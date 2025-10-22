Trung Quốc trở thành thị trường AI tạo sinh lớn nhất thế giới: hơn 500 triệu người dùng, tăng gấp đôi chỉ sau 6 tháng

Trung Quốc vừa ghi nhận một cột mốc đáng kinh ngạc trong cuộc đua công nghệ toàn cầu khi số người dùng AI tạo sinh đạt 515 triệu người vào tháng 6 năm 2025, tăng gấp đôi chỉ trong vòng sáu tháng. Con số này được Trung tâm Thông tin Mạng Internet Trung Quốc (CNNIC) công bố trong báo cáo mới nhất, cho thấy tốc độ áp dụng AI chưa từng có trong lịch sử công nghệ.

Từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, Trung Quốc đã có thêm 266 triệu người dùng AI mới, nâng tỷ lệ áp dụng lên 36,5% dân số Internet của quốc gia này. Sự tăng trưởng vượt bậc này là kết quả của chiến lược "AI Plus" do chính phủ đề ra, nhằm tích hợp trí tuệ nhân tạo vào mọi khía cạnh của xã hội và nền kinh tế.

Qwen3, một trong các nền tảng AI được sử dụng phổ biến tại Trung Quốc

Điều đáng chú ý là phần lớn người dùng AI ở Trung Quốc thuộc thế hệ trẻ và có trình độ học vấn cao. Theo báo cáo, 74,6% người dùng dưới 40 tuổi và 37,5% có bằng đại học trở lên. Nhóm nhân khẩu học này đang trở thành động lực chính thúc đẩy việc áp dụng AI trong công việc, học tập và cuộc sống hàng ngày.

Một xu hướng nổi bật khác là hơn 90% trong số 30.000 người được khảo sát ở 31 tỉnh thành cho biết họ ưu tiên sử dụng các mô hình AI nội địa. Các nền tảng phổ biến bao gồm DeepSeek, Qwen của Alibaba Cloud và Doubao của ByteDance. Trong khi đó, các mô hình nổi tiếng của Mỹ như OpenAI và Google DeepMind bị hạn chế truy cập tại Trung Quốc đại lục.

Zhang Xiao, phó giám đốc CNNIC, cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục đổi mới trong các lĩnh vực AI mã nguồn mở, trí tuệ thể hiện, tác nhân AI và quản trị AI. Ông nhấn mạnh rằng chính sách tự chủ công nghệ của chính phủ đang thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên toàn bộ hệ sinh thái AI, từ mô hình nền tảng đến phần cứng máy tính.

So sánh với Mỹ, một nghiên cứu của Microsoft công bố tháng trước cho thấy Trung Quốc đã trở thành thị trường AI tạo sinh lớn nhất thế giới. Đặc biệt, sự ra mắt của mô hình R1 của DeepSeek vào tháng 1 năm 2025 đã góp phần quan trọng trong việc tăng gấp đôi tỷ lệ áp dụng AI ở Trung Quốc lên 20% trong sáu tháng tiếp theo. Trong khi đó, Mỹ duy trì tỷ lệ áp dụng ổn định khoảng 25% trong năm qua.

DeepSeek đã làm chấn động các công ty AI của Mỹ vào đầu năm nay

Sự khác biệt này phản ánh hai chiến lược khác nhau trong cuộc đua AI toàn cầu. Trung Quốc chiếm ưu thế về quy mô với số lượng người dùng khổng lồ, cho phép thử nghiệm và phát triển công nghệ mới nhanh chóng. Trong khi đó, Mỹ dẫn đầu về tỷ lệ áp dụng bình quân đầu người, thể hiện sự tích hợp sâu hơn của AI vào cuộc sống hàng ngày và kinh doanh.

Các ứng dụng AI tạo sinh đang được sử dụng rộng rãi trong tìm kiếm thông minh, sáng tạo nội dung, hỗ trợ văn phòng và thiết bị thông minh. Phạm vi ứng dụng đang mở rộng sang nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và nghiên cứu khoa học. Báo cáo CNNIC cũng cho biết tính đến tháng 4 năm 2025, Trung Quốc đã nộp 1,576 triệu đơn xin cấp bằng sáng chế liên quan đến AI, chiếm 38,58% tổng số toàn cầu - tỷ lệ cao nhất của bất kỳ quốc gia nào.

Con số 515 triệu người dùng AI không chỉ là một thống kê ấn tượng mà còn phản ánh tham vọng của Trung Quốc trong việc trở thành siêu cường AI. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ thông qua chiến lược "AI Plus" và sự ưa chuộng các sản phẩm nội địa, Trung Quốc đang định hình lại bản đồ công nghệ toàn cầu và đặt ra thách thức mới cho các quốc gia khác trong cuộc đua AI của thế kỷ 21.