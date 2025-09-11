Trước ngày 10/11, hoàn thành đăng ký dự án, công trình khởi công, khánh thành dịp 19/12

Gấp rút hoàn thiện thủ tục để các dự án lớn khánh thành đúng hẹn

Trước ngày 10/11, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn và tổng công ty cần hoàn thành việc đăng ký danh sách các dự án, công trình dự kiến khởi công, khánh thành để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ mới được khánh thành,đưa vào khai thác dịp 19/8 vừa qua

Đây là yêu cầu của Bộ Xây dựng trong văn bản vừa gửi đến các cơ quan liên quan, nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 19/12, đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến.

Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị chủ động rà soát, lựa chọn những công trình, dự án đủ điều kiện và gửi danh sách về Bộ trước ngày 10/11. Đồng thời, cần đảm bảo hoàn thiện mọi thủ tục pháp lý để các công trình này sẵn sàng cho lễ khánh thành, khởi công.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lễ khánh thành, khởi công sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối nhiều điểm cầu trên cả nước. "Các đơn vị hoàn thành các thủ tục theo quy định, bảo đảm đủ điều kiện để tổ chức khánh thành, khởi công các công trình, dự án; Chủ động chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết để tổ chức lễ khánh thành, khởi công chung các dự án trên toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối các điểm cầu (dự kiến tổ chức vào ngày 19/12) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ", văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ.

"Vượt nắng, thắng mưa" để tăng tốc tiến độ

Trước đó, ngày 4/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 158, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp khẩn trương chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Thủ tướng nhấn mạnh, sự kiện phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, trang trọng và tiết kiệm.

Cụ thể, các đơn vị cần tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình. Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp được yêu cầu chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu tập trung mọi nỗ lực để tăng tốc, bứt phá hơn nữa.

Thủ tướng cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, các đơn vị tư vấn và công nhân trên công trường phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", làm việc "3 ca, 4 kíp"... để nhanh chóng đưa các dự án vào khai thác và đảm bảo chất lượng.

Đặc biệt, mỗi bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI đều được khuyến khích phấn đấu có ít nhất 2 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành hoặc khởi công trong dịp này. Đây là động lực lớn để các đơn vị nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, các công trình, dự án có kế hoạch khánh thành, khởi công phải khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý, hồ sơ nhằm đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Điều này đảm bảo tính minh bạch, đúng luật và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức sự kiện.

Bộ Xây dựng, với vai trò là cơ quan thường trực, được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan để rà soát danh mục dự án, xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết và phương án kết nối trực tuyến. Báo cáo trung tâm và bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ được Bộ Xây dựng chuẩn bị và trình Thủ tướng trước ngày 5/12.

Sự kiện khánh thành, khởi công các dự án lớn không chỉ là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng mà còn là dấu ấn quan trọng, khẳng định nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp trong việc phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho đất nước trong giai đoạn tới.