Truy nã đối tượng Nguyễn Thị Vì 55 tuổi

Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra công an thành phố đang truy nã đối tượng Nguyễn Thị Vì (tên gọi khác Nguyễn Thị Lan; Sinh năm 1971; thường trú trước đây tại: xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội; nay là xã Phượng Dực, TP Hà Nội) về tội Mua bán phụ nữ.

Cụ thể, theo hồ sơ, năm 1991, Nguyễn Thị Vì bị cơ quan Công an khởi tố và ra quyết định truy nã về tội mua bán phụ nữ. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện đang không rõ ở đâu.

Đối tượng Nguyễn Thị Vì - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Vì ở đâu, người dân báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội (SĐT:0964045789 - 0692194064), cơ quan Công an nơi gần nhất.

Hoặc người dân cũng có thể cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội theo địa chỉ https://www.facebook.com/ConganThuDo để giải quyết theo quy định pháp luật.