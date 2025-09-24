Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Truy tìm 'chủ hụi online' ôm 4 tỷ đồng rồi bỏ trốn

24-09-2025 - 15:55 PM | Xã hội

Công an tỉnh An Giang đang truy tìm Dương Quốc Giang - bị tố tổ chức hụi online trên Zalo, rồi ôm khoảng 4 tỷ đồng của các hụi viên bỏ trốn.

Sáng 24/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy tìm Dương Quốc Giang (SN 1996, ngụ đặc khu Phú Quốc, An Giang) để phục vụ điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Truy tìm 'chủ hụi online' ôm 4 tỷ đồng rồi bỏ trốn- Ảnh 1.

Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm đối tượng Dương Quốc Giang.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2023, Giang tổ chức mở hụi online trên Zalo , thời gian đầu giao tiền đầy đủ để tạo lòng tin, sau đó tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi kêu gọi người tham gia. Lợi dụng việc này, Giang mạo danh hụi viên và người bán hụi để hốt, bán phần hụi, chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Đến 2/1/2024, Giang tuyên bố “ bể hụi ”, giải tán toàn bộ nhóm Zalo, bỏ trốn với số tiền khoảng 4 tỷ đồng từ 25 dây hụi. Các hụi viên không liên lạc được nên đã gửi đơn tố giác.

Cơ quan CSĐT đề nghị cá nhân, tổ chức biết thông tin về đối tượng Giang liên hệ Văn phòng CSĐT Công an tỉnh An Giang hoặc báo ngay cho công an nơi gần nhất.

Theo Nhật Huy

Tiền Phong

