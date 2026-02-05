Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Truy nã Phạm Thị Thanh SN 1969

05-02-2026 - 22:13 PM | Xã hội

Cơ quan điều tra kêu gọi Phạm Thị Thanh sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 5/2/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hải Phòng) cho biết đã phát lệnh truy nã đối với Phạm Thị Thanh (57 tuổi, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Vụ án bắt nguồn từ đơn tố giác của nhiều hộ dân liên quan đến sai phạm tại dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV (quận Dương Kinh). Qua điều tra, trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 11/2025, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Huy Cường (53 tuổi) – nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên (chủ đầu tư dự án) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện một "vòi bạch tuộc" tín dụng đen bủa vây vị đại gia này và nhiều cá nhân khác. Hai đối tượng trực tiếp thực hiện là Phạm Thị Thu Thảo (41 tuổi) và Phạm Thị Bích Phượng (55 tuổi) đã bị bắt giữ trước đó về hành vi cho vay lãi nặng.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến 2025, Thanh chỉ đạo Phượng và Thảo bơm vốn cho Trần Huy Cường và nhiều khách hàng khác với lãi suất "cắt cổ", dao động từ 2.000 đến 4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 73% - 146%/năm). Thống kê ban đầu cho thấy, tổng số tiền nhóm này tung ra cho vay lên tới hàng trăm tỷ đồng, qua đó thu lời bất chính hơn 25 tỷ đồng.

Quyết định truy nã Phạm Thị Thanh - Ảnh: Công an Hải Phòng

Ngày 19/01/2025, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh. Tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 26/01/2026, lệnh truy nã bị can đối với Thanh chính thức được ban hành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị ai là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án sớm liên hệ trình báo. Bất kỳ ai có thông tin về nơi lẩn trốn của Phạm Thị Thanh, đề nghị báo ngay cho Điều tra viên Lê Văn Minh qua số điện thoại: 0692.785.462, địa chỉ số 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Cơ quan điều tra kêu gọi Phạm Thị Thanh sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Những hành vi che giấu, tiếp tay cho đối tượng bỏ trốn sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Theo Trang Anh

