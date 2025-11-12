Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy nã đặc biệt Đỗ Xa Mí

12-11-2025 - 20:51 PM | Xã hội

"Nữ quái" Đỗ Xa Mí đã giả làm cán bộ của Bộ Quốc phòng để lừa đảo.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Đỗ Xa Mí (SN 1964; thường trú tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy nã đặc biệt Đỗ Xa Mí- Ảnh 1.

Quyết định truy nã Đỗ Xa Mí. Ảnh: CA Hà Nội

Theo điều tra, Mí kiếm sống bằng nghề môi giới mua bán nhà đất. Đối tựng nói dối mình là cán bộ của Bộ Quốc Phòng để dụ dỗ nạn nhân thuê đất rồi chiếm đoạt tài sản. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 23/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Xa Mí về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 10/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Đỗ Xa Mí.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0932619686), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới từ 18/11/2025 mà người dân sử dụng Căn cước công dân, CMND cần biết

Quy định mới từ 18/11/2025 mà người dân sử dụng Căn cước công dân, CMND cần biết Nổi bật

Sở NN-MT lên tiếng về chữ ký "thấy kỳ kỳ" của 1 giám đốc ở Cần Thơ

Sở NN-MT lên tiếng về chữ ký "thấy kỳ kỳ" của 1 giám đốc ở Cần Thơ Nổi bật

Cục CSGT thông báo khẩn về vấn đề liên quan đến tất cả người tham gia giao thông trên cả nước

Cục CSGT thông báo khẩn về vấn đề liên quan đến tất cả người tham gia giao thông trên cả nước

20:16 , 12/11/2025
Vai trò của ca sĩ Khánh Phương trong vụ CEO Vũ Thị Thúy lừa đảo: Lý do không bị xử lý dù đứng tên công ty?

Vai trò của ca sĩ Khánh Phương trong vụ CEO Vũ Thị Thúy lừa đảo: Lý do không bị xử lý dù đứng tên công ty?

19:42 , 12/11/2025
Bị động chạm vào cơ thể, nữ sinh 18 tuổi khống chế người đàn ông ở bến xe

Bị động chạm vào cơ thể, nữ sinh 18 tuổi khống chế người đàn ông ở bến xe

19:18 , 12/11/2025
Bắt tạm giam quản lý Đỗ Trung Kiên

Bắt tạm giam quản lý Đỗ Trung Kiên

19:13 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên