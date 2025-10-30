Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc phát triển robot 'tàng hình' để thăm dò vùng biển sâu

30-10-2025 - 16:30 PM | Kinh tế số

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một robot sinh học hình sứa có khả năng thực hiện các nhiệm vụ bí mật dưới nước, được mô tả là "bóng ma dưới biển sâu".

Robot này do nhóm nghiên cứu của Tao Kai (tạm dịch: Đào Khai), thuộc Khoa Kỹ thuật Cơ khí và Điện, Đại học Bách khoa Tây Bắc (thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây), phát triển. Theo nhóm nghiên cứu này, gần như không thể phân biệt thiết bị trên với sứa thật khi hoạt động dưới nước.

Tờ Science and Technology Daily dẫn lời nhà nghiên cứu Tao cho biết: "Nhờ mức tiêu thụ điện năng thấp, hoạt động gần như im lặng và thiết kế giống như thật, robot này đặc biệt phù hợp để giám sát bí mật dưới biển sâu, quan sát các hệ sinh thái và thực hiện những cuộc kiểm tra chính xác các cấu trúc dưới nước".

Trung Quốc phát triển robot 'tàng hình' để thăm dò vùng biển sâu- Ảnh 1.

Trung Quốc phát triển robot 'tàng hình' để thăm dò vùng biển sâu- Ảnh 2.

Robot sinh học có thể mô phỏng sự co cơ và phản xạ của sứa.

Robot có hình dạng trong suốt, thân giống chiếc ô và các xúc tu mềm mại như sứa thật. Toàn bộ phần thân được chế tạo từ vật liệu điện cực hydrogel - loại vật liệu linh hoạt do nhóm nghiên cứu phát triển.

Thiết bị nhỏ gọn này chỉ có đường kính 120 mm và trọng lượng 56 gram, di chuyển nhờ bộ truyền động thủy lực tĩnh điện, mô phỏng tín hiệu thần kinh điều khiển sự co giãn của cơ sứa. Với mức tiêu thụ điện chỉ 28,5 miliwatt, robot hầu như không gây ra nhiễu động vật lý hay âm thanh, giúp duy trì khả năng hoạt động bí mật trong thời gian dài.

Robot sứa được trang bị camera thu nhỏ cùng chip xử lý trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng nhận dạng chính xác mục tiêu dưới nước thông qua công nghệ học máy (machine learning).

Hồi tháng 8, robot này từng xuất hiện trong chương trình khoa học của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cùng nhiều thiết bị robot sinh học khác, như: chim, châu chấu, tắc kè và cá. Trong chương trình, robot đã chứng minh khả năng duy trì trạng thái lơ lửng ổn định trong môi trường nước động và nhận dạng chính xác các vật thể.

Theo nhóm nghiên cứu, sứa robot có thể được ứng dụng để quan sát và theo dõi quần thể sinh vật biển mà không gây xáo trộn môi trường.

Chương trình của CCTV nhận định đây là một giải pháp sáng tạo cho các thách thức trong hoạt động thám hiểm biển sâu, đặc biệt ở các yếu tố như độ bền năng lượng, khả năng tàng hình và tính tương thích sinh học với môi trường.

Theo Quỳnh Như

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc vừa phóng hai vệ tinh quan trọng vào không gian

Trung Quốc vừa phóng hai vệ tinh quan trọng vào không gian Nổi bật

Cảnh sát thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

Cảnh sát thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau Nổi bật

Tài khoản VNeTraffic hiển thị phương tiện cũ không còn sở hữu, người dùng cần làm gì?

Tài khoản VNeTraffic hiển thị phương tiện cũ không còn sở hữu, người dùng cần làm gì?

16:15 , 30/10/2025
Phát hiện kho báu đất hiếm lên tới 11 triệu tấn dưới hố chất thải nhưng chỉ Mỹ được tiếp cận, còn Trung Quốc thì không thể

Phát hiện kho báu đất hiếm lên tới 11 triệu tấn dưới hố chất thải nhưng chỉ Mỹ được tiếp cận, còn Trung Quốc thì không thể

16:02 , 30/10/2025
Bộ Công an vừa lập kỳ tích mới

Bộ Công an vừa lập kỳ tích mới

15:47 , 30/10/2025
Hơn 1 triệu người dùng ChatGPT có ý định tự sát mỗi tuần

Hơn 1 triệu người dùng ChatGPT có ý định tự sát mỗi tuần

15:20 , 30/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên