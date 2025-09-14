Trường hợp nào có nhà vẫn được hưởng chính sách nhà ở xã hội ở TP.HCM?

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định quy định về trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2025.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh quyết định này quy định chi tiết khoản 2 Điều 9 Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội về trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Ảnh minh họa

Cụ thể, TP.HCM sẽ xem xét hỗ trợ người dân được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đối với người có nhà tại phường cách nơi làm việc từ 14,5km trở lên và người có nhà thuộc xã cách nơi làm việc từ 20km trở lên.

Các trường hợp trên cần đảm bảo khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến địa điểm làm việc ngắn hơn khoảng cách từ nơi ở hiện tại đến nơi làm việc.

Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc theo chính sách này được xác định bằng chiều dài đường bộ, đường thủy ngắn nhất (căn cứ ứng dụng bản đồ số TP.HCM).

Trong khi đó, trường hợp người có nhà ở thuộc đặc khu Côn Đảo sẽ không được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội tại đây, trừ trường hợp diện tích nhà trên đầu người thấp hơn 15m²/người.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố việc thực hiện quy định này.

Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội đảm bảo đối tượng, điều kiện theo quy định tại Điều 3 của quy định này và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan nghiên cứu; báo cáo, đề xuất UBND Thành phố xem xét, giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.