Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc tiếp tục phát hiện thêm các ca bệnh chikungunya

16-08-2025 - 10:07 AM | Tài chính quốc tế

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc xác nhận đã phát hiện 8 ca sốt do virus chikungunya.

Nhân viên dịch tễ phun thuốc diệt muỗi để ngăn chặn sự lây lan của virus chikungunya, ngày 3/8/2025 tại Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Ảnh: VCG/Getty Images)

Nhân viên dịch tễ phun thuốc diệt muỗi để ngăn chặn sự lây lan của virus chikungunya, ngày 3/8/2025 tại Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Ảnh: VCG/Getty Images)

Hiện tại, Trung Quốc có 6 tỉnh gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và Vân Nam là những khu vực muỗi vằn thường có thời gian hoạt động kéo dài và từng ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết nên có khả năng bùng phát dịch bệnh theo cụm ở mức tương đối cao.

Trước đó, dịch do virus chikungunya đã gây ra đợt bùng phát tại miền Nam Trung Quốc từ đầu tháng 8. Theo số liệu công bố ngày 7/8, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 7.000 ca mắc virus chikungunya, chủ yếu tập trung tại thành phố Phật Sơn ở miền Nam. Dù tốc độ lây nhiễm mới đang có xu hướng giảm nhẹ, đây vẫn được đánh giá là đợt bùng phát chikungunya lớn nhất từng được ghi nhận tại Trung Quốc.

Tiến sĩ Cesar Lopez-Camacho (Đại học Oxford) nhận định: "Điểm đặc biệt của đợt bùng phát này là virus chikungunya chưa từng tồn tại lâu dài tại Trung Quốc đại lục trước đây. Điều này đồng nghĩa phần lớn dân số không có miễn dịch sẵn có, tạo điều kiện để virus lan truyền nhanh chóng".

Virus chikungunya lây qua vết đốt của muỗi mang mầm bệnh, gây ra các triệu chứng như sốt và đau khớp…, đôi khi kéo dài nhiều tuần.

Để đối phó, chính quyền Trung Quốc đã triển khai máy bay không người lái tìm kiếm các điểm nước đọng - nơi muỗi đẻ trứng - và yêu cầu người dân loại bỏ các vật chứa nước ngoài trời.

Những người vi phạm có thể bị phạt tới 10.000 Nhân dân tệ (khoảng 1.400 USD) và thậm chí bị cắt điện. Biện pháp này phản ánh cách tiếp cận cứng rắn tương tự như những đợt chống dịch trước đây của Trung Quốc, đặc biệt từ sau đại dịch SARS năm 2003 và COVID-19.

Người dân được khuyến nghị chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ cá nhân, dọn sạch ao tù nước đọng. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, phát ban, đau khớp, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để khám, đồng thời khai báo rõ lịch trình di chuyển và tình trạng bị muỗi đốt.

Bên trong chiến dịch an ninh chưa từng có tại Alaska trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Theo An Khê

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khẳng định vẫn mua dầu Nga, một tập đoàn lớn của Ấn Độ vừa có bước đi 'vẹn đôi đường': Sắp nhận 10 triệu thùng dầu từ Mỹ

Khẳng định vẫn mua dầu Nga, một tập đoàn lớn của Ấn Độ vừa có bước đi 'vẹn đôi đường': Sắp nhận 10 triệu thùng dầu từ Mỹ Nổi bật

Quan chức Fed tiết lộ thời điểm ngân hàng trung ương hạ lãi suất, chia sẻ 'lá phiếu' ủng hộ nới lỏng chính sách bị tác động bởi... bánh donut

Quan chức Fed tiết lộ thời điểm ngân hàng trung ương hạ lãi suất, chia sẻ 'lá phiếu' ủng hộ nới lỏng chính sách bị tác động bởi... bánh donut Nổi bật

"Điều kỳ lạ" sau thượng đỉnh Mỹ - Nga, Tổng thống Donald Trump phát biểu "ngắn khác thường"

"Điều kỳ lạ" sau thượng đỉnh Mỹ - Nga, Tổng thống Donald Trump phát biểu "ngắn khác thường"

09:58 , 16/08/2025
Robot Mỹ được khen hết lời vì biết gấp quần áo

Robot Mỹ được khen hết lời vì biết gấp quần áo

08:38 , 16/08/2025
Chính quyền Trump dự kiến cắt giảm 300.000 nhân sự liên bang

Chính quyền Trump dự kiến cắt giảm 300.000 nhân sự liên bang

08:10 , 16/08/2025
Tổng thống Putin: "Không có xung đột ở Ukraine nếu năm 2022 ông Donald Trump là tổng thống Mỹ"

Tổng thống Putin: "Không có xung đột ở Ukraine nếu năm 2022 ông Donald Trump là tổng thống Mỹ"

07:50 , 16/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên