Trung tâm tài chính quốc tế: Cần nội địa hóa thay vì 'sao chép'

Có thể hoạt động trong tháng 11

Thủ tướng đã có công điện yêu cầu các bộ, ngành cùng TPHCM và Đà Nẵng khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất có thể đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đi vào hoạt động trong tháng 11.

Trao đổi với PV Tiền Phong , đại diện Bộ Tài chính cho biết, việc vận hành Trung tâm tài chính quốc tế có thể thực hiện trong tháng 11. Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành đang hoàn thiện 8 nghị định liên quan, công việc thuộc nhiều lĩnh vực, chuyên ngành.

Tại tờ trình dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, Bộ Tài chính cho rằng, khi triển khai mô hình này, Việt Nam kỳ vọng kết nối được với mạng lưới tài chính thế giới, thu hút tổ chức tài chính nước ngoài, bắt kịp chuẩn mực quốc tế, qua đó nâng cao hiệu quả thị trường tài chính và vị thế quốc gia.

Công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng. Ảnh: VGP.

Hiện nay, dòng vốn quốc tế có xu hướng dịch chuyển, nếu không có cơ chế vượt trội, Việt Nam khó cạnh tranh với các trung tâm tài chính trong khu vực như Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc). Theo đó, Trung tâm tài chính quốc tế ra đời sẽ giúp giải quyết bất cập về môi trường đầu tư tài chính: Tạo nơi tập trung các dịch vụ tài chính cao cấp, thí điểm các thị trường mới, vốn do thực tiễn đặt ra nhưng chưa phát triển được trong khuôn khổ thông thường.

Cởi mở với cái mới, nhưng kiểm soát được rủi ro

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Hoàng Tùng - chuyên gia tài chính từ Sydney, Úc - cho rằng, giai đoạn đầu, Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam nên tập trung vào ba lĩnh vực có sức lan tỏa lớn nhất: F intech , tài chính xanh và tài sản số.

Trong đó, fintech là nền tảng hạ tầng cho số hóa nền kinh tế, giúp mở rộng tiếp cận tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời tạo lực đẩy cho đổi mới công nghệ và hình thành đội ngũ nhân lực trình độ cao. Tài chính xanh là trụ cột dài hạn, giúp Việt Nam thu hút dòng vốn ESG toàn cầu, phát triển thị trường trái phiếu xanh, tín chỉ carbon và các dự án năng lượng tái tạo.

Tòa tháp Trung tâm tài chính quốc tế Saigon Marina đã khánh thành tại TPHCM.

“Lĩnh vực tài sản số, nếu được quản lý trong khuôn khổ sandbox an toàn có thể trở thành “phòng thí nghiệm” cho các mô hình tài chính tương lai, từ giao dịch tài sản mã hóa, stablecoin đến công nghệ blockchain trong kinh doanh và chứng khoán số”, ông Tùng nói.

Cũng theo ông Tùng, nhiều Trung tâm tài chính lớn như Singapore hay Dubai đều khởi đầu thị trường tài sản số bằng các sandbox, sau đó mở rộng thành hạ tầng cho token hóa tài sản truyền thống. Việt Nam có thể đi theo hướng tương tự nhưng cần gắn chặt quản trị rủi ro, tuân thủ theo tiêu chuẩn của lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền và đảm bảo không để đổi mới vượt quá năng lực giám sát.

Là quốc gia đi sau, Việt Nam có lợi thế khi có thể chọn lọc kinh nghiệm quốc tế để phát triển phù hợp với bối cảnh trong nước. Ông Tùng khuyến nghị học hỏi Singapore ở sandbox; chính sách visa đặc biệt cho nhân tài nên học Hồng Kông (Trung Quốc) ở quy định về token hóa và học Dubai ở cơ chế ưu đãi thuế. Song thay vì sao chép, Việt Nam cần nội địa hóa, đặt những mô hình quốc tế vào khuôn khổ pháp lý và năng lực quản lý của mình để phát triển một trung tâm mang bản sắc riêng.

Ông Trần Huy Vũ - đồng sáng lập Kyber Network - nhận định, các trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là không gian cho hoạt động ngân hàng hay đầu tư, mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp công nghệ tham gia phát triển các dịch vụ tài chính số. Sự thành công của mô hình này sẽ phụ thuộc vào khả năng phối hợp giữa chính sách, công nghệ và doanh nghiệp trong việc hình thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, minh bạch và hiệu quả.