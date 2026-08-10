Trường đại học công lập vừa được Chính phủ trao Cờ thi đua, có lĩnh vực nghiên cứu lọt top 20 thế giới, chi gần 400 tỷ trả lương trong 1 năm

Ngày 8/8/2026, tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Tài chính – Marketing (gọi tắt là UFM), Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho nhà trường. Cùng dịp, UFM còn đón nhận Cờ Truyền thống của UBND TP.HCM, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cùng các bằng khen của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, tiền thân của UFM là Trường Cán bộ Vật giá Trung ương, thành lập ngày 1/9/1976 với nhiệm vụ đào tạo cán bộ về giá, kế toán và thống kê. Sau nhiều lần thay đổi mô hình và tổ chức, trường hiện là cơ sở giáo dục đại học công lập đa ngành trực thuộc Bộ Tài chính, có thế mạnh ở các lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị, kinh doanh và marketing.

Ảnh Phó Thủ tướng trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Trường Đại học Tài chính – Marketing (Ảnh Báo Chính phủ/Thu Sa)

Từ một cơ sở đào tạo chuyên ngành, quy mô của UFM đến nay đã mở rộng đáng kể với hơn 20.000 người học. Song song với đào tạo, hoạt động nghiên cứu cũng ghi nhận những con số đáng chú ý.

Theo thông tin UFM công bố từ ScholarGPS Academic Institutional Rankings 2025, trường được xếp hạng 14 thế giới ở chuyên môn nghiên cứu “Commercial bank” - Ngân hàng thương mại, thuộc cấp Specialty, kỳ Lifetime. Hồ sơ được trường dẫn lại ghi nhận 58 công bố, 562 lượt trích dẫn và sự tham gia của 26 học giả. Riêng trong 5 năm gần đây, chuyên môn này có 50 công bố và 506 lượt trích dẫn.

Ảnh Cổng TTDT Chính phủ

Gần 384 tỷ đồng chi cho lương, thu nhập trong một năm

Cùng với quy mô đào tạo và nghiên cứu ngày càng lớn, nguồn lực dành cho đội ngũ nhân sự của UFM cũng tăng đáng kể.

Theo Báo cáo thường niên năm 2025 được trường công khai, tổng chi hoạt động trong năm đạt khoảng 807,87 tỷ đồng. Trong đó, 383,84 tỷ đồng được dành cho chi lương, thu nhập, cao hơn đáng kể mức 232,05 tỷ đồng của năm 2024.

Cụ thể, khoản chi lương, thu nhập dành cho giảng viên là khoảng 133,13 tỷ đồng; đối với các nhóm cán bộ khác là khoảng 250,7 tỷ đồng. Báo cáo đồng thời cho thấy số viên chức và người lao động của trường tăng thêm 200 người so với tháng 10/2024, trong đó có 192 giảng viên hợp đồng.

Ảnh Trường Đại học Tài chính - Marketing

Ở một số chỉ tiêu nghiên cứu khoa học năm 2025, UFM sử dụng số liệu 621 giảng viên để tính bình quân công bố trên mỗi giảng viên. Cũng trong năm này, 6 giảng viên của trường được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Kinh tế, trong khi 19 giảng viên cơ hữu hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ.

Bên cạnh nhân sự, cơ sở vật chất cũng được mở rộng. Cơ sở Long Trường của UFM có diện tích gần 78.000 m2, được quy hoạch với các khối giảng đường, ký túc xá, nhà ăn và nhà thi đấu đa năng. Đây cũng là nơi diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm của trường.

Hơn 248 tỷ đồng học bổng trong 10 năm, năm 2026 tuyển 20 ngành

Không chỉ dành nguồn lực lớn cho đội ngũ, UFM còn công bố nhiều khoản hỗ trợ trực tiếp cho người học.

Theo chuyên trang kỷ niệm 50 năm của trường, trong giai đoạn 2016-2025, khoảng 24.837 lượt người học đã nhận học bổng khuyến khích học tập với tổng số tiền hơn 248 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 61.000 lượt người học có hoàn cảnh khó khăn hoặc chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh được hỗ trợ học phí với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng; khoảng 3.304 lượt người học được miễn, giảm học phí với tổng hơn 22 tỷ đồng.

Riêng năm 2025, Báo cáo thường niên của UFM ghi nhận tổng chi hỗ trợ người học đạt 64,33 tỷ đồng, trong đó 53,35 tỷ đồng thuộc nhóm học bổng và hỗ trợ học tập.

Ảnh Trường Đại học Tài chính - Marketing

Trong mùa tuyển sinh 2026, UFM tiếp tục mở rộng danh mục đào tạo với 20 ngành. Bên cạnh các lĩnh vực gắn với tên tuổi của trường như Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kế toán, người học còn có thể tham khảo các ngành mới hoặc mang tính liên ngành như Công nghệ tài chính, Khoa học dữ liệu, Hệ thống thông tin quản lý và Trí tuệ nhân tạo.

Đáng chú ý, Tài chính – Ngân hàng vẫn là một trong những nhóm ngành thế mạnh với nhiều hướng chuyên sâu, trong khi Marketing tiếp tục có các định hướng về quản trị marketing, truyền thông và thương hiệu. Việc mở thêm các lĩnh vực dữ liệu, công nghệ tài chính và AI cho thấy danh mục đào tạo của UFM đang được mở rộng theo hướng gắn kinh tế, kinh doanh với công nghệ.