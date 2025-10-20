Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trường học ở TP HCM ra thông báo "lạ" của sau khi phụ huynh vận động thu sai quy định

20-10-2025 - 16:50 PM | Xã hội

Trước tình trạng nhiều Ban đại diện cha mẹ học sinh tự đứng ra vận động phụ huynh nhiều khoản sai quy định, nhiều trường học đã ra thông báo khẩn

Trước tình trạng nhiều Ban đại diện cha mẹ học sinh ở một số trường học tự đứng ra vận động các khoản thu, chi, trong đó có nhiều khoản sai quy định, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường, giáo viên, nhiều trường học ở TP HCM đã ra những thông báo "lạ" nhưng kịp thời, ý nghĩa.

Vừa qua, Trường Tiểu học Trường Thạnh (phường Long Phước-TP HCM) đã ra thông báo tới toàn thể phụ huynh nhà trường. 

Theo thông báo của trường, nhà trường hiện tại không thực hiện thu bất kỳ khoản kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; không tổ chức vận động, quyên góp, chăm lo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; không vận động mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập cho lớp hoặc cho trường bằng hình thức thu tiền từ cha mẹ học sinh. 

Trường học ở TP HCM ra thông báo "lạ" của sau khi phụ huynh vận động thu sai quy định- Ảnh 1.

Trường Tiểu học Trường Thạnh (phường Long Phước) ra thông báo tới toàn thể phụ huynh nhà trường.

Nhà trường khẳng định không ủy quyền hoặc chỉ đạo bất kỳ cá nhân, tổ chức nào thực hiện các nội dung trên. Vì vậy, kính đề nghị quý cha mẹ học sinh không tham gia, không ủng hộ các hoạt động này để tránh những hiểu lầm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của nhà trường. Mọi thông tin, thông báo chính thức của trường đều được Hiệu trưởng trực tiếp ban hành và gửi đến quý cha mẹ học sinh thông qua giáo viên chủ nhiệm của lớp. 

"Trường rất mong quý cha mẹ học sinh đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng nhà trường trong việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, công khai và đúng quy định"- thông báo nêu rõ. 

Trước đó, nhiều trường học ở TP HCM sau khi rà soát tình hình, đã yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp hoàn trả các khoản đã vận động sai quy định. 

Trường học ở TP HCM ra thông báo "lạ" của sau khi phụ huynh vận động thu sai quy định- Ảnh 2.

Một lớp học trả lại phụ huynh số tiền đã vận động

Thời gian qua, một số trường học ở TP HCM đã chủ động thông báo không thực hiện thu kinh phí cha mẹ học sinh, kinh phí vận động tài trợ. 

Trường học ở TP HCM ra thông báo "lạ" của sau khi phụ huynh vận động thu sai quy định- Ảnh 3.

Thông báo không thu kinh phí vận động, kinh phí cha mẹ học sinh của Trường THCS Nguyễn Văn Luông

Những thông báo "lạ" như trên được đông đảo phụ huynh đồng tình ủng hộ. Nhiều phụ huynh cho rằng các trường cần rõ ràng, minh bạch, thông báo cứng rắn ngay từ đầu để phụ huynh thực hiện. Tránh tình trạng nhiều ban đại diện cha mẹ học sinh tự ý đứng ra vận động thu, chi nhưng không hiểu biết, vừa sai quy định, vừa khiến phụ huynh phản đối, đồng thời gây ảnh hưởng đến uy tín nhà trường. 


Theo Đặng Trinh

Người lao động

