Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy tìm lái xe Mercedes 'quậy' trên đường

09-09-2025 - 11:06 AM | Xã hội

Chiếc xe Mercedes liên tục lạng lách, tạt đầu để chặn một xe tải trên đường Lê Quang Đạo (TPHCM), sau đó lái xe nhoài người ra ngoài cửa kính để chửi mắng tài xế xe này.

Đội CSGT An Sương, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang xác minh, truy tìm tài xế liên quan đoạn video clip ghi lại cảnh chiếc xe Mercedes lạng lách, chặn đầu xe tải. Sau đó tài xế nhoài người ra ngoài cửa kính to tiếng với lái xe tải.

Truy tìm lái xe Mercedes 'quậy' trên đường- Ảnh 1.

Hình ảnh camera ghi lại được chia sẻ trên mạng xã hội

Vụ việc được anh T.C.H.T. (38 tuổi, ngụ TPHCM) chia sẻ, xảy ra vào chiều 7/9 trên đường Lê Quang Đạo, đoạn qua xã Hóc Môn.

Theo lời kể của anh T., thời điểm trên, anh lái xe theo hướng về ngã tư An Sương. Phía sau xe anh là chiếc Mercedes biển số 51L-177… do một người đàn ông khoảng 30 tuổi điều khiển. Tài xế Mercedes liên tục bấm còi và nháy đèn xin vượt nhưng do đường đông, anh T. không thể nhường đường.

Khi đến gần ngã tư, tài xế Mercedes vượt lên, bất ngờ tạt đầu xe tải của anh T., buộc anh phải đánh lái gấp về phía dải phân cách để tránh va chạm. Anh T. sau đó đã dùng điện thoại để ghi lại hành vi của tài xế chiếc xe này.

Sau đó, trong quá trình lưu thông, tài xế xe Mercedes tiếp tục lạng lách, tạt đầu để chặn xe của anh T. Vụ việc khiến một số xe phía sau cũng phải phanh gấp nhưng rất may không xảy ra va chạm.

Đến khu vực giao lộ Lê Quang Đạo - Nguyễn Văn Bứa, tài xế Mercedes dừng xe, hạ kính và lớn tiếng chửi bới. Tuy nhiên, khi thấy anh T quay phim, người này lập tức phóng xe bỏ đi.

Xe Mercedes lạng lách, chặn đầu xe tải, tài xế nhoài người chửi bới trên đường ở TP.HCM. Clip: MH

Anh T đã ghi lại hình ảnh và gửi thông tin lên ứng dụng giao thông để báo cáo cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc trên, Phòng CSGT TPHCM cho biết đã chỉ đạo làm rõ vụ việc và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý (nếu vi phạm) để răn đe.

Vụ nữ tài xế lái xe Mercedes tông 10 xe máy khiến 1 nữ sinh tử vong: Người dân tại hiện trường nói gì?

Theo Nguyễn Dũng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng liên quan đến giấy phép lái xe của nhiều người dân

Thông báo quan trọng liên quan đến giấy phép lái xe của nhiều người dân Nổi bật

Bắt giữ 2 vợ chồng Trần Trung và Hoàng Thu Trang

Bắt giữ 2 vợ chồng Trần Trung và Hoàng Thu Trang Nổi bật

Nữ cán bộ ngân hàng tham ô tài sản, bị bắt sau 27 năm trốn tại Lào

Nữ cán bộ ngân hàng tham ô tài sản, bị bắt sau 27 năm trốn tại Lào

10:21 , 09/09/2025
Từ 9/9, xử phạt xe tải đi sai làn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng

Từ 9/9, xử phạt xe tải đi sai làn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng

09:30 , 09/09/2025
Cục Tiền lương và BHXH nói gì về tiền lương căn cứ đóng BHXH theo quy định mới?

Cục Tiền lương và BHXH nói gì về tiền lương căn cứ đóng BHXH theo quy định mới?

08:59 , 09/09/2025
Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn kéo dài

Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn kéo dài

07:12 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên