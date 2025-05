Truy xét nhanh, lần theo dấu vết nóng, bắt Nguyễn Văn Lợi

Công an tỉnh Quảng Nam ngày 19/5 cho biết, Công an xã Tam Lãnh vừa truy xét nhanh, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 2001, trú thôn Hội An, Tiên Châu, Tiên Phước, Quảng Nam).

Cụ thể, vào khoảng 08 giờ 30 phút ngày 16/5/2025, Công an xã Tam Lãnh nhận được tin báo của ông N.T.L (sinh năm 1974, trú tại Tiên Lộc, Tiên Phước, Quảng Nam) về việc bị trộm cắp xe máy tại khu vực rừng keo thuộc thôn Bồng Miêu, Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tam Lãnh tiến hành triển khai nhiều mũi trinh sát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy xét nhanh, lần theo dấu vết nóng của đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Văn Lợi - Ảnh: CA Quảng Nam

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Tổ công tác của Công an xã Tam Lãnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Phước Hiệp kiểm tra hành chính một ngôi nhà có địa chỉ tại thôn 1, Phước Hiệp, Phước Sơn, Quảng Nam. Tại đây, tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lợi đang lẩn trốn cùng chiếc xe máy mà Lợi đã trộm được trước đó.

Quá trình làm việc ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Lợi đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Công an xã Tam Lãnh đang tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.