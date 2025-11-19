Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trưởng ban kiểm soát qua đời 4 tháng, công ty mới biết tin

19-11-2025 - 21:28 PM | Doanh nghiệp

Công ty nhận được tin từ gia đình vào 7h ngày 19/11/2025 sau một thời gian không liên lạc được.

Trưởng ban kiểm soát qua đời 4 tháng, công ty mới biết tin- Ảnh 1.

Ảnh: Báo Hà Nội mới

Ngày 19/11, CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh (mã CK: MDA) công bố thông tin cho biết bà Phạm Hồng Thu - Trưởng Ban kiểm soát CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh đã qua đời vào ngày 15/7/2025 tại Thành phố Hà Nội.

Công ty nhận được tin từ gia đình vào 7h ngày 19/11/2025 sau một thời gian không liên lạc được.﻿

CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh được chuyển đổi trên cơ sở cổ phần hóa Chi nhánh Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường đô thị Đông Anh trực thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

Hoạt động kinh doanh của Công ty là Thu gom rác thải không độc hại, khai thác, xử lý và cung cấp nước; thoát nước và xử lý nước thải; Xử lý và tiêu hủy rác không độc hại; Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác; Sửa chữa máy móc thiết bị, sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải trên địa bàn huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.﻿

Công ty có vốn điều lệ 12 tỷ đồng, do ông Nguyễn Tiến Đông làm Chủ tịch HĐQT.

Về tình hình kinh doanh, năm 2024, công ty đạt hơn 82 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 13% lên gần 2,5 tỷ đồng.

Bà Phạm Hồng Thu, sinh năm 1975, là cử nhân Kế toán. Bà được bổ nhiệm làm Trưởng Ban kiểm soát MDA vào tháng 12/2022.

Trước khi làm Trưởng Ban kiểm soát MDA , bà Thu đã có thời gian dài làm việc tại Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội qua nhiều vị trí và phòng ban khác nhau.

Quá trình công tác của bà khởi đầu với vị trí Thử việc phòng Tài chính kế toán từ 11/1998, sau đó là Nhân viên phòng Tài chính kế toán từ 12/1998 đến 06/2007.

Tiếp theo, bà chuyển sang Phòng Kinh doanh với vai trò Nhân viên (07/2007 - 09/2014) và sau đó thăng tiến lên Phó phòng Kinh doanh (10/2015 - 04/2016). Bà tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó phòng Kế hoạch đầu tư (05/2016 - 12/2018) và Phó phòng Kinh doanh và truyền thông (01/2019 - 04/2019).

Từ 05/2019 đến 10/2021, bà đi công tác nhiệm kỳ cùng chồng theo chế độ phu nhân ngoại giao tại Venezuela. Sau khi trở về, từ 11/2021, bà giữ chức vụ Phó phòng Tài chính kế toán tại Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.

Lịch Thiệp

