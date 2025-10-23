Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Truy nã đặc biệt Lại Thị Hồng Điệp

23-10-2025 - 18:47 PM | Xã hội

Đối tượng Lại Thị Hồng Điệp được xác định đã trốn khỏi trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước (cũ).

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 23/10 thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang truy nã đối với Lại Thị Hồng Điệp (SN 1976, tên gọi khác là Diệp) về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyết định truy nã đặc biệt được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) ban hành từ tháng 10 năm 2020.

Theo cơ quan công an, đối tượng Điệp được xác định đã trốn khỏi trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước (cũ). Lại Thị Hồng Điệp quê tỉnh Thái Bình (nay là Hưng Yên) có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú theo đơn vị hành chính cũ là KP.3, xã Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Truy nã đặc biệt Lại Thị Hồng Điệp- Ảnh 1.

Quyết định truy nã với đối tượng Điệp - Ảnh: Công an Đồng Nai

Đối tượng Điệp được mô tả có đặc điểm nhận dạng: cao 1m64, nốt ruồi đen cách 1 cm dưới đuôi mắt phải, sống mũi hơi lõm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị bất kỳ người dân nào phát hiện hoặc biết thông tin về Lại Thị Hồng Điệp liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT qua số điện thoại: 0693.480.999 hoặc số điện thoại Điều tra viên trong các Quyết định truy nã.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

