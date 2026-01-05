Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung tâm quỹ đất lấy hơn 10 tỉ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng để chi… lương, thưởng!

05-01-2026 - 10:31 AM | Bất động sản

Một chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất ở Đắk Lắk đã lấy hơn 10 tỉ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để chi lương, thưởng.

Ngày 5-1, nguồn tin cho biết Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vừa có báo cáo về khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận nguyên trạng Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Buôn Ma Thuột.

Hơn 10 tỉ đồng đền bù giải phóng mặt bằng sử dụng sai mục đích ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Buôn Ma Thuột đã sử dụng hơn 10 tỉ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng để chi các khoản khác

Theo báo cáo, đơn vị này đã phát hiện nhiều vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Buôn Ma Thuột đã tự ý sử dụng hơn 10,2 tỉ đồng từ nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ của các dự án chưa chi trả cho người dân (do người dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường) để tạm ứng chi trả tiền lương, làm thêm giờ, tiền không nghỉ phép, thu nhập tăng thêm, các khoản lễ, Tết và một số chi phí khác cho cán bộ, viên chức, người lao động trong nhiều năm.

Trong đó, riêng tiền lương được chi ứng hơn 6,1 tỉ đồng, tiền không nghỉ phép gần 682 triệu đồng, tiền bổ sung thu nhập tăng thêm hơn 1,7 tỉ đồng, cùng nhiều khoản chi khác phát sinh từ năm 2019 đến năm 2025.

Theo đánh giá, đây là nguồn kinh phí có tính chất đặc thù, chỉ được phép sử dụng để chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dân khi thực hiện giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật. Việc sử dụng nguồn tiền này cho mục đích chi thường xuyên, đặc biệt là chi lương và chế độ, được đánh giá là không đúng mục đích ban đầu, tiềm ẩn nguy cơ mất cân đối tài chính và phát sinh rủi ro pháp lý.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên xuất phát từ việc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Buôn Ma Thuột là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. Tuy nhiên từ năm 2024, không còn được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để chi lương, đến năm 2025 chỉ được hỗ trợ một phần.

Trước áp lực duy trì bộ máy và đảm bảo đời sống cho người lao động, đơn vị này đã lấy nguồn tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để "chống đỡ" chi thường xuyên.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột đã kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn phương án xử lý phù hợp nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, ổn định tổ chức bộ máy và bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Theo Cao Nguyên

Người Lao Động

