực để giảm lãi suất cho các khoản vay. Ông cũng nhận định rằng tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế sẽ được hạn chế, và Bắc Kinh sẽ cố gắng đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội trong năm nay.

Chen Yulu, phó thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, cho biết nước này hoàn toàn tin tưởng rằng sẽ đánh bại được dịch bệnh. Ông cho rằng tin rằng sau khi dịch bệnh này kết thúc, nhu cầu tiêu dùng và đầu tư bị dồn nén sẽ được giải phóng hoàn toàn, và nền kinh tế Trung Quốc sẽ hồi phục nhanh chóng.

Các nhà kinh tế ước tính, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể sụt giảm mạnh trong quý đầu tiên trong năm nay, có thể giảm xuống 3% hoặc thậm chí thấp hơn so với mức 6% trong quý trước - mức thấp nhất trong gần 30 năm qua. Quy mô nền kinh tế cũng có nguy cơ bị thu hẹp do các nhà máy bị chậm tiến độ sản xuất so với dự kiến ​​do thiếu lao động và nguyên liệu thô.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng đang theo dõi chặt chẽ chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Các chính sách khôi phục kinh tế của cơ quan này về cơ bản đã có hiệu lực, thêm vào đó với nguồn dự trữ ngoại tệ dồi dào như hiện nay đã góp phần ổn định giá trị của đồng nhân dân tệ.

Tham khảo: Reuters