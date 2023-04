Trung Quốc: Lên kế hoạch chi hơn 7 tỷ USD để nâng cấp chuỗi cung ứng chip

Tại một hội nghị về chuỗi cung ứng chip được tổ chức mới đây ở Quảng Châu (Trung Quốc), ông Chiu Tzu-Yin, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Silicon Quốc gia (NSIG), nói: "Chúng ta không thể tránh khỏi việc phải tách rời khỏi chất bán dẫn. Đây sẽ là cơ hội lớn nhất cho các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất máy móc và vật liệu sản xuất".

Khi việc nhập khẩu máy sản xuất chip do nước ngoài sản xuất bị chậm lại do các hạn chế của Mỹ, các công ty Trung Quốc chuyên sản xuất thiết bị và vật liệu sản xuất chip đã được chú ý nhờ các gói trợ cấp và đầu tư dưới sự bảo trợ của Chính phủ theo sáng kiến Made in China 2025.

Theo báo cáo của truyền thông Trung Quốc, khoảng 35% nhà máy bán dẫn Trung Quốc sử dụng thiết bị nội địa vào năm 2022, tăng từ mức tương ứng 21% của năm 2021. Một công ty môi giới Trung Quốc cho biết, các công ty trong nước đã giành chiến thắng trong gần một nửa số lần đấu thầu công khai về mua thiết bị của các nhà sản xuất chip hàng đầu tại Trung Quốc vào năm 2023.

David Wang, Giám đốc điều hành của ACM Research, chuyên về thiết bị làm sạch wafer, cho biết: “Xung đột chính trị toàn cầu có thể sẽ mở ra một thời kỳ hoàng kim cho lĩnh vực máy móc sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc”.

Naura Technology Group, nhà sản xuất thiết bị sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc, đã đạt được doanh thu 14,6 tỷ NDT vào năm ngoái, gấp hơn sáu lần so với mức doanh thu năm 2017. Công ty có kết hợp với nhà nước này đã mua một nhà sản xuất thiết bị làm sạch wafer của Mỹ vào năm 2018 và mở rộng danh mục kinh doanh của mình, bao gồm các sản phẩm chuyên dụng để khắc.

Naura cung cấp cho Tập đoàn sản xuất chất bán dẫn SMIC hàng đầu Trung Quốc, cũng như công ty Yangtze Memory Technologies Corp- nhà sản xuất thiết bị tích hợp bán dẫn của Trung Quốc chuyên về chip bộ nhớ flash. Naura đang đầu tư 3,8 tỷ NDT để xây dựng một nhà máy ở Bắc Kinh, dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm tới.

Doanh số bán hàng năm 2022 của Advanced Micro-Fabrication Equipment, nhà sản xuất thiết bị và vật liệu sản xuất chip và nhà sản xuất thiết bị khắc lớn thứ hai của Trung Quốc, đã tăng gần gấp 5 lần so với năm 2017. Các sản phẩm của doanh nghiệp do nhà nước hậu thuẫn này có thể xử lý chất bán dẫn 5 nanomet tiên tiến. Advanced Micro-Fabrication Equipment đang tiến hành xây dựng một nhà máy trị giá 1,5 tỷ NDT ở Thượng Hải.

Doanh thu từ việc bán thiết bị sản xuất chip ở Trung Quốc đạt tổng cộng 52 tỷ NDT vào năm ngoái, gấp khoảng sáu lần so với năm 2017. Khoảng 62 tỷ NDT vật liệu sản xuất chip cũng đã được bán vào năm 2022, gần gấp ba con số của năm 2017. Doanh thu của NSIG đã tăng gần gấp 5 lần trong khoảng thời gian đó và tập đoàn này đã huy động được 10 tỷ NDT chỉ riêng trong năm ngoái.

Bắc Kinh có kế hoạch hỗ trợ hơn nữa cho các công ty sản xuất thiết bị và vật liệu sản xuất chip trong nước trước sự cạnh tranh ngày càng căng thẳng với Washington. Trung Quốc hiện đang đứng đầu thế giới về doanh số bán thiết bị sản xuất chip trong năm thứ ba liên tiếp vào năm 2022, mặc dù đã giảm 5% so với năm 2021. Nhu cầu của ngành này dự kiến sẽ tăng vào năm 2023, đặc biệt là khi các nhà sản xuất chip Trung Quốc dự báo về các hạn chế xuất khẩu mới của Mỹ.

Bên cạnh đó, các công ty nước ngoài cũng đang để mắt đến các cơ hội ở Trung Quốc, thị trường chip lớn nhất thế giới. Theo tổ chức nghiên cứu ChipInsights của Trung Quốc, khoảng 30% tổng doanh số bán hàng của ba nhà sản xuất thiết bị sản xuất chip lớn nhất nước Mỹ vào năm ngoái là tại Trung Quốc.