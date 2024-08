Trung Quốc phóng loạt vệ tinh, cạnh tranh với Starlink của SpaceX

Việc phóng thành công lô đầu tiên cho siêu mạng lưới vệ tinh đánh dấu một bước quan trọng trong chiến lược của Bắc Kinh là tạo ra phiên bản Starlink của riêng mình - một chòm vệ tinh thương mại băng thông rộng đang phát triển với khoảng 5.500 vệ tinh trong không gian và được sử dụng bởi người tiêu dùng, các công ty và các cơ quan chính phủ.

Vụ phóng diễn ra tại Trung tâm Phóng Vệ tinh Thái Nguyên, một trong những trung tâm phóng vệ tinh và tên lửa chính của Trung Quốc, nằm ở tỉnh Sơn Tây, theo báo cáo từ China Securities Journal. Đây là một phần của kế hoạch Thousand Sails Constellation của Công nghệ Vệ tinh Spacecom Thượng Hải (SSST), còn gọi là Kế hoạch Starlink G60, bắt đầu từ năm ngoái và nhằm triển khai hơn 15.000 vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO).

(Ảnh: Theo Getty Images)

Vệ tinh LEO thường hoạt động ở độ cao từ 300 km đến 2.000 km so với bề mặt Trái Đất và có lợi thế về chi phí rẻ hơn và truyền tải hiệu quả hơn so với các vệ tinh ở quỹ đạo cao hơn. Starlink, do tỷ phú Elon Musk điều hành, hiện có hàng chục nghìn người dùng tại Hoa Kỳ và dự kiến sẽ bổ sung thêm hàng chục nghìn vệ tinh vào hệ thống của mình.

Thousand Sails của SSST là một trong ba kế hoạch "chòm sao mười nghìn sao" mà Trung Quốc hy vọng sẽ giúp nước này thu hẹp khoảng cách với SpaceX. Kế hoạch của SSST là phóng 108 vệ tinh trong năm nay, 648 vệ tinh vào cuối năm 2025, cung cấp "mạng lưới phủ sóng toàn cầu" vào năm 2027 và triển khai 15.000 vệ tinh trước năm 2030.



(Ảnh: Theo SpaceX)

Việc phóng này không chỉ thể hiện tham vọng công nghệ mà còn là một phần trong chiến lược dài hạn của Trung Quốc nhằm tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng của mình trong không gian.

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ vệ tinh và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên toàn cầu, cuộc đua giữa các nước trong việc chiếm lĩnh không gian ngày càng trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết.