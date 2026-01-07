Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Truy nã đặc biệt Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group

07-01-2026 - 16:09 PM | Bất động sản

Trần Văn Quý (SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group) bị truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo báo Dân Trí, ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM, phát lệnh truy nã đối với Trần Văn Quý (SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) thụ lý điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group. Quá trình điều tra, xét thấy hành vi của Trần Văn Quý có đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên PC03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với người này.

Tuy nhiên, do bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ ở đâu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đối với Trần Văn Quý để tổ chức truy bắt.

Công an TP.HCM truy nã Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group. Ảnh: Người lao động

Công an TP.HCM thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, cá nhân, đơn vị phải báo ngay cho PC03 tại số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM, hoặc gọi số 0903.852.528 gặp cán bộ thụ lý Nguyễn Lâm Anh.

Quá trình điều tra xác định Sam Group không có hồ sơ pháp lý liên quan đất đai, không được cấp chủ trương đầu tư hay giấy chứng nhận đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên những người liên quan đã ký nhiều hợp đồng đặt cọc với khách hàng để hứa hẹn chuyển nhượng nền đất thuộc các dự án "khu biệt thự Sam World Đamb'ri", "Sam Hills Lộc Quảng" và "Sam World Lộc Quảng" tại TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (cũ).

Các khoản tiền đặt cọc được chuyển về tài khoản của Sam Group và tài khoản mang tên Trần Văn Quý. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Sam Group không ký hợp đồng như thỏa thuận mà đã rút toàn bộ số tiền để sử dụng cho mục đích khác, theo báo Tuổi Trẻ.

Theo Hoàng Yên (t/h)

Đời sống và Pháp luật

