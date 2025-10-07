Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung thu của các con sao Việt: Cặp song sinh nhà Phương Oanh cùng mẹ phá cỗ, quý tử Trường Giang lộ rõ vẻ điển trai

07-10-2025 - 07:12 AM | Lifestyle

Trong ngày Tết Trung thu, nhiều sao Việt đã tạm gác công việc, dành thời gian để vui chơi và phá cỗ cùng các con.

Trung thu từ lâu được biết đến là ngày hội của thiếu nhi, đồng thời mang ý nghĩa sâu sắc về sự đoàn viên, sum họp gia đình. Hòa chung trong không khí rộn ràng, nhiều nghệ sĩ Việt đã chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên người thân, cùng tổ ấm nhỏ quây quần, tổ chức các hoạt động ý nghĩa để lưu giữ kỷ niệm đẹp trong mùa trăng tròn.

Trên trang cá nhân, hotmom Phương Oanh chia sẻ loạt hình ảnh trực tiếp đến trường cùng hai con tham gia hoạt động Trung thu. Nữ diễn viên diện váy trắng dịu dàng, toát lên vẻ nền nã chuẩn dâu hào môn. Một số cư dân mạng còn hài hước nhận xét cô trông chẳng khác nào “chị Hằng” ngoài đời thực.

Hai nhóc tỳ Jimmy và Jenny - con chung của Phương Oanh và Shark Bình - tỏ ra vô cùng hào hứng, tích cực tham gia các hoạt động do trường mẫu giáo tổ chức. Những khoảnh khắc ba mẹ con vui đùa cùng nhau nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi. Cộng đồng mạng không ngớt xuýt xoa trước sự lanh lợi, hoạt bát và đáng yêu của cặp song sinh nhà Phương Oanh.

Phương Oanh đón Trung thu cùng 2 nhóc tỳ "baby shark".
2 bé Jimmy và Jenny đón Trung thu ở lớp.

2 bé Jimmy và Jenny đón Trung thu ở lớp.

Trong khi đó, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng cho con trai sát dịp Tết Trung thu. Trong dịp đặc biệt này, nam danh hài thân mật gọi nhóc tỳ là “đồng minh của ba Tí”, trong khi Nhã Phương cũng nhiều lần chia sẻ quý tử có tính cách và dáng đi giống hệt bố. Đây là một trong những lần hiếm hoi Trường Giang công khai ảnh cận mặt của con trai, khiến dân mạng thích thú.

Cậu bé nhanh chóng “gây sốt” bởi gương mặt đáng yêu, thừa hưởng nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Đặc biệt, khi Hope nghịch ngợm bên chiếc bánh kem, bé Destiny còn có cử chỉ nựng má em trai vô cùng dễ thương. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ khiến người hâm mộ cảm nhận rõ niềm hạnh phúc viên mãn của gia đình nhỏ.

Trung thu của các con sao Việt: Cặp song sinh nhà Phương Oanh cùng mẹ phá cỗ, quý tử Trường Giang lộ rõ vẻ điển trai- Ảnh 5.

Gia đình Trường Giang mừng sinh nhật bé Hope tròn 2 tuổi.

Trong khi đó, sáng 4/10, Vân Trang đăng tải hình ảnh con gái đầu lòng Queenie trong trang phục truyền thống đón Tết Trung thu. Được biết, hôm nay cũng là ngày sinh nhật lần thứ 9 của cô bé. Nữ diễn viên dành lời âu yếm cho con gái. 

Sinh nhật của con gái Vân Trang đúng vào ngày Tết Trung thu.

"Mãi luôn hồn nhiên thế này nha em bé yêu của mẹ. 9 năm bên con là 9 năm hạnh phúc nhất đời của mẹ, em bé yêu, em bé ngoan, em bé tình cảm, em bé hiền lành của mẹ", cô viết.

Cặp đôi Thanh Đoàn - Hà Trí Quang cũng đăng tải bộ ảnh chủ đề Trung Thu với 2 con Ka Ka và Muội Muội. Có thể thấy, 2 nhóc tỳ càng lớn càng sở hữu nét đáng yêu, kháu khỉnh. Cả gia đình hòa mình vào không khí ngày Tết Trung thu vui tươi và ấm áp tình thân. 

Trung thu của các con sao Việt: Cặp song sinh nhà Phương Oanh cùng mẹ phá cỗ, quý tử Trường Giang lộ rõ vẻ điển trai- Ảnh 9.

Trung thu của các con sao Việt: Cặp song sinh nhà Phương Oanh cùng mẹ phá cỗ, quý tử Trường Giang lộ rõ vẻ điển trai- Ảnh 10.

Trung thu của các con sao Việt: Cặp song sinh nhà Phương Oanh cùng mẹ phá cỗ, quý tử Trường Giang lộ rõ vẻ điển trai- Ảnh 11.

Thanh Đoàn - Hà Trí Quang đón Tết Trung thu ấm áp bên 2 con.

Nhật Kim Anh cùng con gái Julia cũng chụp một bộ ảnh theo chủ đề Tết Trung thu. Giọng ca 8X chia sẻ: "Mọi người khoe lồng đèn, mẹ khoe luôn “lồng đèn phiên bản limited” - mang tên Julia". Không những thế, nhân dịp Tết Trung thu, cô cũng nhận được trái cây và đồ khô do mẹ chồng cũ gửi tặng. Điều này thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa nữ ca sĩ và mẹ chồng cũ. 

Nhật Kim Anh cùng con gái Julia trong bộ ảnh đón Trung thu.
Nữ ca sĩ khoe được mẹ chồng cũ tặng hoa quả và đồ khô.

Vân Chi

