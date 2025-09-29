Theo số liệu thống kê mới nhất từ VASEP, tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm 2025 của ngành hàng chả cá và surimi đạt gần 228 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2024. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ đến từ các thị trường truyền thống mà còn được thúc đẩy bởi sự bứt phá tại các thị trường tiềm năng như EU và Trung Quốc.

Các thị trường tại châu Á tiếp tục là động lực chính cho sự tăng trưởng của ngành. Tính đến hết tháng 8/2025, Hàn Quốc và Thái Lan là hai thị trường đơn lẻ lớn nhất, với kim ngạch lần lượt đạt 56 triệu USD và 53 triệu USD. Các thị trường này không chỉ tiêu thụ trực tiếp mà còn đóng vai trò là trung tâm tái chế biến để cung cấp cho các khu vực lân cận, đảm bảo nhu cầu ổn định.

Khối thị trường CPTPP cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 24%, đạt kim ngạch 37 triệu USD. Xuất khẩu sang các thị trường nhập khẩu chính trong khối đều đang tăng trưởng tốt. Trong đó, Nhật Bản vẫn là một trong những nhà nhập khẩu hàng đầu với gần 21 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy nhu cầu đối với các sản phẩm chế biến truyền thống và chất lượng cao của Việt Nam vẫn đang phục hồi và tăng trưởng tốt.

Tuy nhiên, nhóm thị trường này cũng ghi nhận một số biến động nhỏ trong tháng qua. Xuất khẩu sang Hàn Quốc bất ngờ giảm nhẹ hơn 2% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm sáng nổi bật nhất trong bức tranh xuất khẩu 8 tháng đầu năm là sự trỗi dậy mạnh mẽ của thị trường EU và Trung Quốc.

Xuất khẩu sang khối EU đã bùng nổ với mức tăng trưởng 60%, đạt gần 20 triệu USD. Sự phục hồi kinh tế và lạm phát hạ nhiệt tại đây đã thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chế biến có giá trị tầm trung, tiện lợi tại khối thị trường này. Dẫn đầu đà tăng trưởng này là Lithuania, với kim ngạch nhập khẩu tăng vọt 69%. Sự tăng trưởng ấn tượng này cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng hiệu quả lợi thế từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Trong khi đó, thị trường Trung Quốc & Hồng Kông cũng chứng tỏ sức hút khổng lồ với mức tăng trưởng 50%, đạt giá trị 31 triệu USD. Nhu cầu tiêu thụ và tái chế biến ngày càng tăng tại thị trường tỷ dân này đang mở ra cơ hội lớn cho các nhà xuất khẩu Việt Nam.

Ngược lại, thị trường Mỹ lại cho thấy sự ảm đạm khi chỉ tăng nhẹ 2% sau 8 tháng, với kim ngạch chỉ đạt gần 7 triệu USD, phản ánh những khó khăn từ chính sách thuế và sự thận trọng của các nhà nhập khẩu.

Nhìn chung, triển vọng cho ngành hàng chả cá và surimi của Việt Nam trong những tháng cuối năm là rất tích cực. Xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang ngày càng ưa chuộng các sản phẩm protein thay thế, tiện lợi và giá cả phải chăng, vốn là những thế mạnh của surimi.

Dự báo, các thị trường châu Á sẽ tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng nhờ nhu cầu ổn định và sự linh hoạt về giá. Đồng thời, đà phục hồi tại EU được kỳ vọng sẽ tiếp tục, tập trung vào các sản phẩm tiện lợi, phù hợp với xu hướng tiêu dùng tiết kiệm.



