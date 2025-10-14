Trung Quốc trừng phạt 5 công ty con của tập đoàn đóng tàu Hàn Quốc ở Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 14/10 thông báo cấm các doanh nghiệp trong nước giao dịch với 5 công ty con của tập đoàn đóng tàu Hanwha Ocean (Hàn Quốc) tại Mỹ.

Bộ cũng cho biết đang điều tra cuộc thăm dò do Washington khởi xướng liên quan đến sự thống trị ngày càng lớn của Trung Quốc trong ngành đóng tàu toàn cầu. Phía Trung Quốc tuyên bố cuộc điều tra này đe dọa an ninh quốc gia và ngành hàng hải của nước này, đồng thời cho rằng Hanwha là một bên tham gia vào cuộc điều tra.

Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã khởi động cuộc điều tra theo Mục 301 vào tháng 4/2024, kết luận rằng lợi thế cạnh tranh mạnh của Trung Quốc trong lĩnh vực này đang gây bất lợi cho doanh nghiệp Mỹ.

Các đơn vị bị đưa vào danh sách trừng phạt gồm: Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC và HS USA Holdings Corp.

Cuối năm 2024, Hanwha Ocean đã mua lại xưởng đóng tàu Philly Shipyard ở bang Pennsylvania với giá 100 triệu USD. Tập đoàn này thông báo vào tháng 8 rằng sẽ đầu tư 5 tỷ USD để xây dựng cầu cảng và bến tàu mới, nhằm hỗ trợ kế hoạch khôi phục năng lực cạnh tranh toàn cầu của ngành đóng tàu Mỹ. Hanwha Ocean cũng có thỏa thuận sửa chữa tàu với Hải quân Mỹ.

Căng thẳng thương mại trong lĩnh vực vận tải biển và đóng tàu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng gia tăng.

Cũng trong ngày 14/10, Bắc Kinh xác nhận đã bắt đầu thu thêm phí cảng đối với các tàu có liên quan tới Mỹ, đồng thời miễn áp dụng với các tàu đóng tại Trung Quốc.

Theo thông báo, phí cảng mới của Trung Quốc sẽ áp dụng đối với tàu thuộc sở hữu của các công ty, tổ chức hoặc cá nhân Mỹ; tàu do doanh nghiệp Mỹ vận hành (bao gồm các đơn vị có cổ phần Mỹ từ 25% trở lên); tàu treo cờ Mỹ; và tàu được đóng tại Mỹ.

Đây là động thái đáp trả quyết định của Washington áp mức phí cao đối với tàu Trung Quốc cập cảng Mỹ từ 0h01 sáng cùng ngày (giờ EDT).

Trung Quốc áp mức phí 400 nhân dân tệ (khoảng 56 USD) trên mỗi tấn dung tích đối với tàu Mỹ, tương đương với mức mà Washington áp dụng. Các tàu container có dung tích từ 50.000 đến 220.000 tấn sẽ chịu tác động lớn từ quy định này.

Doanh nghiệp Mỹ hiện chỉ chiếm 2,9% tổng công suất sở hữu đội tàu toàn cầu và 0,1% sản lượng đóng tàu thế giới. Ông Trump cam kết sẽ vực dậy ngành đóng tàu trong nước như một phần trong chiến lược mở rộng sản xuất tại Mỹ.