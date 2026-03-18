Truy nã đối tượng Nguyễn Thị Vì 55 tuổi

18-03-2026 - 21:48 PM | Xã hội

Nguyễn Thị Vì bị cơ quan Công an khởi tố và ra quyết định truy nã về tội mua bán phụ nữ.

Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra công an thành phố đang truy nã đối tượng Nguyễn Thị Vì (tên gọi khác Nguyễn Thị Lan; Sinh năm 1971; thường trú trước đây tại: xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội; nay là xã Phượng Dực, TP Hà Nội) về tội Mua bán phụ nữ.

Cụ thể, theo hồ sơ, năm 1991, Nguyễn Thị Vì bị cơ quan Công an khởi tố và ra quyết định truy nã về tội mua bán phụ nữ. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện đang không rõ ở đâu.

Truy nã đối tượng Nguyễn Thị Vì 55 tuổi- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Vì - Ảnh: Công an TP Hà Nội 

Nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Vì ở đâu, người dân báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội (SĐT:0964045789 - 0692194064), cơ quan Công an nơi gần nhất.

Hoặc người dân cũng có thể cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội theo địa chỉ https://www.facebook.com/ConganThuDo  để giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

Công an cảnh báo nóng, tất cả người dân có camera tại nhà chú ý!

398 chủ xe có biển số bị phạt nguội qua camera AI nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Shark Bình đã rửa tiền cho đường dây lừa đảo nghìn tỷ của Phó Đức Nam thế nào?

"Nữ tổng quản" đứng sau hệ thống công ty ma, giúp sức cho Mr Pips Phó Đức Nam rửa tiền lừa đảo nghìn tỷ

Bố mẹ, dì ruột của Mr Pips tẩu tán tiền, vàng sau khi con bị bắt như thế nào?

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa rào 2 ngày liên tiếp

