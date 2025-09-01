Truy tìm đối tượng lừa bán đất Phú Quốc

Sáng 31/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định truy tìm Trịnh Thị Thủy (SN 1978, thường trú tại Thanh Hóa, ở Hà Nội) để phục vụ điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, chị N.T.L đến cơ quan Công an tố giác Thuỷ có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua xác minh, cơ quan công an xác định, năm 2021, L. mua của Thuỷ 1 thửa đất có diện tích hơn 123m2 tại xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) với giá 1 tỷ đồng.

Sau khi nhận cọc 400 triệu đồng, Thủy hứa sẽ hoàn tất thủ tục sang tên mới nhận phần còn lại. Tuy nhiên, chị L. phát hiện thửa đất không thuộc sở hữu của Thủy.

Quyết định truy tìm Trịnh Thị Thủy để phục vụ công tác điều tra.

Để tiếp tục chiếm đoạt, Thủy cam kết giao đổi hai thửa đất khác tại Thanh Hóa và yêu cầu L. chuyển thêm 420 triệu đồng. Tin lời, gia đình L. đã chuyển trước 220 triệu đồng.

Ít ngày sau, Thủy đưa cho L. hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình và đòi thêm 200 triệu đồng. Khi nhờ bạn kiểm tra, L. mới biết đây là giấy tờ giả nên làm đơn tố giác và giao nộp chứng cứ cho công an. Kết quả giám định khẳng định hai giấy chứng nhận trên đều giả mạo.

Ngày 27/3/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang) đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện Thủy bỏ trốn. Công an An Giang kêu gọi cá nhân, tổ chức có thông tin về Thủy báo ngay cho Công an An Giang hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.