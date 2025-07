Truy xét, bắt giữ nữ quái Nguyễn Thị Thuận

Công an TP Đà Nẵng cho biết, ngày 8/7, Công an xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng) đã tiến hành truy xét, làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Thuận, (SN 1983, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo đó, lúc 13h00 ngày 7/7, Công an xã Quế Sơn nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Tuyến (trú xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng) về việc có 01 đối tượng nữ vào quầy hàng giả vờ mua đồ, lợi dụng bà không để ý nên đã lấy trộm 01 túi xách, bên trong có số tiền khoảng 2 triệu đồng và 01 điện thoại IPhone 12 cùng 1 số giấy tờ cá nhân.

Nguyễn Thị Thuận - Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quế Sơn đã nhanh chóng vào cuộc, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành truy xét đối tượng. Ngay sau đó đã phát hiện làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Thuận (hiện đang thuê trọ ở tại xã Thăng Bình) thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên.

Đến 19h00 cùng ngày, lực lượng Công an xãđã theo dõi, bắt giữ đối tượng khi đang lưu thông trên tuyến đường thuộc xã Thăng An, TP Đà Nẵng. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận thực hiện vụ trộm cắp trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 173 Bộ luật Hình sự: tội Trộm cắp tài sản 1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.