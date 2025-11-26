Trung Quốc tính tăng hoàn thuế vay mua nhà, giảm phí giao dịch để cứu thị trường bất động sản

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung Quốc đang cân nhắc triển khai các biện pháp mới nhằm vực dậy thị trường bất động sản đang gặp khó, giữa lo ngại rằng sự suy yếu kéo dài của ngành có thể đe dọa làm mất ổn định hệ thống tài chính.

Theo các nguồn tin, Bộ Nhà ở và các nhà hoạch định chính sách đang xem xét nhiều giải pháp, trong đó có việc lần đầu tiên cung cấp trợ cấp lãi suất cho người mua nhà mới trên toàn quốc. Các biện pháp khác được đề xuất gồm tăng mức hoàn thuế thu nhập cho người vay mua nhà và giảm chi phí giao dịch bất động sản.

Kế hoạch này đã được bàn thảo từ ít nhất quý 3, khi doanh số bán nhà và giá nhà tiếp tục giảm sâu, nhưng thời điểm triển khai và các chính sách cụ thể vẫn chưa được quyết định.

Jeff Zhang, chuyên gia phân tích cổ phiếu bất động sản tại Morningstar, nhận định: “Việc nới lỏng chính sách tài khóa phù hợp với kỳ vọng trước đây của chúng tôi. Giảm thuế và phí sẽ phần nào thúc đẩy hoạt động mua nhà, nhưng để người mua lấy lại niềm tin, giá nhà vẫn cần ổn định hơn”.

Sau thông tin này, chỉ số cổ phiếu của các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đã đảo chiều tăng tới 3,3%, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong hai tháng qua.

Trung Quốc đã cố gắng ngăn đà suy giảm kéo dài bốn năm của thị trường nhà ở, vốn ảnh hưởng tới tài sản hộ gia đình, tiêu dùng và việc làm. Mặc dù thị trường từng hồi phục nhẹ sau khi chính phủ tăng cường hỗ trợ khoảng một năm trước, động lực này nhanh chóng suy yếu. Doanh số bán nhà liên tục giảm từ quý 2, trong khi đầu tư tài sản cố định sụt giảm mạnh vào tháng trước.

Triển vọng kém của thị trường, cùng với khả năng trả nợ giảm sút của các hộ gia đình, khiến chất lượng tài sản ngân hàng có thể xấu đi trong năm tới, các nhà phân tích của Fitch Ratings cảnh báo. Tính đến cuối tháng 9, các khoản nợ xấu của ngân hàng Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục 3,5 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 644 tỷ USD).

Theo Anh Mai

Thanh Niên Việt

