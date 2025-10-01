Ngày 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2165 về việc bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu sinh năm 1967, quê quán tỉnh Vĩnh Long. Ông có trình độ Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Gấu trải qua nhiều chức vụ trong ngành Quân đội: Phó Chính ủy rồi Chính ủy Sư đoàn bộ binh 8; Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; Chính ủy Quân khu 9.

Tháng 1/2022, ông Nguyễn Văn Gấu được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 1/2023, ông Nguyễn Văn Gấu được thăng quân hàm lên Trung tướng.

Tháng 6/2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, ông Nguyễn Văn Gấu là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.