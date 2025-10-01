Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

01-10-2025 - 07:51 AM | Xã hội

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngày 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2165 về việc bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng- Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu sinh năm 1967, quê quán tỉnh Vĩnh Long. Ông có trình độ Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Gấu trải qua nhiều chức vụ trong ngành Quân đội: Phó Chính ủy rồi Chính ủy Sư đoàn bộ binh 8; Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; Chính ủy Quân khu 9.

Tháng 1/2022, ông Nguyễn Văn Gấu được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 1/2023, ông Nguyễn Văn Gấu được thăng quân hàm lên Trung tướng.

Tháng 6/2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, ông Nguyễn Văn Gấu là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Anh Văn/ VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiểu thương chợ lớn nhất Nghệ An nhặt từng cọng rau trong dòng nước lũ, giữ lấy bữa cơm ngày mai

Tiểu thương chợ lớn nhất Nghệ An nhặt từng cọng rau trong dòng nước lũ, giữ lấy bữa cơm ngày mai Nổi bật

Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên

Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên Nổi bật

Thời tiết miền Bắc những ngày tới, sắp đón mưa lớn diện rộng

Thời tiết miền Bắc những ngày tới, sắp đón mưa lớn diện rộng

07:38 , 01/10/2025
Thủy điện Ma Lù Thàng của Trung Quốc xả lũ với lưu lượng 300 m3/giây trong 72 giờ

Thủy điện Ma Lù Thàng của Trung Quốc xả lũ với lưu lượng 300 m3/giây trong 72 giờ

07:35 , 01/10/2025
Clip khắp đường phố Hà Nội ngập như sông, nước ngang người, ô tô đang đi chết máy nổi lềnh bềnh

Clip khắp đường phố Hà Nội ngập như sông, nước ngang người, ô tô đang đi chết máy nổi lềnh bềnh

07:08 , 01/10/2025
Bàng hoàng phát hiện bố và con trai 7 tuổi tử vong trong phòng ngủ

Bàng hoàng phát hiện bố và con trai 7 tuổi tử vong trong phòng ngủ

07:01 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên