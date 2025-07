Truy nã Trần Quốc Hùng sinh năm 1977

Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 10/7 cho biết đã ra Quyết định Truy nã bị can Trần Quốc Hùng. Cụ thể, căn cứ Quyết định khởi tố bị can số: 04/ANĐT ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Cơ quan An ninh điều tra Cồng an tỉnh Hà Tĩnh đối với Trần Quốc Hùng sinh năm 1977, trú xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, nay là xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh).

Đối tượng Hùng bị khởi tố tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 0916567222.

Quyết định truy nã (trái) và Trần Quốc Hùng - Ảnh: CA Tỉnh Hà Tĩnh

Điều 349 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

1. Người nào tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, thì bị phạt:

Tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Vì vụ lợi;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 05 người trở lên;

e) Làm chết người.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 02 người trở lên;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt bổ sung:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng,

Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm,

Tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.