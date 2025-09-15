Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy nã hotgirl Ly Meo

15-09-2025 - 22:46 PM | Xã hội

Ngày 15/9, Công an TPHCM khởi tố bị can đối với Lê Phạm Hiểu Ly (tức hotgirl Ly Meo, 24 tuổi), đồng thời ban hành lệnh truy nã về tội Không tố giác tội phạm.

Công an xác định hotgirl Ly Meo liên quan đến đường dây buôn bán trái phép chất ma túy từ Tam Giác Vàng về TP.HCM và các tỉnh thành. Ly Meo sở hữu ngoại hình ưa nhìn, thường chia sẻ hình ảnh đời sống sang chảnh trên mạng xã hội có hàng chục nghìn người theo dõi. Khi cơ quan điều tra làm rõ hành vi Không tố giác tội phạm, thì Ly đã bỏ trốn khỏi nhà riêng ở khu vực Bình Dương (nay là TP.HCM).

Theo điều tra, đầu năm 2024, từ nguồn tin trinh sát, Công an phát hiện đường dây ma túy lớn do Phạm Công Chánh cầm đầu, liên quan nhiều giang hồ. Công an TP.HCM lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng theo dõi trong thời gian dài.

Truy nã hotgirl Ly Meo- Ảnh 1.

Bị can Lê Phạm Hiểu Ly bị truy nã. (Ảnh: Công an cung cấp)

Chiều 22/2, Công an xác định ma túy được nhóm này đưa từ Campuchia về TP.HCM, Ban chuyên án quyết định tấn công. Nhiều trinh sát ập vào căn hộ ở tòa nhà Leontina Apartment trên đường Ngô Bệ (phường 13, quận Tân Bình cũ) bắt Chánh cùng gần 8 kg ma túy ngụy trang trong gói trà.

Mở rộng điều tra, công an bắt Phan Văn Trung và phối hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt Lai Vi Thiệu. Những người này từng làm việc ở casino Campuchia, liên kết với tội phạm bên này tham gia vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam.

Công an xác định thêm mắt xích quan trong của đường dây này là Lê Thanh Tú (tức Cơ, 42 tuổi, giang hồ quận 8 cũ, TP.HCM). Tú cùng người tình sống tại căn nhà ở phường 14, quận Gò Vấp (cũ). Khi tổ công tác tiếp cận, làm việc với cô gái thì Tú đi taxi về.

Vừa xuống xe, Tú phát hiện nhiều người lạ, biết là công an nên phóng ngược vào taxi định cố thủ, bỏ chạy. Cùng lúc, nhiều trinh sát từ các hướng lao tới. Tú rút súng, nhắm vào công an bóp cò nhưng ổ đạn kẹt. Bị khống chế, Tú vùng vẫy, giằng co khiến súng của một trinh sát cướp cò, nổ 2 phát, may mắn không làm ai bị thương. Tú bị công an bắt ngay sau đó.

Qua làm việc, Tú khai vừa nhận lô hàng gồm 11 kg ketamin, 6 kg ma túy đá, 10 bánh heroin…. Khám xét những nơi nghi vấn, công an phải hút gần 800 khối nước thải để giám định. Kết quả cho thấy có thành phần của nhiều loại ma túy, mở ra chứng cứ quan trọng.

Theo Minh Tuệ

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong các cơ quan, đơn vị

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong các cơ quan, đơn vị Nổi bật

'Ông trùm' Bùi Quang Minh lừa đảo hàng chục tỷ đồng của hàng nghìn người

'Ông trùm' Bùi Quang Minh lừa đảo hàng chục tỷ đồng của hàng nghìn người Nổi bật

Từ vụ tai nạn hy hữu, Cục CSGT cảnh báo nóng

Từ vụ tai nạn hy hữu, Cục CSGT cảnh báo nóng

21:12 , 15/09/2025
Kỳ họp Quốc hội sắp tới nhiều nhiệm vụ hệ trọng

Kỳ họp Quốc hội sắp tới nhiều nhiệm vụ hệ trọng

20:27 , 15/09/2025
Cục CSHS triệt phá đường dây cá độ bóng đá 4.500 tỷ đồng

Cục CSHS triệt phá đường dây cá độ bóng đá 4.500 tỷ đồng

20:27 , 15/09/2025
Nhóm lừa đảo đầu tư tiền ảo 'WM' lôi kéo hàng nghìn người tham gia

Nhóm lừa đảo đầu tư tiền ảo 'WM' lôi kéo hàng nghìn người tham gia

20:10 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên