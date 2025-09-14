Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trường hợp nào có nhà vẫn được hưởng chính sách nhà ở xã hội ở TP.HCM?

14-09-2025 - 19:29 PM | Bất động sản

Người có nhà ở nhưng cách xa địa điểm làm việc trên địa bàn TP.HCM vẫn được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định quy định về trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2025.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh quyết định này quy định chi tiết khoản 2 Điều 9 Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội về trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Trường hợp nào có nhà vẫn được hưởng chính sách nhà ở xã hội ở TP.HCM?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cụ thể, TP.HCM sẽ xem xét hỗ trợ người dân được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đối với người có nhà tại phường cách nơi làm việc từ 14,5km trở lên và người có nhà thuộc xã cách nơi làm việc từ 20km trở lên.

Các trường hợp trên cần đảm bảo khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến địa điểm làm việc ngắn hơn khoảng cách từ nơi ở hiện tại đến nơi làm việc.

Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc theo chính sách này được xác định bằng chiều dài đường bộ, đường thủy ngắn nhất (căn cứ ứng dụng bản đồ số TP.HCM).

Trong khi đó, trường hợp người có nhà ở thuộc đặc khu Côn Đảo sẽ không được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội tại đây, trừ trường hợp diện tích nhà trên đầu người thấp hơn 15m²/người.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố việc thực hiện quy định này.

Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội đảm bảo đối tượng, điều kiện theo quy định tại Điều 3 của quy định này và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan nghiên cứu; báo cáo, đề xuất UBND Thành phố xem xét, giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Theo Khánh Hân (t/h)

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từng bán nhà xã hội có giá đắt kỷ lục, Tập đoàn Him Lam bất ngờ cùng 5 chủ đầu tư rục rịch làm 7 dự án ở phía Nam

Từng bán nhà xã hội có giá đắt kỷ lục, Tập đoàn Him Lam bất ngờ cùng 5 chủ đầu tư rục rịch làm 7 dự án ở phía Nam Nổi bật

Chung cư 70m2 giờ đã lên tới 5,3 tỷ đồng: Một gia đình thu nhập trung bình phải mất tới gần 27 năm nếu dành toàn bộ thu nhập để mua nhà

Chung cư 70m2 giờ đã lên tới 5,3 tỷ đồng: Một gia đình thu nhập trung bình phải mất tới gần 27 năm nếu dành toàn bộ thu nhập để mua nhà Nổi bật

ACE Thái Bình Dương cùng loạt công ty thành viên chậm đóng bảo hiểm TP.Hà Nội

ACE Thái Bình Dương cùng loạt công ty thành viên chậm đóng bảo hiểm TP.Hà Nội

14:47 , 14/09/2025
Thiết kế nhà đậm chất chất truyền thống cho diện tích đất 100m2

Thiết kế nhà đậm chất chất truyền thống cho diện tích đất 100m2

14:47 , 14/09/2025
Không còn duy nhất ven sông Hàn: Trung tâm mới của Đà Nẵng đang lộ diện

Không còn duy nhất ven sông Hàn: Trung tâm mới của Đà Nẵng đang lộ diện

10:00 , 14/09/2025
Tin vui cho hàng triệu người dân thành phố Hải Phòng mới

Tin vui cho hàng triệu người dân thành phố Hải Phòng mới

08:11 , 14/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên