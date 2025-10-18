Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung Quốc tuyên bố đồng ý đàm phán thương mại mới với Mỹ

18-10-2025 - 14:00 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc cho biết họ đồng ý thực hiện vòng đàm phán thương mại mới với Mỹ "càng sớm càng tốt".

Hôm 18/10, Trung Quốc cho biết họ đồng ý thực hiện vòng đàm phán thương mại mới với Mỹ "càng sớm càng tốt", trong bối cảnh các nhà lãnh đạo đang tìm cách tránh một cuộc chiến thuế quan trả đũa gây tổn hại khác.

Thông báo này được đưa ra sau cuộc gọi video giữa Trưởng đoàn đàm phán của Bắc Kinh, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, bao gồm "những trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng", theo hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã.

Trung Quốc tuyên bố đồng ý đàm phán thương mại mới với Mỹ- Ảnh 1.

Cảng ở Chu San, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mức thuế 100% mà ông đề xuất đối với hàng hóa từ Trung Quốc sẽ không bền vững, nhưng đổ lỗi cho Bắc Kinh về sự bế tắc mới nhất trong các cuộc đàm phán thương mại, bắt đầu với việc chính quyền Trung Quốc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

"Họ buộc tôi phải làm vậy", ông nói với Fox Business Network.

Ông Trump cũng xác nhận ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hai tuần tới tại Hàn Quốc và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ ổn với Trung Quốc, nhưng chúng ta phải có một thỏa thuận công bằng. Nó phải công bằng", ông Trump phát biểu.

Sau đó, khi đang chuẩn bị dùng bữa trưa tại Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy để thảo luận về những nỗ lực chấm dứt chiến tranh với Nga, ông Trump nói: "Trung Quốc muốn đàm phán, và chúng tôi muốn đàm phán với Trung Quốc".

Bộ Thương mại Trung Quốc cáo buộc Mỹ làm suy yếu hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ kể từ khi chính quyền Trump nhậm chức vào năm 2025, đồng thời cam kết sẽ tăng cường sử dụng các biện pháp giải quyết tranh chấp tại WTO.

Bộ này cũng kêu gọi Mỹ bãi bỏ các biện pháp vi phạm các quy tắc không phân biệt đối xử và điều chỉnh các chính sách công nghiệp và an ninh của mình phù hợp với các nghĩa vụ của WTO.

Đầu tuần này, ông Bessent cáo buộc một trong những trợ lý hàng đầu của ông Hà là "mất bình tĩnh" trong các cuộc trao đổi gần đây với các nhà đàm phán thương mại Mỹ. Trung Quốc cho biết những phát biểu của ông Bessent "bóp méo sự thật nghiêm trọng".

Theo Phương Anh/VTC News

