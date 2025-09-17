Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trước Sơn Kim Land, Liên danh Sunshine Group đã chính thức gửi văn bản lên UBND TPHCM xin đấu giá 3.790 căn tái định cư Thủ Thiêm

17-09-2025 - 10:10 AM | Bất động sản

Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine Group - Công ty cổ phần đầu tư DIA vừa có văn bản đề xuất tham gia đấu giá 3.790 căn chung cư thuộc các lô đất R1, R2, R3, R4 và R5 tại phường An Khánh, TPHCM.

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản, tài chính, khách sạn - du lịch, và khu vui chơi nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam, Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine Group - Công ty cổ phần đầu tư DIA đã chính thức có văn bản đề xuất tham gia đấu giá 3.790 căn chung cư thuộc các lô đất R1, R2, R3, R4 và R5 tại phường An Khánh, TPHCM.

Được biết, Tập đoàn Sunshine Group là một trong những ông lớn trên thị trường bất động sản Việt Nam. Tên tuổi của Sunshine Group gắn với hàng loạt dự án lớn tại khu Ciputra, Tây Hồ Tây (Hà Nội) và loạt dự án trải dài từ Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nha Trang, TPHCM...

Trong đó, nhiều dự án "bất động" lâu ngày được Sunshine Group mua lại, tái cấu trúc, biến những thành những bất động sản biểu tượng, mang lại giá trị cho cả cộng đồng và nhà đầu tư. Điển hình trong số đó là những dự án như Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence, Noble Crystal Long Bien, Noble Crystal Riverside, Sunshine Legend City…

Trước Sơn Kim Land, Liên danh Sunshine Group đã chính thức gửi văn bản lên UBND TPHCM xin đấu giá 3.790 căn tái định cư Thủ Thiêm- Ảnh 1.

Dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence do Sunshine Group phát triển trở thành biểu tượng của bất động sản cao cấp Tây Hồ Tây.

Tham gia đấu giá 3.790 căn chung cư thuộc các lô đất R1, R2, R3, R4 và R5 tại phường An Khánh, Sunshine có thể tận dụng kinh nghiệm xử lý những dự án dở dang, lợi thế về nguồn vốn để bổ sung nguồn cung lớn căn hộ chất lượng cho khu vực Thủ Thiêm – trung tâm tài chính và thương mại mới của TP.HCM.

Được biết, Khu tái định cư Bình Khánh rộng 38,4ha, nằm trong chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm đã hoàn thành từ năm 2015. Sau khi xây dựng khoảng 8.500 căn, thành phố quyết định giữ lại 2.924 căn cho tái định cư và cho phép đấu giá 3.790 căn trong tổng số 5.626 căn còn lại để thu hồi vốn Nhà nước.

Nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh liên tục đưa 3.790 căn hộ tái định cư ra đấu giá nhằm thu hút nhà đầu tư và thu hồi vốn cho ngân sách. Tuy nhiên, sau 4 lần rao bán, các phiên đấu giá đều bất thành. Nguyên nhân chính được cho là mức giá khởi điểm quá cao so với mặt bằng chung thị trường, khiến nhiều nhà đầu tư dè dặt. Thêm vào đó, sau nhiều năm bỏ hoang, chất lượng căn hộ xuống cấp, làm giảm sức hấp dẫn và khiến việc chuyển nhượng gặp nhiều khó khăn.

Mới đây, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kế hoạch tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ chung cư tái định cư thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh đồng thời chuyển sang mô hình nhà ở thương mại.

Theo phương án vừa được công bố, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia 3.790 căn hộ tái định cư thành hai khối để đấu giá, gồm 2.220 căn tại các block R1, R2, R3 và 1.570 căn tại các block R4, R5. Toàn bộ số căn hộ này sẽ được bán với mục đích sử dụng làm nhà ở thương mại.

Trước Sơn Kim Land, Liên danh Sunshine Group đã chính thức gửi văn bản lên UBND TPHCM xin đấu giá 3.790 căn tái định cư Thủ Thiêm- Ảnh 2.

Nhiều hạng mục trong khu tái định cư này đã xuống cấp sau nhiều năm bỏ trống. Gạch ốp tường bong tróc, sơn tường nứt nẻ, loang lổ, làm giảm đáng kể giá trị công trình. (Ảnh Thế Anh - Báo Nhân Dân.

Được biết, sau Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine Group - Công ty cổ phần đầu tư DIA, CTCP Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land) cũng muốn gia nhập cuộc đua đấu giá và đề xuất phương án phát triển 3.790 căn hộ chung cư các lô R1, R2, R3, R4, R5 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại phường An Khánh. Hiện Sơn Kim Land cũng đã gửi văn bản lên UBND TPHCM.

Sơn Kim Land là "át chủ bài" của hệ sinh thái Sơn Kim Group. Sơn Kim là một trong những gia tộc kinh doanh lâu đời tại Việt Nam, với lịch sử hơn 70 năm phát triển qua 3 thế hệ. Bà Nguyễn Thị Sơn chính là nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực dệt may thập niên 90, khi đặt nền móng cho Legamex, một trong những doanh nghiệp may mặc xuất khẩu lớn nhất Việt Nam, với 10.000 nhân công.

Theo Phan Nam

An Ninh Tiền Tệ

